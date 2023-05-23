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Гороскоп на июнь 2023 для Львов: радость, любовь, выигрыш и романтическое знакомство

Анна Ярославская
23 мая 2023, 04:30
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Львы будут притягивать людей как магнит. Этим стоит воспользоваться, говорит гороскоп на месяц.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп Лев - что принесет июнь 2023 в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Львов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 4 июня в пятом доме гороскопа. Представителей знака ждет радость, любовь, выигрыш, романтическое знакомство. Отношения выйдут на следующий уровень, в то же время Луна может и поставить последнюю точку.

С 6 июня Львы будут притягивать людей как магнит. Этим стоит воспользоваться. Будет много клиентов, звонков, переговоров.

Уже с 20 июня Венера начнет притормаживать, чтобы остановиться 23 июля. Начнется так называемый теневой период Венеры. Будет меньше прибыли, приход денег будет задерживаться, в отношениях - ожидание. На этот период не стоит планировать брак, уколы красоты и операции. Могут прийти деньги, которых вы ждали. Также это удачное время для перемирия и примирения.

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12 июня Плутон - планета трансформации - входит в шестой дом гороскопа, который отвечает за вопросы работы и здоровья. В это время стоит избавиться от вредных привычек, говорит гороскоп. Также это удачное время для того, чтобы решить проблемы раз и навсегда.

С 17 июня Сатурн будет ретроградным в секторе финансов. Львам нужно будет погашать кредит, платить налоги, можно получить наследство.

Новолуние 18 июня принесет Львам новое виденье, цели, новые предложения.

Всю вторую половину июня Львы будут пересматривать все, что касается работы: менять стратегию, техники, сотрудников. Очень хорошо в этом месяце от чего то освободиться.

Смотрите видео - Гороскоп для Львов на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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