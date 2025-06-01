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Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов: деньги, везение и любовь

Анна Ярославская
1 июня 2025, 02:44
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В июле Уран войдет в знак Близнецов, но влияние этой планеты можно будет почувствовать уже в первый месяц лета.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические события ожидают Близнецов в июне
  • Какое влияние окажет вход Урана в знак Близнецов в июле
  • Какие изменения произойдут в сфере финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июле Уран войдет в знак Близнецов и окажет значительное влияние на жизни тех, кто родился под этим знаком. Многие Близнецы могут начать ощущать изменения уже в июне, готовясь к важным переменам или новому этапу в странствовании по жизни.

Уран — планета неожиданностей и изменений, поэтому его переход в Близнецы будет означать начало нового семилетнего цикла, аналогичного тому, который произошел 84 года назад, Главред.

Какие перемены Близнецам принесет Уран:

  • внутреннее смятение приведет к ощущению, что пора что-то менять, будь то работа, отношения или место жительства;
  • неожиданные события, которые могут изменить текущую ситуацию. Это может выражаться в переменах в карьере, новых знакомых или даже в личной жизни.

Сатурн вошел в 11-й дом гороскопа 25 мая. В июне произойдет соединение этой планеты с Нептуном. Близнецы могут начать формировать новое окружение или находить единомышленников, создавая команды по интересам.

Этот период времени также может быть связан с результатами прошлых усилий, когда вы сможете увидеть плоды трехлетней работы. Важно отметить, что это соединение может способствовать как планированию новых целей, так и тому, что вы сделаете первые шаги для их достижения. Сатурн останется в этом доме на три года, а Нептун — еще дольше, что указывает на долгосрочные изменения в социальной жизни.

Венера войдет в 12 дом гороскопа Близнецов 7 июня и останется там до 5 июля 2025 года. Этот сектор связан с личной изоляцией и комфортом, поэтому это время рекомендуется посвятить себе. Вероятно, многие Близнецы будут стремиться к уединению, отправятся в отпуск, займутся спа-процедурами или косметологией.

После 5 июля Венера перейдет в первый дом Близнецов, что даст возможность вернуться в общество и начать новые взаимодействия. В это время Близнецы будут проявлять больше активности в социуме.

Также Венера в 12-м доме гороскопа означает тайные деньги или деньги из каких-то источников, которые вы, например, не декларируете. Также Близнецы могут получить подарки издалека или отправиться в путешествие.

10 июня Юпитер входит в сектор денег на целый год - до 1 июля 2026 года.

"У вас вырастут доходы, станет больше денег, чем сейчас. Вам будет везти на клиентов, работу, проекты. Вам буду просто будут давать или дарить деньги. Возможно вас кто-то будет содержать, будут приходить какие-то не государственные деньги, например, алименты. Возможно вы получите наследство", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 июня будет полнолуние, которое может принести значительные изменения в области отношений и партнерств. Для свободных Близнецов будет возможность новых знакомств или перехода существующих отношений на новый уровень. Это может быть как предложение руки и сердца, так и принятие решения о расставании или разводе.

Также такое полнолуние часто связано с завершением циклов в жизни, что может отражаться на значимых событиях, таких как рождение детей или получение дипломов.

25 июня - новолуние в секторе денег. Оно может принести новые доходы, новые источники заработка или клиентов. Также есть вероятность корректировки бюджета или новых финансовых начинаний. Это время, когда энергия и внимание сосредоточены на финансах, что может дать вам ощущение уверенности в ваших финансовых решениях и возможностях.

Смотрите видео - Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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