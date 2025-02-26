Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

В первый месяц весны произойдет несколько важных астрологических явлений.

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Гороскоп на март 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какое влияние окажет ретроградная Венера на Раков в марте 2025

Что принесет Ракам лунное затмение

Какое значение имеет переход Нептуна в 10-й дом гороскопа

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 марта Венера - планета отношений, любви, брака, денег, ценностей в жизни, комфорта - останавливается и разворачивается в ретроградное движение. Если вам интересно, чего ждать от этого астрологического явления, читайте материал: Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты.

У Раков Венера разворачивается в 10-м доме гороскопа. Это сектор целей, планов, работы, карьеры.

"Венера будет ретроградной до 13 апреля, то есть полтора месяца. Она уже стала замедлять своё движение ещё с 28 января, поэтому, возможно, ваша роль в семье, социуме, на работе, в карьере уже начала меняться. Возможно до вас начали доходить какие-то слухи или вы уже начали к чему-то готовиться", - отметила астролог.

Астролог посоветовала вспомнить, что происходило восемь лет назад, потому что цикл ретроградной Венеры в вашем 10-м доме составляет именно восемь лет.

"Вспоминайте, что было 8 лет назад. Что менялось у вас в отношениях или в работе? И вот сейчас снова какие-то перемены, которые повлияют, скорее всего, на ваши планы. А может быть, это связано с новой миссией в жизни?Приоритеты поменяются", - сказала она.

Во время этого периода ретро Венеры Раки могут столкнуться с переоценкой своих профессиональных целей и ролей. Возможно, они начнут задумываться о том, действительно ли их текущая работа или карьерный путь соответствуют их желаниям и ценностям. Это время может быть связано с изменениями в структуре бизнеса или в управлении на работе, что также может повлиять на их карьерные планы.

Кроме того, ретроградная Венера может вызвать необходимость пересмотра приоритетов, связанных с финансами и личными отношениями, что также может отразиться на карьерных целях. Раки могут начать осознавать, что некоторые вещи, которые раньше казались важными, теперь могут быть менее значимыми.

4 марта Меркурий входит в 10-й дом гороскопа, а с 15 марта разворачивается в ретроградное движение до 7 апреля.

Раки могут пересмотреть свои планы и цели в жизни. Вы взвесите свою роль в бизнесе, обществе, отношениях.

14 марта будет лунное затмение в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, контактов, знакомств, окружения и родственников.

Возможно Раки решат получить новые навыки. Нежелательно в марте покупать автомобили, советует астролог.

"Это лунное затмение может дать вам получение важного документа или диплома, так как будет не просто полнолуние, а затмение, которое показывает важность чего-то, очень большую важность. Возможно будет принятие решения переехать куда-то, получить новую профессию. Состоится встреча или знакомство с каким-то человеком, который повлияет на вашу жизнь", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 марта - солнечное затмение в 10-м доме гороскопа.

"Это самый высокий дом гороскопа, который показывает нашу миссию, кто мы, куда мы идем, куда стремимся. Это как стрелка компаса. Солнечное затмение может принести вам беременность, рождение ребенка, брак, развод или переезд, то есть произойдет смена роли или статуса вследствие каких-то важных событий жизни, которые бывают редко", - рассказала астролог.

31 марта 2025 года состоится переход Нептуна в 10-й дом гороскопа. Это астрологическое явление будет иметь важное значение для Раков. Нептун, как планета мечты и творчества, будет влиять на карьеру, общественный статус и профессиональные цели в течение следующих 14 лет.

Какое влияние на Раков окажет Нептун

Планета поможет Ракам реализовать свои мечты в работе и карьере. Это время, когда могут начаться процессы, способствующие достижению профессиональных целей и популярности.

Раки могут начать заниматься тем, что соответствует их внутренним убеждениям и ценностям. Это может быть связано с творческой деятельностью или работой, которая приносит удовлетворение и вдохновение.

Нептун может привести к изменениям в структуре бизнеса или в управлении на работе. Это повлияет на карьерные планы. Вы переосмыслите свою роль в обществе и поменяете направление в профессии.

Влияние Нептуна может привести к неопределенности и иллюзиям в профессиональной сфере. Раки могут столкнуться с ситуациями, когда их ожидания не совпадают с реальностью, что потребует от них гибкости и адаптивности.

Детальный гороскоп для Раков на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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