Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на март 2025 для Львов: путешествия, расширение горизонтов и известность

Анна Ярославская
27 февраля 2025, 03:33
21
В первый месяц весны одна сфера жизни будет наиболее важна для Львов.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие перемены в жизнь Львов принесет Нептун
  • Как ретроградная Венера повлияет на финансовую ситуацию

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет очень необычным месяцем, так как произойдут пять важных астрологических событий. В частности, Марс и Венера будут ретроградными, произойдут два затмения, а Нептун поменяет знак.

"Одна сфера будет наиболее важна для вас, Львы. Это девятый дом гороскопа, потому что большинство событий будут происходить именно в девятом доме", - сказала Перл.

1 марта Венера - планета любви, отношений, денег - разворачивается в ретроградное движение до 13 апреля в девятом доме гороскопа. Это сектоор, который связан с другими странами, путешествиями, заграницей.

Венера окажет значительное влияние на отношения и финансовые вопросы. Ретроградная Венера — это время для переоценки и принятия решений. Львам нужно будет пересмотреть свои приоритеты и ценности в личной жизни.

Возможны изменения в планах на поездки или встречи с партнерами, что может быть вызвано новыми обстоятельствами или изменениями в расписании другой стороны.

Львам стоит обратить внимание на финансовые отношения, особенно те, которые связаны с зарубежными инвестициями или покупками. Это время для принятия важных финансовых решений, возможно, связанных с недвижимостью за границей.

Венера также символизирует ценности. Львам может понадобиться пересмотреть финансовые приоритеты и подходы к деньгам. После 13 апреля вы получите ожидаемую прибыль. Например, вам вернут долги или вы получите доходы от инвестиций.

4 марта Меркурий также входит в девятый дом гороскопа.

"Меркурий может принести вам какие-то документы. Вы получите, например, визу или диплом, сертификат, всё, что связано с обучением; начнёте преподавать или пойдёте учиться. Может, вы даже вернётесь куда-то до учиться, потому что 15 марта Меркурий становится ретроградным и начинает идти назад в прошлое. И это всегда хорошо для того, чтобы что-то переоформить, снова с кем-то встретиться, вернуться к каким-то переговорам", - свидетельствует гороскоп на март.

14 марта будет лунное затмение во втором доме денег, доходов, бюджета и ценностей. Оно высветит финансовые вопросы и может принести вам новый финансовый план. Не исключено, что вы смените работу.

Юпитер принесет множество Львам возможностей и положительных изменений. У вас появится возможность путешествовать, возможно, за границу, что может привести к новым знакомствам и впечатлениям.

Львам может быть интересно продолжить обучение или даже начать преподавать. Юпитер способствует получению новых знаний и навыков. Также у вас увеличится круг общения и может привести к новым дружеским связям. Вас пригласят на различные мероприятия, такие как свадьбы или конференции.

Юпитер в девятом доме также связан с философией и духовностью. Львам может быть интересно исследовать новые религиозные или философские идеи. У вас может измениться мировоззрение.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 марта Нептун, который 14 лет был в секторе денег, переходит в девятый дом гороскопа. Эта планета символизирует мечты, расширяет границы. Вы можете переехать куда-то далеко. Возможно вы получите работу, связанную с морем, или с водой.

Для творческих людей, таких как актеры, музыканты и художники, Нептун может принести известность и популярность. Это время, когда ваше имя может стать известным на международной арене.

"Нептун в девятом доме — это настолько здорово для вас, что в ближайшие 14 лет ваше имя может стать известно вот на весь мир. Или Нептун поможет вам путешествовать по всему миру. Может быть, вы начнете писать книги, которые будут продаваться по всему миру", - сказала Анжела Перл.

Нептун также связан с верой и духовностью. Львам может быть интересно исследовать новые религиозные или философские идеи, что может привести к личностному росту и изменению мировоззрения.

Влияние Нептуна может вдохновить Львов на создание благотворительных фондов или ассоциаций, что может стать важной частью их жизни.

Нептун также может приносить неопределенность, так как он "растворяет границы". Это может означать, что Львам придется адаптироваться к новым условиям и быть открытыми для неожиданных возможностей.

