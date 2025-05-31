Гороскоп на июнь 2025 для Раков: начнется полоса везения, богатства и волшебства

10 июня произойдет то, чего мы ждали 12 лет. Анжела Перл рассказала о самом важном событии месяца.

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Гороскоп на июнь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Что принесет Ракам соединение Сатуна с Нептуном

Когда начнется полоса везения

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, июнь должен стать очень удачным месяцем для Раков, поскольку 22 июня Солнце войдет в первый дом гороскопа и принесет новую энергию. Солнце - это как новая батарейка, поэтому у вас появятся новые желания, новое видение жизни, начнется новый, пишет Главред.

Важное событие июня - соединение Сатурна с Нептуном, которое принесет Ракам значительные изменения в их карьере и восприятии статуса. Это событие произойдет в 10 доме гороскопа, который отвечает за цели, предназначение и социальный статус.

У Раков могут появиться новые амбиции. Появится ясность в отношении жизненных целей. Раки могут почувствовать тягу к лидерству или публичным выступлениям. Возможны изменения в статусе, такие как брак, развод, рождение ребенка или продвижение по службе. Жизнь может подтолкнуть вас к более активному проявлению себя в обществе и реализации ваших профессиональных устремлений.

Кроме того, Раки смогут лучше понять, кем они хотят быть и к чему стремятся.

7 июня Венера входит в 11-й дом гороскопа. У вас появится новая подруга или группа единомышленников. Может быть вы будете получать подарки от подруг друзей. Раки окажутся в центре внимания. Например, вы будете где-то выступать. Не исключено и получение финансовой прибыли.

9 июня Меркурий входит в знак Рака, а 10 июня произойдет то, чего мы ждали 12 лет, потому что раз в 12 лет Юпитер - планета удачи, везения, богатства и волшебства - бывает в нашем знаке.

"10 июня Юпитер входит в ваш знак Рака на целый год - до 1 июля 2026 года. В последний раз Юпитер был в вашем знаке 12 лет назад. Вспоминайте, что происходило. Юпитер, находясь в нашем знаке, делает все легче. Даже если есть какие-то проблемы, то вы выходите из этих проблем легче. Если это судебный процесс, вы его выигрываете. Например, судья будет на на вашей стороне. Юпитер - это ещё и брак, рождение детей, это изобилие во во всех вариантах. это исцеление. Используйте эти 12 месяцев этот год для того, чтобы осуществить ваши самые смелые мечты, потому что вам будет везти. Это может быть встреча покровителя или инвестора. Многие Раки встретят свою любовь, буде шанс выйти замуж или жениться. В течение этого года будет заключено много счастливых браков", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 июня будет полнолуние в шестом доме гороскопа. Оно принесет многим изменения, особенно в сфере работы и здоровья. Ракам нужно будет принимать важные решения.

Также важно обращать внимание на свою рутину и, возможно, пересматривать свои привычки, чтобы у вас было достаточно энергии и времени на все.

В конце месяца, а именно 25 июня, произойдёт новолуние в знаке Рака. Это событие подарит вам возможность ощутить обновление в жизни, возможно, появится новая идентичность или изменения в статусе, такие как новая работа или изменённое положение в обществе.

Смотрите видео - Гороскоп на июнь 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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