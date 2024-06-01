Гороскоп на июнь 2024 для Дев: названы даты значимых событий в первый месяц лета

После новолуния в июне начнется хорошее время для начинаний, которое принесет Девам перемены.

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Дева - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Дева.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет супер аспект между Юпитером и Плутоном.

"Это две планеты, отвечающие за расширение, масштаб, возможности, большие деньги, влиятельные знакомства. Для многих откроется какая-то параллельная реальность. Посмотрите, будет ли у вас что-то важное, какая-то возможность или знакомство, которое может потом впоследствии привести к чему-то значимому", - посоветовала Перл.

4 июня Меркурий - планета Дев - входит сектор карьеры, репутации, статуса.

Меркурий принесет хорошие новости. Скорее всего они будут касаться карьеры, работы. Будет новый клиент, хороший проект, важные. Если вы ждете какую-то информацию, то вы получите ее 4 июня.

6 июня - новолуние, которое принесет Девам новую цель, работу должность. Будут новшества на работе. Это хорошее время для начинаний, свидетельствует гороскоп на месяц. Каким-то образом может поменяться статус. Например, вы узнаете, что ждете ребенка, поступите учиться, выйдете на пенсию.

10 июня Марс входит в девятый дом гороскопа.

"Марс – это движение, желание жизни, активность, действие. А девятый дом – это познание мира, в первую очередь, путешествия. Многие Девы отправятся в путешествие, начиная с 10 июня. Возможно это будет отпуск, спортивные соревнования. У вас будет огромное желание учиться. Состоятся знакомства с иностранцем, и будет поездка в заграницу или оформление загранпаспорта, визы, будет собеседование по поводу ПМЖ или гражданства", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

18 июня ждите новостей, связанных с друзьями. Вас пригласят на какое-то событие, день рождения, свадьбу, концерт.

Вся вторая половина июня будет очень социально активной, вы будете много общаться с единомышленниками, обучаться или преподавать,

22 июня - полнолуние в пятом доме гороскопа.

"Пятый дом – это дом радости. Вы проявите себя и получите совет вселенной, как сделать что-то такое, что вас очень обрадует. Может быть, вы пойдёте учиться танцевать, начнёте петь, появится хобби или это хобби станет вашей работой, и вы сможете на нем зарабатывать. Состоится поездка на отдых, поход в театр, или вас пригласят в ресторан", - сказала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Дев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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