Детальный гороскоп для Львов на февраль смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Гороскоп на март гороскоп Лев Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США и РФ обсуждают добычу природных ресурсов в Арктике – Bloomberg

США и РФ обсуждают добычу природных ресурсов в Арктике – Bloomberg

01:17Мир
РФ предложила США долю редких минералов из оккупированных территорий - NBC News

РФ предложила США долю редких минералов из оккупированных территорий - NBC News

00:12Мир
"Есть вероятность, что это не сработает": Трамп усомнился в возможности достижения мира

"Есть вероятность, что это не сработает": Трамп усомнился в возможности достижения мира

00:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

Гороскоп на завтра 27 февраля: Весам - крупная прибыль, Рыбам - неожиданность

Гороскоп на завтра 27 февраля: Весам - крупная прибыль, Рыбам - неожиданность

Последние новости

05:00

Какой сегодня праздник 27 февраля 2025 года: что нельзя делать этим вечером

04:46

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

04:30

Большинство игнорирует: водителям сказали о "секретной" кнопке на ключах от авто

04:09

Почему огурцы в магазине заворачивают в пластик - эксперт предупредила о трюке

03:33

Гороскоп на март 2025 для Львов: путешествия, расширение горизонтов и известностьВидео

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
03:01

Тайна под полом: мастера обнаружили шокирующую находку от предыдущих владельцев

02:30

Может ли Трамп "сдать Украину": появился неожиданный прогнозВидео

02:15

Трамп вводит пошлину в 25% на товары: какие страны под угрозой

02:00

Загадка для суперумных: найдите спрятанный ключ на книжной полке за 7 секунд

Реклама
01:44

Элина Свитолина умилила кадром с двухлетней дочерью в вышиванке

01:30

В сериале про Гарри Поттера утвердили первого актера - кто сыграет Дамблдора

01:17

США и РФ обсуждают добычу природных ресурсов в Арктике – Bloomberg

00:12

РФ предложила США долю редких минералов из оккупированных территорий - NBC News

00:05

Победители Нацотбора на Евровидение-2025 оказались звездами рекламы 2000-х

00:00

"Есть вероятность, что это не сработает": Трамп усомнился в возможности достижения мира

26 февраля, среда
23:20

Как запустить автомобиль с разряженным аккумулятором: действенные лайфхаки

23:11

"Спокойная жизнь не светит": Жорин из 3-й ОШБр высказался о мирных переговорах

22:37

Уилл Смит страсно прижался к латиноамериканской певицеВидео

22:22

"Дает реальные результаты": Украина начала сбивать "Шахеды" FPV-дронами

22:05

Визит Зеленского в США и соглашение по недрам: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
22:00

Украинский певец восхитил своим отношением к жене

22:00

Трамп отказался давать гарантии безопасности Украине и переложил ответственность на других

21:49

Река Оскол переходит в тыл к оккупантам: на Харьковщине РФ готовит новый прорыв

21:17

"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

21:06

Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

20:39

Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

20:35

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии - СМИ

20:33

Воспитал не одно поколение игроков: умер известный украинский футбольный тренер

20:09

Украинцам массово повысят пенсии: на сколько вырастут выплаты после индексации

20:08

Знаки зодиака персонажей сериала Форс-мажоры: от Харви до Рэйчел

19:57

Было 39 лет: скончалась звезда "Сплетниц" и "Баффи - истребительница вампиров"

19:44

Популярные овощи в феврале подорожали: какие цены в Украине

19:34

В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

19:20

Количественный состав армии Украины: Зеленский выдал важное заявление

19:14

"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

19:12

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

19:10

Горький привкус трех лет войнымнение

19:09

Будет тяжелая судьба: что нельзя делать женщинам 27 февраля, приметы

18:59

"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

18:48

Крутой лайфхак дает 100%-ный результат: как легко и просто заточить тупой пинцет

Реклама
18:38

Как правильно выбрать авто с пробегом: советы для водителей

18:37

Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю - Reuters

18:05

Нацбанк опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка

17:59

Россия повышает ставки, угроза для двух областей: в СНБО предупредили о рисках

17:57

Надя Дорофеева призналась, почему считает Мишу Кацурина самым лучшим

17:33

Грибы вмиг теряют аромат и упругость: 4 ошибки, которые допускает большинство

17:33

По меньшей мере 40 взрывов: украинские силы атаковали ряд российских объектов

17:09

"Мы не попрошайки": известны финальные детали сделки о недрах между Украиной и США

16:51

Как посчитать индекс массы тела: норма ИМТ и какой сигнал опасности для здоровья

16:50

Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять