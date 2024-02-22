Гороскоп на март 2024: Раков ждет судьбоносное событие

В конце месяца ждите прибыль. Не исключено, что вы получите деньги за ранее проделанную работу, свидетельствует гороскоп.

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Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Раков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первые два месяца весны принесут в жизнь Раков судьбоносное событие.

Март начнется с новолуния 10 марта в девятом доме гороскопа. Новая Луна откроет энергетически новый канал. Вы будете лучше себя чувствовать, появится вдохновение, начнется творческий проект.

По словам специалиста, девятый дом символизирует все, что связано с заграницей, иностранцами, другими странами, с теми людьми, которые живут в другой стране или говорят на другом языке.

"У вас может быть такая встреча или начало отношений, или знакомство с кем-то, или клиенты издалека. Возможно вы начнете оформлять документы на переезд в другую страну или на эмиграцию", - рассказала астролог.

11 марта будут происходить события, связанные с карьерой, работой, профессией, статусом и проявлением себя в мире. Раки получат новую информацию, новость, какое-то предложение. Будет много рабочей коммуникации.

12 марта Венера принесет Ракам романтическое знакомство. У вас будет ужин, свидание, поездка или путешествие. Если вы с кем-то общались дистанционно, то теперь появится возможность встретиться.

С 20 марта карьера выйдет на первый план в вашей жизни. Раки получат предложение о сотрудничестве, партнерстве. Вы можете встретить своего учителя. Не исключено, что Раки сами начнут делиться знаниями.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 марта Солнце принесет Ракам популярность. Представители этого знака зодиака получат повышение по службе, кто-то признает ваши заслуги. Могут быть какие-то новости, связанные с отцом.

В конце месяца ждите прибыль. Не исключено, что вы получите деньги за ранее проделанную работу. Реализуется давняя мечта. Возможно ранее у вас не хватало смелости сделать шаг навстречу своей цели, но 23 марта Марс даст вам толчок.

25 марта будет очень важный день, поскольку произойдет лунное затмение. До 8 апреля будет длиться коридор затмений. События могут развиваться таким образом, как вы не предполагали или не ожидали. Затмения всегда ускоряют события или высвечивают их и показывают правду, добавила астролог.

Более детальный гороскоп на март для Раков смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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