Гороскоп на июнь 2023: Раков ждут прибыльные времена

У Раков Венера будет в секторе денег в течение четырех месяцев, а это значит, что финансовое положение будет стабильным, говорит гороскоп.

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Гороскоп Рак​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Раков. Месяц начнется с полнолуния в шестом доме гороскопа. Полная Луна всегда приносит ясность, кульминацию, новости. Высвечиваются вещи, о которых вы не знали, Все это будет происходить в шестом доме работы. Возможно, представители знака найдут работу, сменится начальник, завершится проект.

Полнолуние будет действовать в течение двух недель - до 18 июня, рассказала специалист на своем Youtube-канале. В этот период также можно заниматься здоровьем, проявят себя слабые места. Подумайте над тем, от чего вы можете отказаться в пользу здоровья.

6 июня Венера входит в сектор денег, прибыли, дохода. Вас ждет помощь от кого-то, получение подарка, финансовая поддержка. Может появиться желание тратить деньги, но тем не менее прибыль будет. Поднимется самооценка.

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У Раков Венера будет в секторе денег в течение четырех месяцев, а это значит, что финансовое положение будет стабильным.

С 20 июня Венера начнет притормаживать, а 23 июля станет ретроградной. Все начинания, финансовые инвестиции, отношения стоит начинать 18-19 июня, посоветовала астролог.

Период с 23 июля по 4 сентября плох для брака, уколов красоты, вложений денег. Лучше не рисковать, говорит гороскоп.

12 июня Раки могут поехать куда-то далеко, перейти на работу онлайн, будет много переговоров, коммуникаций на расстоянии.

В этот же день Плутон заставит представителей знака пройти кармический урок в секторе отношений и партнерства. До 22 января 2024 года возможен кризис отношений, но это испытание необходимо пройти для того, чтобы избавиться от всего ненужного.

С 17 июня до 4 ноября Сатурн будет ретроградным и принесет паузы, преграды, период ожидания.

С 18 июня Раки могут уехать далеко от своего привычного окружения. Возможно вы займетесь здоровьем, отправитесь в санаторий или будете в течение длительного времени посещать врача.

Смотрите видео - Гороскоп Рак на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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