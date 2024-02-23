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Гороскоп на март 2024 для Львов: кризис, трансформация и финансовое благополучие

Анна Ярославская
23 февраля 2024, 18:34
С 23 марта Львам нежелательно принимать решение, потому что лунное затмение не даст думать ясно и правильно, свидетельствует гороскоп.
Гороскоп Лев, Анжела Перл
Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Львов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март и апрель будут создавать в жизни Львов такие ситуации, к которым они будут не готовы. Причина этого - коридор затмений, который продлится с 25 марта по 8 апреля.

"Розовые очки спадут, затмение покажет, что на самом деле происходит", - отметила специалист.

10 марта - новолуние в восьмом доме гороскопа. Это сектор финансов. Львы получат новости, связанные со страховками, налогами, счетами, алиментами. Возможно вы получите новости о наследстве, могут прийти чужие деньги, например, деньги мужа или жены. Стоит быть осторожными, так как откроется информация, о которой вы не знали.

11 марта Львы могут поехать за границу. Будут происходить события, связанные с другими странами и людьми других национальностей. Вы будете вести переговоры, проходить собеседование, работать с клиентом издалека.

21 марта вы станете популярны, выступите на публике. 22 марта в секторе финансов и трансформации соединяются Венера с Сатурном.

"Сатурн - это дисциплина, планирование. И здесь сложно планировать, потому что восьмой дом очень непредсказуемый. Это сектор кризисов, потому что это то, что мы не можем предсказать. Сатурн дает вам якорь стабильности. Неважно, что будет происходить, какой хаос случится в мире, Сатурн даст вам стержень, уверенность в себе. Вы будете настолько стабильнее и мудрее, что трансформация будет происходить у вас в жизни, которая даст вам или финансовое благополучие, или чувство безопасности, или поддержку близкого и любимого человека", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 23 марта Львам нежелательно принимать решение, потому что лунное затмение не даст думать ясно и правильно. Если происходит действительно что-то важное или вы уверены в том, чего вы хотите, только в этом случае можно делать шаг. Если есть сомнения, то желательно переждать.

День затмения - очень эмоциональный. Что-то может меняться в жизни друзей, родственников, братьев, сестер. Появятся новые соседи, с которыми вы познакомитесь, и они вам помогут. Возможно состоится знакомство со значимым человеком, который перевернет ваше представление о мире или даст совет по работе.

Более детальный гороскоп на март для Львов смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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