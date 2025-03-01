Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работе

Март будет хаотичным месяцем с судьбоносными событиями, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на март 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Что будет происходить у Дев в финансовой сфере

Какие перемены произойдут в личной жизни

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет хаотичным месяцем с судьбоносными событиями.

1 марта Венера - планета любви, брака, отношений - разворачивается в ретроградное движение.

"Ретроградная планета — это всегда переосмысление, взвешивание, переоценка отношений, принятие решений. Венера разворачивается в восьмом доме общих финансов, бюджета, чужих денег. Восемь лет назад она была ретроградной в этом же месте, в 2017 году", - сказала Перл и посоветовала вспомнить, что происходило восемь лет назад с финансами, с бюджетом или в браке.

Венера будет ретроградной с 1 марта по 13 апреля, полтора месяца. Вы будете что-то переосмысливать. Так как теневой период начался еще 28 января, то все это время вы уже могли чувствовать какую-то ситуацию. Закончится теневой период 17 мая.

Что произойдет в этот период:

прошлые отношения напомнят о себе;

появятся бывшие поклонники, будет примирение или возобновление отношений;

будут пересматриваться отношения с родственниками, с коллегой по работе, с какой-то организацией. Вы будете решать, стоит ли продолжать отношения дальше;

нужно будет принимать решение в сфере финансов.

4 марта ретроградный Меркурий входит в восьмой дом финансов.

"Меркурий символизирует все, что мы думаем, наши мысли, наши планы, то, что мы говорим, пишем, звоним куда-то. Это информация, новости, переговоры. Возможно, у вас будут какие-то переговоры по поводу денег. Может быть, это общий бюджет, раздел имущества, наследство. Не исключено, что ситуация может быть связана с кредитами, чужими деньгами, налогами, страховками", - рассказала астролог.

С 15 марта по 7 апреля Меркурий будет ретроградным. Девы будут договариваться по поводу денег. Возможно нужно будет перефинансировать кредит. Во время ретро Меркурия всегда нужно что-то переделать.

14 марта произойдет лунное затмение в знаке Девы. Особенно сильно почувствуют те, кто родился с 13 по 19 сентября.

Это затмение может вызвать перемены в жизни, принесет новые роли и начинания. Начнется новый цикл, вы поменяете место жительства или работы. Лунное затмение часто завершает один этап и открывает новый, так как когда одна дверь закрывается, то сразу же открывается вторая.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 марта - солнечное затмение в восьмом доме, который отвечает за финансы и общие ресурсы. Это затмение может высветить важные финансовые вопросы, такие как совместные бизнес-проекты, наследство или интимные отношения. Оно может привести к сближению с кем-то, но также может потребовать решения финансовых вопросов, не связанных с этим человеком.

31 марта Нептун покидает этот ваш седьмой дом брака, отношений, любви. В течение последних 14 лет планета могла вызывать разочарования в отношениях, безбрачие или сложные любовные треугольники. Возможно вам приходилось спасать других, например, помогая людям с зависимостями.

С 31 марта Нептун входит в восьмой дом гороскопа и будет менять ваше отношение к деньгам или вашу профессию. Может, вы не будете работать, а вместо этого начнете зарабатывать искусством.

Детальный гороскоп для Дев на март смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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