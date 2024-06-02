Гороскоп на июнь 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, финансах, работе

Водолеи смогут ярко заявить о себе, повысить свой статус, получить большой доход, свидетельствует гороскоп.

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Водолей - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Водолеев.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

3 июня будет аспект 120 градусов между двумя очень мощными планетами - Плутоном и Юпитером. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, это очень хорошее положение.

"Вы сможете ярко заявить о себе, повысить свой статус, получить большой доход. Если хотите ребенка, возможна новость о беременности", - сказала астролог.

4 июня Меркурий входит в пятый дом. Эта планета принесет Водолеям новости.

6 июня будет новолуние. Водолеев ждет новый творческий проект. Также вероятны новости, связанные с детьми и любимыми людьми. Будьте внимательны: новолуние может вскрыть любовный треугольник.

10 июня Марс входит в четвертый дом гороскопа. Красная планета символизирует активность, переезды, а четвертый дом – жилье и семью. Может быть, вы спланируете путешествие и потратитесь на то, чтобы оно было комфортным. Водолеи купят дорогие, но удобные билеты, забронируют хороший отель. Есть возможность выбрать себе новую квартиру, начать ремонт.

Марс бывает агрессивным, поэтому опасайтесь конфликта в семье, посоветовала астролог.

С 18 июня придут новые клиенты, новые сотрудники. Возможно собеседование, и оно пройдет удачно.

21 июня Солнце позволит вам оказаться в центре внимания и улучшит ваше самочувствие.

22 июня - полнолуние у вас 12-м доме. Оно может принести плановую операцию. Кроме того, это хорошее время, чтобы восстановить силы, отдохнуть, разобрать старые вещи. Хорошо в это время взять аскезу – от чего-то отказаться (например, от сладкого, кофе и т. п.). Вы можете от чего-то или кого-то освободиться.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня Сатурн в вашем секторе доходов — втором доме гороскопа — разворачивается и начинает ретроградное движение до 15 ноября.

"Это время понять, что вы можете улучшить, пересмотреть в своих финансах, сделать ревизию своих доходов. Также Сатурн – это планета трезвости, отрезвления. До осени у вас произойдет переоценка ценностей, пересмотр источников ваших доходов", - добавила Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Водолеев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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