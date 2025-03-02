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Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяц

Анна Ярославская
2 марта 2025, 02:55
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Март - очень плохой месяц для каких-либо дорогих покупок, предупредила Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на март 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • В какой сфере жизни Весам придется принять самое важное решение
  • Какие перемены принесет Нептун

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2025 для Весов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное событие марта - управитель Весов Венера разворачивается в ретроградное движение 1 числа. Планета будет двигаться в обратном направлении до 13 апреля.

Венера символизирует любовь, отношения, жизненный баланс, комфорт.

"Вы будете переоценивать ваши отношения с членом семьи, с мужем, женой, с коллегой по работе, с клиентом. В целом, круг общения поменяется. Время ретроградной Венеры - это время принятия решений. Таким образом, вы будете обдумывать, передумывать, принимать какое-то решение. Тема партнерства и отношений - самая важная у вас в марте, на весь месяц. Весов ждет судьбоносный месяц", - сказала Перл.

4 марта будет больше разговоров, переговоров, документов, которые необходимо подписать.

15 марта Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 7 апреля.

"Если у вас какие-то сделки намечены на март, то вряд ли они состоятся. Будут переноситься и встречи, и сделки, что-то будет отменяться", - свидетельствует гороскоп на месяц.

По словам астролога, март - очень плохой месяц для каких-либо дорогих покупок. Лучше не покупать ни квартиры, ни машины. Кто-то будет менять мнение, торговаться, сбивать цену.

Лунное затмение 14 марта окажет значительное влияние на Весов. Оно будет находиться в 12 доме гороскопа, который связан с завершением, очищением и самопознанием. В этот период Весы могут почувствовать необходимость избавиться от ненужного в своей жизни, что может включать в себя как физические вещи, так и эмоциональные связи.

Затмение может также открыть некоторые тайны, касающиеся личной жизни, которые ранее были скрыты. Это время может быть подходящим для глубокого самопознания и изучения эзотерических наук. Кроме того, возможно, что Весы захотят провести время в уединении или посетить места, где они уже были.

29 марта солнечное затмение в седьмом доме гороскопа, который отвечает за любовь, брак и партнерство. Оно может выявить истинную природу отношений, предоставляя возможность для переосмысления текущих связей.

В этот период Весы примут важное решение: либо они останутся с текущим партнером, либо расстанутся. Также возможно, что они встретят кого-то нового, кто будет иметь кармическое значение, как будто они уже знают этого человека из прошлой жизни.

Затмение может действовать не только в день его наступления, но и за месяц до и месяц после. Таким образом, перемены в отношениях могут проявляться постепенно.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 марта Нептун входит в седьмой дом любви, отношений и партнерства. В течение 14 лет он шел по шестому дому работы, рутины, режима.

"Сейчас Нептун выходит оттуда, и ваша ежедневная жизнь поменяется, ваш распорядок дня поменяется, работа или поменяется. А возможно вы измените отношение к здоровью, к питанию, к спорту", - рассказала астролог.

Влияние Нептуна может проявляться по-разному. С одной стороны, Весы могут встретить человека, обладающего творческими способностями, например, музыканта или художника.

С другой стороны, Нептун может привести к сложным отношениям, таким как ситуации, когда партнеры не могут быть вместе из-за различных обстоятельств, например, если один из них уже в браке или часто находится в разъездах.

Детальный гороскоп для Весов на март смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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