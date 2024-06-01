Гороскоп на июнь 2024: перед Весами откроются большие возможности и придут деньги

Меркурий, Солнце и Луна в первую неделю июня могут исполнить желание Весов, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Весы - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Весов.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет точный аспект между двумя гигантскими планетами - Юпитером и Плутоном.

"Это очень классный аспект, когда с малыми усилиями можно добиться многого. Что такое Юпитер с Плутоном? Это две планеты, символизирующие масштаб, что-то большое. Это планеты больших возможностей и больших денег. Это как квантовый скачок сделать. Это может быть какое-то знакомство с влиятельным человеком, который изменит либо ваше мировоззрение, либо вашу жизнь. Это может быть какое-то предложение работы, например, которое тоже финансово изменит вашу жизнь", - сказала астролог.

4 июня Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за заграницу. Поэтому многие Весы с 4 июня могут отправиться в поездку, путешествие в новые места. Кто-то пойдет учиться, потому что девятый дом – это любые новые знания и расширение кругозора.

6 июня - новолуние. Девы встретят своего учителя. Начнется духовный рост.

"Меркурий, Солнце и Луна в первую неделю июня могут исполнить какое-то ваше желание", - сказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

10 июня Марс входит в восьмой дом гороскопа. Это очень непредсказуемый сектор.

"Предсказуем он только по финансам, а Марс – это как большая активность, связанная с финансами. Может, вы будете брать кредит, оформлять страховки или наследство. Так как Марс — агрессивная планета, может быть даже раздел имущества", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Весы будут вкладывать свою энергию в сотрудничество.

"Смотрите, чтобы у вас не сгорели инвестиции, или чтобы вы чем-то не загорелись и не потратили все свои деньги", - предупредила астролог.

С 18 июня Весы получат прибыль. Вас похвалят, наградят. Состоится приятное знакомство на рабочем месте. Например, у вас будет новая коллега или начальница.

22 июня - полнолуние в четвертом доме гороскопа. Это сектор место жительства, семьи, родителей.

"Это полнолуние высветит вопросы, связанные с мамой. Может, мама приедет в гости или вы к ней поедете, или будете продавать мамину недвижимость", - сказала Перл.

В целом, в конце месяца может быть какая-то новость или событие у члена вашей семьи. Например, будет праздник, когда все соберутся за одним столом. Вы будете делать покупки для дома или начнете ремонт в доме.

Подробный гороскоп для Дев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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