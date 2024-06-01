УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на июнь 2024 для Дев: названы даты значимых событий в первый месяц лета

Анна Ярославская
1 июня 2024, 08:53
73
После новолуния в июне начнется хорошее время для начинаний, которое принесет Девам перемены.
Гороскоп, Анжела Перл
Дева - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Дева.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет супер аспект между Юпитером и Плутоном.

"Это две планеты, отвечающие за расширение, масштаб, возможности, большие деньги, влиятельные знакомства. Для многих откроется какая-то параллельная реальность. Посмотрите, будет ли у вас что-то важное, какая-то возможность или знакомство, которое может потом впоследствии привести к чему-то значимому", - посоветовала Перл.

4 июня Меркурий - планета Дев - входит сектор карьеры, репутации, статуса.

Меркурий принесет хорошие новости. Скорее всего они будут касаться карьеры, работы. Будет новый клиент, хороший проект, важные. Если вы ждете какую-то информацию, то вы получите ее 4 июня.

6 июня - новолуние, которое принесет Девам новую цель, работу должность. Будут новшества на работе. Это хорошее время для начинаний, свидетельствует гороскоп на месяц. Каким-то образом может поменяться статус. Например, вы узнаете, что ждете ребенка, поступите учиться, выйдете на пенсию.

10 июня Марс входит в девятый дом гороскопа.

"Марс – это движение, желание жизни, активность, действие. А девятый дом – это познание мира, в первую очередь, путешествия. Многие Девы отправятся в путешествие, начиная с 10 июня. Возможно это будет отпуск, спортивные соревнования. У вас будет огромное желание учиться. Состоятся знакомства с иностранцем, и будет поездка в заграницу или оформление загранпаспорта, визы, будет собеседование по поводу ПМЖ или гражданства", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

18 июня ждите новостей, связанных с друзьями. Вас пригласят на какое-то событие, день рождения, свадьбу, концерт.

Вся вторая половина июня будет очень социально активной, вы будете много общаться с единомышленниками, обучаться или преподавать,

22 июня - полнолуние в пятом доме гороскопа.

"Пятый дом – это дом радости. Вы проявите себя и получите совет вселенной, как сделать что-то такое, что вас очень обрадует. Может быть, вы пойдёте учиться танцевать, начнёте петь, появится хобби или это хобби станет вашей работой, и вы сможете на нем зарабатывать. Состоится поездка на отдых, поход в театр, или вас пригласят в ресторан", - сказала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Дев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на июнь гороскоп Дева Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач

10:00 Интервью
Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали

Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали

09:35 Украина
Ракетный удар по Украине: в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито

Ракетный удар по Украине: в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито

09:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы 10944

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Вождь РФ Путин решил напугать украинцев 7110

Вождь РФ Путин решил напугать украинцев

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине 4324

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы 4196

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

Последние новости

10:25

Была моей опорой: в семье Барака Обамы случилось горе

10:20

Лучше, чем удары по НПЗ: эксперт назвал болевую точку врага, которую атакуют ВСУ

10:08

Гороскоп на июнь 2024: перед Весами откроются большие возможности и придут деньгиВидео

10:00

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач

09:35

Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерРФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер
09:27

Гороскоп на завтра 2 июня: Стрельцам - карьерный рост, Овнам - жизнь всколыхнут перемены

09:04

Ракетный удар по Украине: в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито

08:53

Гороскоп на июнь 2024 для Дев: названы даты значимых событий в первый месяц летаВидео

08:28

Аналитики сказали, какую площадь Украины удалось захватить РФ с начала 2024 года

Реклама
08:10

Что несет российская империя под лейблом "СССР"?мнение

07:40

Церковный праздник 2 июня: что запрещено делать на святого Никифора

07:26

РФ ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях: есть разрушения и пострадавшиеФото

06:10

Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?мнение

05:55

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

04:45

Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встречаВидео

04:44

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

04:10

До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится войнаВидео

03:34

РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на СумщинеВидео

03:00

Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома

02:34

Как сохранить клубнику свежей неделю: кулинарный эксперт раскрыл простой способ

Реклама
02:15

Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит

01:30

Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

01:21

Почему киты исчезают: специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал

00:21

"Соглашение четкое": Бельгия не позволяет Украине бить по России своим оружием

31 мая, пятница
23:24

США "дали добро" на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу

22:50

"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в пленуФото

22:17

Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

21:53

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из пленаФото

21:51

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:03

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способаВидео

20:48

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из БеларусиВидео

20:41

Украине не до "толерантности": Жорин раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ

20:24

"На пути в Украину": в Дании выдали важное заявление о передаче F-16

19:56

Какого запаха больше всего боятся комары: топ-5 растений, которые отгонят кровопийцВидео

19:49

Лукашенко "будет делать что угодно": эксперт оценил риск наступления из БеларусиВидео

19:30

Графики отключения света 1 июня: в какие часы не будет электроэнергии

19:10

Вождь РФ Путин решил напугать украинцевмнение

19:04

"НАТО уничтожит цели РФ": эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине

19:01

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

18:57

Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

Реклама
18:50

Польша может мобилизовать украинцев и подготовить к войне: в МИД сделали заявление

17:54

Запад позволяет Путину выигрывать в войне: эксперт указал на главную ошибку союзниковВидео

17:48

Будут грозы, град и шквалы до 20 м/с: украинцев предупредили о непогоде

17:40

Церковный праздник 1 июня: что запрещено делать в первый день лета

17:34

США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

17:22

Закончится ли война в Украине в течение 9 месяцев: известный астролог сделал прогнозВидео

17:17

Угроза наступления РФ: на северо-западе Харьковщине в громаде объявили эвакуацию

17:06

Жизнь станет счастливее: с кем нужно провести время 1 июня - приметы

16:54

Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять": какая ошибка преследует многихВидео

16:34

"Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять