Гороскоп на март 2024 для Тельцов: деньги, награды и новые друзья

Освободите место для новой энергии и 21 марта она войдет в вашу жизнь вместе с Солнцем, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Тельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Тельцов. Месяц начнется с новолуния 10 марта в 11-м доме гороскопа. У Тельцов появятся новые друзья. Возможно вы будете делать что-то вместе, войдете в новый коллектив или сами решите создать свою команду.

"В любом случае это еще и новые планы на будущее. Или новая мечта, которая у вас появится, и вы сделаете первый шаг в направлении к ее достижению", - рассказала специалист на своем Youtube-канале,

Некоторые Тельцы могут получить результаты и в виде денег, и в виде наград, поощрения.

11 марта Меркурий входит в 12-й дом гороскопа. Это сектор завершения. Вам нужно закончить дела, навести порядок или в жизни, или в голове. Также Тельцам хочется быть в изоляции, наедине с собой, например, уехать на природу или в санаторий. Есть риск того, что вы попадете в больницу или будете сдавать анализы.

В марте Тельцы могут эмигрировать в другую страну, начнутся отношения на расстоянии. Возможно вы будете консультироваться с кем-то на расстоянии. Вы получите информацию, которая связана с прошлым.

"Будет очень интересный момент в марте, когда может что-то случиться в вашей жизни. Наступит облегчение, когда вы поставите точку. Это может быть, как и отправка ненужных вещей кому-то, так и принятие решения избавиться от чего-то", - рассказала астролог.

20 марта вы освободите место для новой энергии и 21-числа она войдет в вашу жизнь вместе с Солнцем.

22 марта у Тельцов появится план относительно работы и того, в каком направлении двигаться.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 марта ваши действия будут направлены на проект, организацию события, поездку на конференцию.

25 марта - лунное затмение и начинается коридор, затмений на ближайшие две недели, до 8 апреля. Это период считается энергетически нестабильным, поэтому нежелательно принимать важные решения, чтобы не пожалеть о них впоследствии. Будет очень сложно поменять решение, которое вы приняли во время затмения.

Затмение высветит проблемы, которые нужно решить, потому что тянуть уже некуда. Тельцы могут потерять работу, начальство поменяется, будут перемены в бизнесе или с клиентами.

Если у вас есть домашние животные, то возможно вам придется заниматься вопросами, связанными с ними. Некоторые Тельцы поменяют свою ежедневную рутину.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео - Гороскоп на март 2024 для Тельцов от Анжелы Перл:

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