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Гороскоп на июнь 2023 для Овнов: астролог назвала три самых удачных дня месяца

Анна Ярославская
20 мая 2023, 05:23
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У одиноких Овнов есть большой шанс в июне встретить свою любовь, говорит гороскоп на месяц.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Овен​ - что принесет июнь 2023 в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Овнов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается с полнолуния 4 июня. Это время путешествий, поездок. Вы можете внезапно сорваться и поехать куда-то. Также в этот период Овны получат результаты, документы, произойдет кульминация какого-то процесса.

4,5,6 июня - дни удачи для Овнов. Это время любви и удовольствий, хобби и детей. Финансы будут расти, отношения в паре выйдут на новый уровень. У одиноких Овнов есть большой шанс в июне встретить свою любовь.

12 июня Меркурий - планета коммуникаций и общения - переходит в следующий знак. У Овнов будет больше общения, может поменяться окружение, вы познакомитесь с новыми людьми.

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В этот же день Плутон разворачивается, это планета трансформации, кармических уроков. С конца марта Плутон находился в секторе будущего и, казалось, что вот-вот произойдут грандиозные перемены.

Плутон вернется обратно в десятый дом гороскопа. Это сектор целей, достижений, работы, карьеры, репутации. Овнам нужно будет завершить дела либо с бизнесом, либо связанные с работой. Возможно вы вернетесь на старую работу либо снова возглавите какой-то бизнес. Также нужно будет разобраться с делами, связанными с семьёй и недвижимостью.

С 17 июня и до 4 ноября Овны будут разбираться со своим внутренним миром, заниматься самокопанием. Стоит освободиться от всего ненужного, выбросить старые вещи, облегчить жизнь.

Новолуние 18 июня принесет в жизнь Овнов поездки, новых людей, популярность.

С 20 июня начинается теневой период Венеры. До 23 июля не стоит планировать манипуляции, связанные с красотой и внешностью, возобновлять отношения, делать вложения.

30 июня Нептун развернется в ретроградное движение и будет затормаживать движение дел до декабря. Это время для подготовки к новому этапу жизни.

Смотрите видео - Гороскоп для Овнов на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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