Гороскоп на март 2024: Козероги встретят очень важного человека

Даже если на вас были розовые очки, то они спадут, и в марте вы увидите все так, как есть на самом деле, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Козерогов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Козерогов.

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25 марта будет лунное затмение и начнется коридор затмений до 8 апреля.

"Так что готовьтесь. В эти две недели нежелательно делать резкие движения. Не принимайте жизненно важные решения. Затмения могут создать такую ситуацию, что хочешь-не хочешь, но вас повернут в какую-то сторону. Если у вас возникла идея, но вы не уверены на 100%, то не стоит предпринимать какие-либо действия. Лучше переждите этот коридор, потому что звездная пыль помешает ясно видеть все детали", - рассказала Перл на своем Youtube-канале.

Она добавила, что затмение обычно высвечивает, вносит ясность ситуацию.

"Даже если на вас были розовые очки, то они спадут, и вы увидите все так, как есть на самом деле. Так что если не уверены полностью, что это именно то, чего вы хотите на 100%, то ждите эти две недели. Потому что то, что вы сделаете в затмение, очень сложно отменить", - посоветовала астролог.

В марте в жизни Козерога возможен переезд или командировки, или поездка к родственникам, или члены семьи в гости приедут.

10 марта будет новолуние в третьем доме гороскопа. Новая энергия Солнца с Луной показывают вам, где самый главный фокус. Придет новая информация, вы начнете обучение, чтобы овладеть новыми техниками и навыками.

У Козерогов есть шанс встретить очень важного и значимого человека в своей жизни. Он повлияет на ваше видение, на мысли, на решения, идеи.

11 марта Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Эта планета приносит новости, письма, посылки, гостей.

12 марта состоится знакомство с девушкой, поездка недалеко и ненадолго. Вы получите подарок, признание. Возможно у вас будет приятный разговор.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 марта ждите новостей, связанных с отцом. Солнце добавит энергии и высветит тему жилья, дома, семьи, документов на место жительства. Возможно вы получите гражданство или визу.

22 марта - поездка в место, в котором вы были раньше и знаете его хорошо. Не исключена случайная встреча со старыми соседями, которых вы давно не видели.

Если вы планируете переезд, то он состоится 23 марта.

25 марта - лунное затмение, которое покажет ваш статус на данный момент, а может быть даст повышение в карьере.

"Вы возглавите отдел или свой бизнес или примете решение абсолютно поменять сферу и пойти в другом направлении. Может быть смена работы, даже смена карьеры, получение или признание статуса, репутации. Ваш статус поменяется из-за брака или рождения ребенка", - сказала астролог.

Более детальный гороскоп на март для Козерогов смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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