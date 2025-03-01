Гороскоп на март 2025 для Близнецов: чем удивит первый месяц весны

В марте произойдет затмение, которое может стать судьбоносным и привести к важным событиям.

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Гороскоп на март 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные события произойдут в жизни Близнецов

Почему может понадобиться план "Б"

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Близнецов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самый главный фокус будет на одиннадцатом доме гороскопа - это сектор социума, друзей, интернета, общения, праздников, гостей.

"Этот месяц будет очень важным для Близнецов, будет много контактов - либо новых, либо с людьми из контакты из прошлого. Вы о них уже забыли, но они о вас вспомнят. У вас будет меняться представление о ваших друзьях", - свидетельствует гороскоп на месяц.

С 1 марта Венера будет ретроградной. Эта планета символизирует любовь, отношения, деньги. Она будет заставлять Близнецов переоценивать, взвешивать, нужны ли вам эти отношения, подписывать этот контракт или не подписывать, продолжать с кем-то сотрудничать или не продолжать.

Также в марте Меркурий будет ретроградным. Эта планета может внести хаос. Вам нужен план "Б", поскольку что-то может пойти не по плану.

Согласно гороскопу для Близнецов на март 2025 года, солнечное и лунное затмения принесут значимые изменения и события в жизни.

Солнечное затмение ожидается 29 марта в одиннадцатом доме гороскопа. Это затмение может быть судьбоносным и связано с важными событиями, такими как беременность, рождение ребенка или влюбленность. Также оно может привести к знакомству с людьми, которые станут важными в вашей жизни, возможно, через друзей.

Лунное затмение произойдет 14 марта в четвертом доме, который отвечает за дом, семью и чувство безопасности. Это затмение может привести к изменениям в жилищных условиях, например, к необходимости переезда или изменениям в семейных отношениях. Вы можете столкнуться с ситуациями, связанными с недвижимостью или событиями в жизни членов вашей семьи.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 марта Нептун входит в 11-й дом гороскопа Близнецов на 14 лет. Нептун — планета вдохновения, творчества, расширения границ.

"Нептун растворяет границы. Нептун — это океан, это когда не видно до горизонта. Нептун — это популярность, известность, и эта планета входит в ваш одиннадцатый дом глобальности. Ваш бизнес может стать популярным, вы можете расшириться на другие страны. У вас появится вдохновение. Будет актуальным все, что связано с духовностью, с помощью людям, медициной, психологией", - рассказала Анжела Перл.

Также Близнецы будут получать призы, награды за свои предыдущие достижения.

"Если вы хотите стать популярными, известными, если вы хотите создать какое-то сообщество или свою школу, если вы хотите создать благотворительный фонд или ассоциацию, то Нептун вам поможет сделать", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Близнецов на март смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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