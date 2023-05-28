Гороскоп на июнь 2023 для Весов: какие сюрпризы готовит первый месяц лета

В июне возможны приятные встречи с друзьями, романтические знакомства и финансовая прибыль, говорит гороскоп.

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Гороскоп Весы - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Весов. Лето начнется с полнолуния 4 июня в третьем доме гороскопа. Это сектор путешествий и общения. Возможно Весы отправятся в поездку, начнут обучение или получат информацию от брата или сестры.

6 июня Венера входит в 11-й дом гороскопа. Возможны приятные встречи с друзьями, романтические знакомства и финансовая прибыль. Могут появиться планы на будущее. Вы получите прибыль, финансовый результат за то, что проделано было раньше, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

12 июня - Меркурий в девятом доме путешествий, контактов с заграницей. Весы будут вести переписки с людьми, которые находятся за границей, начнут бизнес с другими странами.

12 июня Плутон возвращается в четвертый дом гороскопа до 22 января. Весам нужно будет завершить дела, продать недвижимость и уделить внимание семейным отношениям. Кроме того, представители знака могут уехать куда-то на полгода.

17 июня Сатурн в шестом доме останавливается до 4 ноября. Рабочие процессы могут стать на паузу, возможно будет ожидание какой-то работы или должности. Весам стоит уделить внимание здоровью, сменить режим, взять аскезу, стать более дисциплинированными.

18 июня - новолуние, которое принесет Весам поездку, общение с иностранцами, работу, связанную с преподаванием или путешествиями. У Весов появятся новые цели. Вы встретите учителя, человека, который откроет новый взгляд на мир.

20 июня начинается теневой период Венеры. Всё, что касается финансов, любви, может замедляться.

28 июня Меркурий входит в 10 дом гороскопа и принесет новости о работе или руководителе.

30 июня Нептун входит в шестой дом гороскопа, а Нептун становится ретроградным до 6 декабря. Обратите внимание на работу, здоровье и режим дня. Возможно стоит поменять питание и заняться спортом.

Полный гороскоп на июнь 2023 для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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