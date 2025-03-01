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Гороскоп на март 2025: Тельцов ждут события, которые невозможно избежать

Анна Ярославская
1 марта 2025, 11:05
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Солнечное затмение в марте будет сильнее обычного новолуния, предупредила Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ретроградная Венера марте повлияет на отношения Тельцов
  • Что будет происходить в сфере финансов
  • Какое значение будет имеет лунное и солнечное затмение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с того, что 1 марта Венера, которая управляет знаком Тельца, останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 13 апреля.

"Обычно период ретроградной Венеры — это период принятия решений, связанных с отношениями, с браком, с вашим мужем, с женой, или отношения с родственником, подругой или другом, коллегой по работе. Так как Венера управляет вами, вашим знаком, может быть, вы будете что-то передумывать, взвешивать, переоценивать. Не исключен и пересмотр бюджета, поскольку Венера отвечает в том числе и за финансы", - сказала специалист.

По ее словам, Тельцы будут задавать себе вопросы, правильно ли вы живете, с тем ли человеком, хотите ли вы замуж за этого мужчину или есть ли у вас желание жениться. Человек из прошлого снова появится в вашей жизни, например, бывший муж или жена, поклонники или поклонницы.

Во время ретроградной Венеры Тельцы могут начать переоценивать свои финансовые привычки и принимать решения, касающиеся денег.

На протяжении всего марта и до 10 июня Юпитер будет находиться в секторе денег Тельцов. Это может привести к увеличению доходов и прибыли, а также к возможностям для финансового роста.

Астролог рассказала, что сильный акцент на 12-м доме гороскопа может указывать на тайные источники дохода или финансовые вопросы, связанные с изоляцией или удаленной работой. Это также может быть время для завершения старых финансовых дел.

14 марта будет лунное затмение, а 29 числа - солнечное.

Лунное затмение произойдет в пятом доме гороскопа, который отвечает за удовольствия, творчество, любовь и детей. Могут возникнуть вопросы, связанные с детьми, например, вы узнаете о беременности или произойдут изменения в жизни детей.

Лунное затмение будет делать аспект к Урану, что может привести к неожиданным переменам и сюрпризам.Солнечное затмение произойдет в 12-м доме гороскопа, который связан с тайнами, завершениями и духовным ростом. Солнечное затмение будет иметь кармическое значение и может указывать на окончание одного жизненного цикла и начало нового. Тельцов ждет иммиграция, смена религии или даже зачатие ребенка. Солнечное затмение будет сильнее обычного новолуния и может привести к судьбоносным событиям, которые невозможно избежать.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В марте 2025 года Нептун войдет в 12-й дом их гороскопа на 14 лет. Нептун символизирует такие сферы, как музыка, танцы, литература и искусство, что может вдохновить Тельцов на новые творческие проекты. Это время будет связано с духовным ростом, развитием творчества и самовыражением.

При этом у Тельцов может появиться желание искать уединение или изоляцию, жить в более спокойной обстановке, например, на острове или в деревне, где они смогут заниматься творчеством или самопознанием. Тельцы будут больше интересоваться духовностью и религией, возможно, даже начнут писать книги или снимать фильмы.

Детальный гороскоп для Тельцов на март смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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