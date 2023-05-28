Гороскоп на июнь 2023 для Скорпионов: первый месяц лета принесет большую прибыль

Новолуние в июне может способствовать решению финансовых вопросов и привести к появлению нового партнера в жизни, говорит гороскоп на месяц.

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Гороскоп Скорпион​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Скорпионов. Первый месяц лета будет очень удачным в финансовом плане, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По ее словам, полнолуние 4 июня принесет Скорпионам прибыль, результат, кульминацию. Хороший месяц для финансов. Кроме того, Скорпионы получат ответ на вопрос, который их волнует.

6 июня Венера входит в 10 дом гороскопа. Этот сектор связан с карьерой, целями и репутацией. Эта позиция Венеры обещает Скорпионам рост финансового положения, а также возможность появления покровителей. Также в это время Марс окажется в 10-м доме, что может способствовать встречам по работе, возможным переездам или даже служебным романам.

20 июня Венера останавливается и будет ретроградной до 4 сентября. В это время не стоит делать пластические операции, так как они закончатся для Скорпионов плохо. После 20 июня рекомендуется воздержаться от важных решений, советует астролог.

12 июня Меркурий входит в восьмой дом гороскопа, который отвечает за финансовые вопросы и страхи. Этот период благоприятен для закрытия вопросов, связанных с кредитами, подписания документов и проведения переговоров. Также Скорпионы могут получить стипендию, государственную помощь. Некоторые представители знака обратятся к психологу.

С 12 июня Плутон будет проверять Скорпионов - вам придется определиться, чего вы хотите от жизни. До января-февраля "все будет наизнанку", говорит гороскоп. Будет много поездок.

17 июня Сатурн останавливается в пятом доме и разворачивается в ретроградное движение до 4 ноября. Этот период позволит сконцентрироваться на развитии творческого потенциала и подготовке к будущим проектам.

18-19 июня - новолуние. Хорошо что-то начинать. Нова Луна может способствовать решению финансовых вопросов и привести к появлению нового партнера в жизни.

22 июня Скорпионов ждет знакомство с влиятельным человеком.

30 июня Непутн разворачивается в ретроградное движение до 6 декабря. Этот период хорош для примирения, восстановления отношений и подготовки к возможной беременности.

Юпитер - планета изобилия и подарков - находится в 7 доме гороскопа. Эта позиция может принести предложение руки и сердца, финансовую прибыль, новые романтические приключения или даже наступление беременности.

Полный гороскоп на июнь 2023 для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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