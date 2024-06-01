УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на июнь 2024: перед Весами откроются большие возможности и придут деньги

Анна Ярославская
1 июня 2024, 10:08
83
Меркурий, Солнце и Луна в первую неделю июня могут исполнить желание Весов, свидетельствует гороскоп на месяц.
Анжела Перл, гороскоп Весы
Весы - Гороскоп на июнь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2024 для Весов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 июня будет точный аспект между двумя гигантскими планетами - Юпитером и Плутоном.

"Это очень классный аспект, когда с малыми усилиями можно добиться многого. Что такое Юпитер с Плутоном? Это две планеты, символизирующие масштаб, что-то большое. Это планеты больших возможностей и больших денег. Это как квантовый скачок сделать. Это может быть какое-то знакомство с влиятельным человеком, который изменит либо ваше мировоззрение, либо вашу жизнь. Это может быть какое-то предложение работы, например, которое тоже финансово изменит вашу жизнь", - сказала астролог.

4 июня Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за заграницу. Поэтому многие Весы с 4 июня могут отправиться в поездку, путешествие в новые места. Кто-то пойдет учиться, потому что девятый дом – это любые новые знания и расширение кругозора.

6 июня - новолуние. Девы встретят своего учителя. Начнется духовный рост.

"Меркурий, Солнце и Луна в первую неделю июня могут исполнить какое-то ваше желание", - сказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

10 июня Марс входит в восьмой дом гороскопа. Это очень непредсказуемый сектор.

"Предсказуем он только по финансам, а Марс – это как большая активность, связанная с финансами. Может, вы будете брать кредит, оформлять страховки или наследство. Так как Марс — агрессивная планета, может быть даже раздел имущества", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Весы будут вкладывать свою энергию в сотрудничество.

"Смотрите, чтобы у вас не сгорели инвестиции, или чтобы вы чем-то не загорелись и не потратили все свои деньги", - предупредила астролог.

С 18 июня Весы получат прибыль. Вас похвалят, наградят. Состоится приятное знакомство на рабочем месте. Например, у вас будет новая коллега или начальница.

22 июня - полнолуние в четвертом доме гороскопа. Это сектор место жительства, семьи, родителей.

"Это полнолуние высветит вопросы, связанные с мамой. Может, мама приедет в гости или вы к ней поедете, или будете продавать мамину недвижимость", - сказала Перл.

В целом, в конце месяца может быть какая-то новость или событие у члена вашей семьи. Например, будет праздник, когда все соберутся за одним столом. Вы будете делать покупки для дома или начнете ремонт в доме.

Подробный гороскоп для Дев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на июнь гороскоп Весы Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

"Сумасшедшие в Кремле": Зеленский назвал цели массированного удара РФ по Украине

"Сумасшедшие в Кремле": Зеленский назвал цели массированного удара РФ по Украине

11:40 Украина
"Я уверен, что Украина может победить": генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне

"Я уверен, что Украина может победить": генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне

11:00 Украина
Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач

10:00 Интервью
Все главные новости
Реклама

Популярное

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы 12341

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Вождь РФ Путин решил напугать украинцев 7900

Вождь РФ Путин решил напугать украинцев

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы 4590

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине 4464

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

Последние новости

11:58

"Это провал РФ": в Белом доме отреагировали на наступление оккупантов в Харькове

11:57

Люблю: Сумская обратилась к своей "московской" дочери

11:40

Арбузы будут огромными, сладкими и сочными: что положить в лунку при посадкеВидео

11:40

"Сумасшедшие в Кремле": Зеленский назвал цели массированного удара РФ по Украине

11:00

"Я уверен, что Украина может победить": генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерРФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер
10:25

Была моей опорой: в семье Барака Обамы случилось горе

10:20

Лучше, чем удары по НПЗ: эксперт назвал болевую точку врага, которую атакуют ВСУ

10:08

Гороскоп на июнь 2024: перед Весами откроются большие возможности и придут деньгиВидео

10:00

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач

Реклама
09:35

Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали

09:27

Гороскоп на завтра 2 июня: Стрельцам - карьерный рост, Овнам - жизнь всколыхнут перемены

09:04

Ракетный удар по Украине: в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито

08:53

Гороскоп на июнь 2024 для Дев: названы даты значимых событий в первый месяц летаВидео

08:28

Аналитики сказали, какую площадь Украины удалось захватить РФ с начала 2024 года

08:10

Что несет российская империя под лейблом "СССР"?мнение

07:40

Церковный праздник 2 июня: что запрещено делать на святого Никифора

07:26

РФ ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях: есть разрушения и пострадавшиеФото

06:10

Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?мнение

05:55

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

04:45

Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встречаВидео

Реклама
04:44

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

04:10

До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится войнаВидео

03:34

РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на СумщинеВидео

03:00

Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома

02:34

Как сохранить клубнику свежей неделю: кулинарный эксперт раскрыл простой способ

02:15

Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит

01:30

Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

01:21

Почему киты исчезают: специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал

00:21

"Соглашение четкое": Бельгия не позволяет Украине бить по России своим оружием

31 мая, пятница
23:24

США "дали добро" на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу

22:50

"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в пленуФото

22:17

Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

21:53

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из пленаФото

21:51

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:03

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способаВидео

20:48

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из БеларусиВидео

20:41

Украине не до "толерантности": Жорин раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ

20:24

"На пути в Украину": в Дании выдали важное заявление о передаче F-16

19:56

Какого запаха больше всего боятся комары: топ-5 растений, которые отгонят кровопийцВидео

19:49

Лукашенко "будет делать что угодно": эксперт оценил риск наступления из БеларусиВидео

Реклама
19:30

Графики отключения света 1 июня: в какие часы не будет электроэнергии

19:10

Вождь РФ Путин решил напугать украинцевмнение

19:04

"НАТО уничтожит цели РФ": эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине

19:01

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

18:57

Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

18:50

Польша может мобилизовать украинцев и подготовить к войне: в МИД сделали заявление

17:54

Запад позволяет Путину выигрывать в войне: эксперт указал на главную ошибку союзниковВидео

17:48

Будут грозы, град и шквалы до 20 м/с: украинцев предупредили о непогоде

17:40

Церковный праздник 1 июня: что запрещено делать в первый день лета

17:34

США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять