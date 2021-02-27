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Гороскоп на март-2021: Рыбам на голову свалится мешок денег, а Близнецы будут страдать

Влад Росс

Астролог

27 февраля 2021, 16:12

Первый весенний месяц больше всех порадует Рыб и Водолея.

гороскоп
Астролог утверждает, что март-2021 будет успешным для всех знаков Зодиака, кроме Близнецов

Март 2021 года обещает быть весьма благоприятным месяцем, который принесет любовь, счастье и творческие успехи. Это будет весьма спокойный период, что станет облегчением после напряженного и хлопотного февраля.

В марте практически не будет напряженных аспектов планет, потому месяц будет весьма гармоничным.

Меркурий в марте будет уверенно набирать скорость, что не может не радовать, ведь такое его движение дает множество "плюсов". Можно будет начинать новые дела, подписывать важные документы, вступать в деловое сотрудничество, вести торговлю, проводить переговоры и отправляться в поездки. Прежде всего, все это нас ждет в первой половине месяца, когда Меркурий будет находиться в знаке Водолея, а воздушная стихия – родная для Меркурия.

После 16 марта Меркурий перейдет в знак Рыб, и с этого момента точность и успешность встреч может пошатнуться. Может замедлиться мыслительная деятельность, а передача информации будет тормозить. Зато начнется блестящий период для людей, занимающихся искусством. Также во второй половине месяца можно будет вволю погрузиться в тайны: изучать мистику, психологию, тайные науки, обратиться к астрологу.

Положение Венеры также обещает, что март многих порадует: до 21-го числа она будет в Рыбах, что сулит успех в любви и финансовых делах. Такое положение Венеры может принести изобилие, плодородие, комфорт, счастье.

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Счастливчики марта-2021:

Рыбы.Рыбы в марте будут самым фартовым знаком Зодиака. Планета, экзальтирующая в Рыбах, т.е. Венера, входит в этот знак. Это сулит Рыбам любовь, счастье, отдых на природе, удачные поездки и путешествия. Успешным будет и открытие нового бизнеса. Также у Рыб возможны яркие курортные романы. Все это ждет Рыб до 20 марта, пока Венера будет оставаться в их знаке. Помимо того, что в это время Рыбы могут встретить своего суженого, на их голову может еще и свалиться мешок денег с неба. Так что Рыбам следует активно пользоваться своей удачливостью и проявлять смекалку.

Водолей. Прекрасный месяц ждет и Водолея. Ему все будет удаваться, он может начать успешные и перспективные проекты, поскольку Меркурий в этом месяце будет двигаться по его знаку. Период будет насыщенным: встречи, контакты, бизнес-активность, организация мероприятий, начало новых проектов, переход на новую работу, старт новой деятельности – всё будет удаваться. Порадуют Водолея также дальние поездки и путешествия. Его ждут яркие сексуальные впечатления, рождение детей, творческие проекты, а также заработки за рубежом. Вероятнее всего, любое путешествия Водолея в этом месяце будет сопровождаться небывалой активностью. Вообще, какое-то яркое путешествие либо смена местожительства может полностью перевернуть жизнь Водолея с ног на голову. Для него благоприятной будет даже эмиграция в США.

Весы. Потрясающий период ждет в марте и Весы. Им все будет удаваться, а все, что им нужно, будет находиться. Весы могут заняться повышением уровня образования, изучением иностранных языков, и процесс обучения будет весьма успешен. Женщины-Весы могут встретить прекрасных мужчин-иностранцев. Хорошо будет идти бизнес, прекрасно будут складываться партнерские взаимоотношения, что, в итоге, может привести Весы к благополучию. Также весьма удачной для Весов в этом месяце может оказаться покупка недвижимости.

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Овен. Блестящий период намечается и у Овна. Особенно удачно будет складываться все, что касается поездок, а также покупок средств передвижения (мотоцикла, автомобиля, лодки, катера). Предпринимательская деятельность Овна принесет плоды и успех. Если Овен займется новым делом в марте, то к концу года оно разовьется и станет весьма успешным и выгодным. При этом Овну нужно быть аккуратным, поскольку есть риск поссориться с родственниками. Марс, идущий по Близнецам, часто указывает на конфликты и ссоры с родными людьми. Кроме того, в партнерском бизнесе Овну в марте стоит взять инициативу и бразды правления в свои руки – он успешно будет решать любые вопросы за двоих. В том числе – и в браке, любви.

Лузеры марта-2021:

Близнецы. Крайне неприятный период ждет представителей знака Близнецы. 4 марта Марс начнет свое движение по Близнецам, потому они скажут: "Ну, всё… Начинается". Начнется череда хлопот и проблем: поломки транспорта, сложные ситуации с родными и близкими, ссоры с соседями, конфликты с начальством и коллегами по работе на ровном месте. Все будет не так, как хотелось бы Близнецам. Это будет единственный знак Зодиака, который в марте будет страдать по всем параметрам. Возможны необдуманные поступки, импульсивность, резкая смена настроения – все это будет не во благо Близнецам. Менять работу или род занятий не стоит, это не принесет ничего хорошего. Кроме того, следует опасаться ДТП и несчастных случаев, лучше отменить поездки за рубеж.

Телец. Неблагоприятный период ждет и Тельца. Он может рискнуть в марте, но в результате потерять огромные суммы денег. Тельцу стоит воздержаться от азартных игр, не делать ставки в казино, на скачках, в тотализаторе. Провальной может оказаться сделка Тельца по покупке недвижимости, земли, дачного участка. Потому лучше ему воздержаться в марте от подобных операций. Финансовые дела будут складываться не очень благоприятно для Тельца, потому стоит ненадолго отойти от дел и отдохнуть.

Читайте такжеГороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеровСтрелец. Сложный период будет в марте у Стрельца. Март ему может принести суды, следствия, разногласия с деловыми партнерами, неприятные ситуации на работе. В итоге, у Стрельца могут просто сдать нервы, а в деятельности явно обозначится кризис жанра. Вместе с тем, на Стрельца навалятся и домашние проблемы. В марте, прежде всего, ему следует остерегаться сложных ситуаций в переговорах с начальством либо проблем с законом.

Дева. Дева пополнит ряды неудачников месяца. Особенно ее неудачливость проявится в карьере и достижении намеченных высот. Дева будет пытаться все четко и планомерно распланировать, но ей это будет непросто, поскольку Меркурий будет в Рыбах, а Рыбы – противоположный Деве знак Зодиака. Дела будут затягиваться, все будет слишком спокойно. В результате в марте Дева может впасть в состояние сомнамбулизма. Она почувствует упадок сил, нехватку энергии, начнет хромать здоровье. Не исключено, что Деву в этом месяце подстережет Covid-19. Ей лучше расслабиться, отправиться на массаж или в сауну, заняться йогой. Самым разумным решением будет ничего не предпринимать в этом месяце, поскольку любая активность в работе может привести к конфликту с начальством, что впоследствии может обернуться крахом карьеры. Совершив мелкую ошибку в марте, Дева может расплачиваться за нее весь год.

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Рак. В первой половине месяца у Рака все будет хорошо, поскольку Венера будет двигаться по дружественному для него знаку Рыб. Все будет складываться благоприятно, в том числе в дальних поездках. Если Рак давно не отдыхал, в это время он смело может отправиться на отдых, например, в Индию (Индия – под знаком Рака). Также это время подойдет для изучения оккультных наук, получения астрологических и психологических консультаций, получения тайной сокровенной информации, составления генетического древа, выяснения, от какого рода Рак происходит, кто его предки. Последние 10 дней марта для Рака не очень благоприятны: возможны проблемы на работе, в деятельности. Это будет далеко не лучшее время для финансовых ставок и вложений, потому в этот период лучше не рисковать.

Лев. Для Льва март начнется весьма удачно. Это может проявиться в поддержке влиятельных людей: Лев может получить хорошую протекцию. Их ждет успех во власти, при принятии важных решений на посту. Но во второй половине месяца вся эта благодатная энергетика может пойти на спад. Возможны сложности на работе и проблемы со здоровьем. Особенно Льву следует обратить внимание на сердце.

Читайте такжеПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяСкорпион. Для Скорпиона также будет благоприятной первая половина месяца благодаря Венере в Рыбах. Особенно им будет фартить в плане любви, сексуальности и поиска партнеров. Прекрасное время для Скорпиона, чтобы обручиться или признаться близкому человеку в своих чувствах. Это благоприятное время для зачатия детей, в том числе посредством процедуры ЭКО. Однако вторая половина месяца будет гораздо менее удачной для Скорпиона. Прежде всего, лучше не отправляться в дорогу из-за большой опасности ДТП, несчастных случаев и сложных ситуаций в пути. Возможны критические ситуации с родственниками. Неожиданно в это время Скорпион может получить скандальную славу.

Козерог. У Козерога первая половина марта неблагоприятна. Сложные ситуации могут касаться финансовых вложений и перехода на новую работу. Сложатся непростые отношения с соседями и домашними. Вторая половина месяца обещает быть более удачной. В частности, можно будет провести рекламную кампанию, продвигать себя, создать задел на будущее. Прекрасное время для операций с недвижимостью, в том числе ее покупки. Также этот период подойдет для того, чтобы организовать свой собственный бизнес, построить планы на более отдаленное будущее. Последние 10 дней марта будут для Козерога весьма плодотворными, особенно в плане деловых встреч, партнерских взаимоотношений и обращения в суд.

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