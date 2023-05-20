Гороскоп на июнь 2023 для Овнов: астролог назвала три самых удачных дня месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Овнов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается с полнолуния 4 июня. Это время путешествий, поездок. Вы можете внезапно сорваться и поехать куда-то. Также в этот период Овны получат результаты, документы, произойдет кульминация какого-то процесса.
4,5,6 июня - дни удачи для Овнов. Это время любви и удовольствий, хобби и детей. Финансы будут расти, отношения в паре выйдут на новый уровень. У одиноких Овнов есть большой шанс в июне встретить свою любовь.
12 июня Меркурий - планета коммуникаций и общения - переходит в следующий знак. У Овнов будет больше общения, может поменяться окружение, вы познакомитесь с новыми людьми.
В этот же день Плутон разворачивается, это планета трансформации, кармических уроков. С конца марта Плутон находился в секторе будущего и, казалось, что вот-вот произойдут грандиозные перемены.
Плутон вернется обратно в десятый дом гороскопа. Это сектор целей, достижений, работы, карьеры, репутации. Овнам нужно будет завершить дела либо с бизнесом, либо связанные с работой. Возможно вы вернетесь на старую работу либо снова возглавите какой-то бизнес. Также нужно будет разобраться с делами, связанными с семьёй и недвижимостью.
С 17 июня и до 4 ноября Овны будут разбираться со своим внутренним миром, заниматься самокопанием. Стоит освободиться от всего ненужного, выбросить старые вещи, облегчить жизнь.
Новолуние 18 июня принесет в жизнь Овнов поездки, новых людей, популярность.
С 20 июня начинается теневой период Венеры. До 23 июля не стоит планировать манипуляции, связанные с красотой и внешностью, возобновлять отношения, делать вложения.
30 июня Нептун развернется в ретроградное движение и будет затормаживать движение дел до декабря. Это время для подготовки к новому этапу жизни.
Смотрите видео - Гороскоп для Овнов на июнь 2023 от Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
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