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Гороскоп на март 2024: Водолеев ждут судьбоносные события в первый месяц весны

Анна Ярославская
27 февраля 2024, 19:28
Анжела Перл рассказала, каким будет март у представителей знака зодиака Водолей.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Водолеев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Водолеев.

Если вам интересны Таро-прогнозы на первый месяц весны, читайте материалы:

"В марте у нас будет лунное затмение 25 марта и коридор затмений с 25 марта по 8 апреля, то есть до следующего солнечного затмения. Они всегда парами приходят с разницей в две недели. И вот этот период между затмениями считается очень нестабильным. Мы не видим всей картины, можем заблуждаться. Происходят события, которые могут заставлять нас принимать судьбоносные решения. Обычно во время затмений происходят браки, разводы, рождение детей, переезд, то есть те события, которые нечасто случаются. Если Вселенная как-то поворачивает нашу жизнь, чтобы мы менялись, или приносит судьбоносные события помимо нашей воли, значит нужно двигаться в этом направлении", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Вселенная может убирать из нашей жизни какого-то человека или работу. Взамен вы получите новые возможности. Затмения в большинстве случаев к лучшему меняют нашу жизнь.

"Но если вы принимаете важное решение, то делайте это во время коридора затмений лишь в том случае, если вы уверены на сто процентов", - посоветовала Перл.

По ее словам, в марте в жизни Водолеев будет фокус на деньги, обучение и коммуникации.

10 марта - новолуние в секторе денег. Соединение солнца и Луны рождает новую энергию. Возможно вас ждет новая работа, клиент, деньги из нового источника или появится идея, как заработать.

11 марта Меркурий принесет Водолеям переговоры, общение, подписание документов. Возможно вы купите новый телефон или получите его в подарок.

12 марта ждите хорошую финансовую новость или денежную помощь. Ваша самооценка поднимется. Водолеи будут получать комплименты и подарки. Ваши заслуги наконец-то признают.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 марта Водолеям могут предложить работу в другом городе или стране и вам придется переехать. Вы будете общаться онлайн с человеком издалека. Появятся клиенты из других стран или городов.

В конце месяца Водолеи могут взять на себя серьезные финансовые обязательства.

23 марта появятся разные творческие идеи. Вам обязательно нужно прислушиваться к себе и представлять, чего вы хотите в будущем.

Более детальный гороскоп на март для Водолеев смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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