Гороскоп на март 2025 для Львов: путешествия, расширение горизонтов и известность

В первый месяц весны одна сфера жизни будет наиболее важна для Львов.

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Гороскоп на март 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие перемены в жизнь Львов принесет Нептун

Как ретроградная Венера повлияет на финансовую ситуацию

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет очень необычным месяцем, так как произойдут пять важных астрологических событий. В частности, Марс и Венера будут ретроградными, произойдут два затмения, а Нептун поменяет знак.

"Одна сфера будет наиболее важна для вас, Львы. Это девятый дом гороскопа, потому что большинство событий будут происходить именно в девятом доме", - сказала Перл.

1 марта Венера - планета любви, отношений, денег - разворачивается в ретроградное движение до 13 апреля в девятом доме гороскопа. Это сектоор, который связан с другими странами, путешествиями, заграницей.

Венера окажет значительное влияние на отношения и финансовые вопросы. Ретроградная Венера — это время для переоценки и принятия решений. Львам нужно будет пересмотреть свои приоритеты и ценности в личной жизни.

Возможны изменения в планах на поездки или встречи с партнерами, что может быть вызвано новыми обстоятельствами или изменениями в расписании другой стороны.

Львам стоит обратить внимание на финансовые отношения, особенно те, которые связаны с зарубежными инвестициями или покупками. Это время для принятия важных финансовых решений, возможно, связанных с недвижимостью за границей.

Венера также символизирует ценности. Львам может понадобиться пересмотреть финансовые приоритеты и подходы к деньгам. После 13 апреля вы получите ожидаемую прибыль. Например, вам вернут долги или вы получите доходы от инвестиций.

4 марта Меркурий также входит в девятый дом гороскопа.

"Меркурий может принести вам какие-то документы. Вы получите, например, визу или диплом, сертификат, всё, что связано с обучением; начнёте преподавать или пойдёте учиться. Может, вы даже вернётесь куда-то до учиться, потому что 15 марта Меркурий становится ретроградным и начинает идти назад в прошлое. И это всегда хорошо для того, чтобы что-то переоформить, снова с кем-то встретиться, вернуться к каким-то переговорам", - свидетельствует гороскоп на март.

14 марта будет лунное затмение во втором доме денег, доходов, бюджета и ценностей. Оно высветит финансовые вопросы и может принести вам новый финансовый план. Не исключено, что вы смените работу.

Юпитер принесет множество Львам возможностей и положительных изменений. У вас появится возможность путешествовать, возможно, за границу, что может привести к новым знакомствам и впечатлениям.

Львам может быть интересно продолжить обучение или даже начать преподавать. Юпитер способствует получению новых знаний и навыков. Также у вас увеличится круг общения и может привести к новым дружеским связям. Вас пригласят на различные мероприятия, такие как свадьбы или конференции.

Юпитер в девятом доме также связан с философией и духовностью. Львам может быть интересно исследовать новые религиозные или философские идеи. У вас может измениться мировоззрение.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 марта Нептун, который 14 лет был в секторе денег, переходит в девятый дом гороскопа. Эта планета символизирует мечты, расширяет границы. Вы можете переехать куда-то далеко. Возможно вы получите работу, связанную с морем, или с водой.

Для творческих людей, таких как актеры, музыканты и художники, Нептун может принести известность и популярность. Это время, когда ваше имя может стать известным на международной арене.

"Нептун в девятом доме — это настолько здорово для вас, что в ближайшие 14 лет ваше имя может стать известно вот на весь мир. Или Нептун поможет вам путешествовать по всему миру. Может быть, вы начнете писать книги, которые будут продаваться по всему миру", - сказала Анжела Перл.

Нептун также связан с верой и духовностью. Львам может быть интересно исследовать новые религиозные или философские идеи, что может привести к личностному росту и изменению мировоззрения.

Влияние Нептуна может вдохновить Львов на создание благотворительных фондов или ассоциаций, что может стать важной частью их жизни.

Нептун также может приносить неопределенность, так как он "растворяет границы". Это может означать, что Львам придется адаптироваться к новым условиям и быть открытыми для неожиданных возможностей.

Детальный гороскоп для Львов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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