Гороскоп на июнь 2025 для Тельцов: начнется период гармонии и счастья

Тельцы будут притягивать к себе взгляды, как магнит.

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Гороскоп на июнь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Какие астрологические события повлияют на Тельцов в июне

Какое значение имеет соединение Сатурна с Нептуном в 12 доме гороскопа

Что произойдет в сфере отношений в первый месяц лета

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2025 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в течение всего месяца будет происходить соединение Сатурна с Нептуном в 12 доме гороскопа Тельцов. Эти две медленные планеты очень редко соединяются, и такое положение, как правило, открывает новые горизонты в личной жизни этого знака зодиака.

Поскольку 12 дом отвечает за внутреннее самоосознание и личные границы, в этот период Тельцы могут начать работать над осознанием своих потребностей и формировать здоровые границы в отношениях, пишет Главред.

Сатурн говорит о необходимости завершения старых циклов и подготовки к новым. Тельцов ждут серьезные изменения, такие как эмиграция или переезд. Возможно, у вас появится интерес к эзотерике и психологии. Нептун, в свою очередь, может пробудить интерес к медицине. Например, Тельцы могут начать работать в соответствующих сферах.

По словам астролога, соединение Сатурна и Нептуна потребует от Тельцов самодисциплины и может быть связан с конкретными ограничениями, например, в питании или расписании тренировок. Сатурн будет находиться в этом секторе в течение трех лет, и это время можно использовать для того, чтобы вырастить семена перемен.

"Эти три года - это как завершение старой жизни. Завершение цикла ожидания чего-то. Вам как будто нужно себя подготовить к новой жизни", - сказала Перл.

7 июня Венера входит в первый дом гороскопа Тельцов до 1 июня и останется в этом секторе до 5 июля.

"Начиная с 7 июня, вы будете ощущать, что вы расцветете. У вас хорошее настроение. Вы будете себе нравиться и излучать гармонию. Вы сделаете новую причёску, выберете себе новый стиль. Это наилучшее время для того, чтобы поменять себя в лучшую сторону. Но самое главное главное - это то, что у глаза горят, вы улыбаетесь и будете, как магнит, который притягивает к себе взгляды. Вам будет легко договориться, с кем-то легко познакомиться", - отметила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

9 июня Меркурий входит в третий дом гороскопа. У Тельцов будет много общения, переписок, звонков и встреч.

10 июня Юпитер - планета счастья и подарков судьбы - также войдет в третий дом гороскопа на целый год, до 1 июля 2026 года. Юпитер даст Тельцам расширение круга общения. Ждите хороших новостей. Возможно у вас появятся новые родственники, новые члены семьи. В ближайшие месяцы вы можете купить новый автомобиль или получить его в подарок.

"В последний раз Юпитер был в таком положении 12 лет назад, в 2013 и в 2014 годах. В чём вам тогда повезло? Эта ситуация может повториться", - отметила Перл.

Полнолуние 11 июня будет влиять на финансовую сферу. В частности, на все, что связано с финансами, налогами, страховками и кредитами. Это время, когда можно ожидать решения различных финансовых вопросов и возможностей получения денег или помощи от других людей, включая родителей или супругов.

Также существует вероятность, что могут стать известны некоторые важные обстоятельства в личных и интимных отношениях.

25 июня произойдет новолуние в третьем доме гороскопа, что может принести новости от родственников, начало обучения или даже поездку. Это также время для начала новых проектов в сфере общения, обучения и контактов.

Кроме того, к концу июня будет много встреч, знакомств и общения, что сделает месяц ярким и насыщенным. События, происходящие в июне, могут также подвести итоги периода, который начался семь лет назад, особенно в плане личных или карьерных изменений.

Смотрите видео - Гороскоп на июнь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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