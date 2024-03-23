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Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть

Анна Ярославская
23 марта 2024, 14:50
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в апреле Овнам, Тельцам и Близнецам.
Горосокп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Если вам интересен прогноз на ближайшие три месяца, то читайте материал: Прогноз Таро на лунное затмение 25 марта 2024: Львам - успех, Овнам - деньги.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в жизни Овнов начнется новая полоса - у вас есть все возможности, чтобы реализовать задуманное. Тельцам стоит отдохнуть и повременить с важными решениями, а у Близнецов, в целом, все закончится хорошо, но возможны некоторые препятствия.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Овен

4 кубков Таро - значение

Вы получите несколько предложений и будете выбирать. Не стоит соглашаться на то, что вам не нравится, посоветовала таролог.

Маг Таро - значение

Вы знаете, чего хотите. У вас есть все ресурсы (силы, время, деньги) для того, чтобы сделать первый шаг. Начинать лучше после 25 апреля, когда Меркурий развернется в прямое движение.

9 жезлов Таро - значение

Карта говорит о кульминации и завершении процесса. Возможно вам нужно что-то закончить, чтобы начать новый проект.

У Овнов будет много дел, но вы выстоите и выдержите все испытания.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Телец

8 мечей Таро - значение

Вы как будто привязаны к чему-то. Например, к работе или дому. И эти ограничения и обязательства не дают вам двигаться вперед.

Также карта означает страхи и сомнения. На самом деле все у вас в голове, ваши опасения надуманные и не имеют отношения к реальности.

4 мечей Таро - значение

Карта паузы и ожидания. Есть риск операции. Возможно вы будете кого-то навещать в больнице.

Тельцы сами придумывают себе трагедию.

Таролог советует не спешить с решениями. Лучше отдохнуть и выспаться.

Император Таро - значение

Мужчина (начальник, отец, чиновник), от решения которого вы зависите. Он сыграет роль в жизни Тельцов в апреле. По гороскопу он - Овен. Этот человек очень требователен и будет давать вам советы и указания.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2024 Близнецы

9 пентаклей Таро - значение

Вы получите хорошую прибыль. Произойдет кульминация процесса в финансовой сфере. Вы сможете заключить выгодную сделку или будете делать удачные покупки.

5 мечей Таро - значение

Что-то не складывается в апреле у Близнецов. Опасайтесь зависти. Есть риск конфликта. Кто-то не будут соглашаться с вашим мнением. Возможны препятствия, которые нужно будет преодолевать.

3 кубков Таро - значение

Карта праздника и хороших новостей. Вас пригласят на день рождения, свадьбу.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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