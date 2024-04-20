Гороскоп на май 2024 для Близнецов: прибыль, наследство и подарки судьбы

В мае Близнецы познакомятся с человеком, который станет учителем и будет менять их взгляд на вещи, их мышление и менталитет, свидетельствует гороскоп.

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Близнецы - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Близнецов.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на второй месяц весны, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть.

"Май будет лучше, чем апрель, так как не будет ретроградного Меркурия, но зато есть ретро Плутон. Если вы не почувствовали затмение 8 апреля, то может быть вы почувствуете какое-то событие месяц спустя - 8 мая", - рассказала специалист на своем Youtube-канале,

1 мая Плутон - планета перемен и трансформации - разворачивается в ретроградное движение до 11 октября.

"Если вы, допустим, оформляете документы на ПМЖ, на переезд, то нужно будет менять свой план или предоставить дополнительные документы. Возможно будет повторное собеседование или нужно будет ездить в те места, где вы уже были. Если вы готовитесь ко вступлению в учебное заведение за границей, то будете посылать письма, сдавать экзамены до осени и, скорее всего, поступите. Ретроградный Плутон может замедлить процесс или отложить его до октября. Это хорошее время для того, чтобы подавать апелляцию, возобновлять судебный процесс, восстанавливаться на обучение", - сказала астролог.

Близнецы познакомятся с человеком, который станет учителем и будет менять их взгляд на вещи, их мышление и менталитет.

8 мая - новолуние, которое принесет новую энергию, желание навести порядок, выбросить ненужные вещи или ненужных людей из своей жизни. Если вы освободитесь от всего лишнего, то очистится место для новых начинаний. Может открыться тайна из прошлого или вы встретитесь с человеком, с которым давно не виделись.

16 мая Меркурий также входит в 12-й дом гороскопа. Близнецов ждет поездка за город, в санаторий, в ретрит, в клинику на консультацию с врачом. Возможно придет посылка из-за границы.

21 мая Солнце входит в знак Близнецов и приносит новую энергию.

"Вы будете чувствовать себя более энергично, вам захочется быть в центре внимания, чтобы вас видели. Возможно вы будете какую-то лекцию читать или представлять свою компанию, организацию. Или вас пригласят на день рождения или свадьбу", - рассказала Перл.

23 мая - полнолуние в седьмом доме гороскопа. Это сектор любви, партнёрства, отношений, встреч.

"Полная Луна обычно проясняет ситуацию с другими людьми. У кого-то будет в плюс, у кого-то - в минус, но любой ответ - это хороший ответ. Близнецы будут выяснять отношения с мужем, женой. Вы будете о чем-то договариваться, соглашаться или не соглашаться, но это внесет ясность и может поставить точку на чем-то", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 мая Венера принесет Близнецам подарки Вселенной - это может быть какая-то прибыль, наследство.

"Может быть кто-то приедет издалека или вы получите хорошую новость от человека, которого давно не видели. Близнецы получат финансы и подарки судьбы", - рассказала специалист.

Подробный гороскоп для Близнецов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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