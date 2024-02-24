Гороскоп на март 2024 для Скорпионов: астролог назвала сроки опасного периода

Принимая решение, убедитесь, что это действительно то, чего вы хотите, посоветовала астролог.

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Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в период с 25 марта по 8 апреля будет коридор затмений. В эти две недели могут происходить события, которые изменят ситуацию. Скорпионам нужно будет принимать решения.

"Но обычно затмения делают так, чтобы направить или подтолкнуть нас, убрать с нашего пути преграды и препятствия или людей, которые уже не нужны нам в нашей жизни, или, наоборот, одарить нас чем-то или кем-то. У вас может появиться идея, и начать ее реализацию вы захотите именно сейчас", - рассказала астролог.

"Будьте осторожны во время коридора затмения. Если вы не уверены на сто процентов, что это именно то, чего вы хотите, подождите, не меняйте ничего, не принимайте решение, потому что если вы захотите передумать, то очень сложно будет это сделать. Вселенная будто ставит печать и назад пути нет", - посоветовала Анжела Перл.

10 марта - новолуние в пятом доме гороскопа Скорпионов. Это сектор удовольствия и любви, романов и свиданий. Свободные Скорпионы могут встретить возлюбленного. Также вас ждет новость, касающаяся детей или сообщение о беременности.

С 11 марта Скорпионам важно соблюдать баланс и обратить внимание на свое здоровье. Вы получите новость о работе. Если вы не работаете, это может быть решение каких-то ежедневных вопросов.

20 марта Скорпионы могут получить новую должность. Начнется сотрудничество с кем-то, вы откроете второй бизнес. Возможно состоится подписание документов, будет раздел имущества.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 марта Скорпионам нужно будет встречаться с представителями государства, чиновниками. Возможно вам нужно будет получить лицензию или подтвердить свою квалификацию. Состоится разговор с руководителем. Скорпионам нужно будет подтвердить репутацию. Также не исключено, что проиграется какая-то ситуация, связанная с отцом.

22 марта у Скорпионов появится хобби - танцы, музыка, рисование, пение. Вы запишетесь в спортивную секцию.

Последняя неделя марта будет очень активной - вас ждут поездки, путешествия, встречи.

Более детальный гороскоп на март для Скорпионов смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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