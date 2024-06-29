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Гороскоп на июнь 2024: Близнецы станут везунчиками месяца - что их ждет

Анна Ярославская
29 июня 2024, 05:36
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Важное событие июля - разворот Нептуна в ретроградное движение.
Анжела Перл, гороскоп
Близнецы - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Близнецов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

"Вы по-прежнему везунчики. Юпитер в вашем знаке весь месяц, в вашем первом доме. Появится возможность любви, брака, детей, расширения возможностей в карьере. Если у вас день рождения с 29 мая по 5 июня, это тоже ваш везучий месяц, потому что Юпитер будет идти по вашему Солнцу и даст возможность проявить себя, расширить бизнес, получить повышение в карьере, будут встречи с влиятельными людьми", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

По словам астролога, полнолуние снова будет в секторе денег. Полная Луна уже была в этом доме гороскопа в июне. Большая редкость, чтобы это происходило дважды подряд.

"То, что началось у вас в июне, будет продолжаться в июле, и может закончиться уже 21 июля - в полнолуние, потому что полная Луна будет в последнем градусе восьмого дома", - добавила Анжела Перл.

Важное событие июля - разворот Нептуна в ретроградное движение. Нептун – планета визуализации, мечты, рекламы и популярности.

"Нептун остановится 1-2 июля и пойдёт в обратном направлении до 7 декабря, почти до конца года. Всегда, когда планета идёт обратно, все происходит с приставкой "пере-". Близнецы смогут переосмыслить свой путь, потому что 10-й дом - это карьера, предназначение, то, как вы хотите, чтобы вас видели в социуме. Вы можете что-то переделывать, смените карьеру и будете готовиться к этому до декабря месяца. Это может быть возвращение на старую работу или возврат в старые отношения. Возможно вы даже что-то себе нафантазировали, но в декабре снова розовые очки спадут", - свидетельствует гороскоп.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Кроме того, ретроградный Нептун может дать период ожидания, и продлится он до декабря.

"Меркурий очень сильный с 3 по 26 июля. Если вы хотите познакомиться с кем-то, обратить на себя внимание, связаться с кем-то, позвонить, написать, то делайте это в эти даты", - посоветовала астролог.

Месяц также хорош для покупки автомобиля или любого другого транспорта, для обучения новым навыкам, которые в результате станут вашей силой и визитной карточкой.

Подробный гороскоп для Близнецов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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