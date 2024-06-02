Гороскоп на июнь 2024 для Козерогов: везение, любовь и большие возможности

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Козерогов.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в начале июня Козерогам очень сильно повезет. Плутон и Юпитер принесут представителям этого знака зодиака деньги, большие возможности, знакомство с влиятельными людьми.
4 июня ждите новость, связанную с работой, собеседование, предложение новой работы. Возможно у вас начальник поменяется.
6 июня - новолуние. По словам Перл, что-то новое будет происходить в бизнесе Козерогов. Появятся новые идеи, клиент или сотрудник.
Некоторые Козероги откажутся от вредных привычек, от употребления сахара, или кофе. Новые привычки стоит начинать внедрять с новолуния. Закрепить ее можно до полнолуния 22 июня.
10 июня Козероги поедут в отпуск, путешествие, Кто-то пригласит вас в театр, ресторан или на выставку.
"Марс вас заставит как будто заставит вас пойти в театральную студию, начать учиться танцевать. Вы займетесь творчеством. Так как Марс - горячая планета, то Козероги могут влюбиться. Нужно быть осторожными, так как есть риск любовного треугольника", - предупредила астролог.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
С 18 июня наступит идеальное время для любви, знакомств, свиданий. У вас появится новое окружение, рядом будут единомышленники.
22 июня - полнолуние в знаке Козерога. Вы будете в центре внимания, наступит ваш звёздный час. Сильнее других полнолуние почувствуют Козероги, которые родились с 22 по 24 декабря.
Подробный гороскоп для Козерогов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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