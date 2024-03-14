Лунное затмение 25 марта 2024: Львам - успех, Овнам - деньги, Ракам - исполнение мечты

Затмение произойдет в знаке Весов, поэтому на них оно повлияет больше всего, рассказала Анжела Перл.

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Карта Таро для всех знаков зодиака на лунное затмение 25 марта 2024 года от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Известный таролог Анжела Перл рассказала, что принесет лунное затмение в марте 2024 всем знакам зодиака. По ее словам, затмение действует в течение трех месяцев, поэтому прогнозируемые события могут происходить не сразу.

Если вам интересны прогнозы Таро на март 2024, читайте материалы:

Лунное затмение 25 марта 2024 для Овнов

Карты Таро Сила, 6 пенткалей

Коммуникация - ваша сильная черта. Вы можете договориться, помириться, начать отношения, заключить сделку в это затмение.

Вы сильнее, чем вы думаете, добавила таролог.

С финансами все будет стабильно - будет и прибыль и расходы. Если вы ждете прихода денег, то вы их получите.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Тельцов

Карты Таро 3 пентаклей, 2 жезлов

Хорошая финансовая карта. Тельцы могут начать новый проект с группой людей. Будет много клиентов, работы, заказов. Удачное время для того, чтобы развиваться и улучшать свои навыки. Есть шанс для карьерного роста.

У Тельцов расширятся горизонты. Вы идете к своей цели.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Близнецов

Карты Таро Солнце, Сила

Близнецов ждет радость и успех. Вы можете поехать в теплые страны. Исполнится мечта.

Близнецы загорятся какой-то идеей. Возможно вы чего-то достигнете и будет, чем похвастаться. Представители этого знака зодиака окажутся в центре внимания.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Раков

Карты Таро 9 кубков, 7 кубков.

Позвольте себе жить в свое удовольствие, советует таролог.

Раки будут эмоционально наполнены. Появится ощущение счастья. Исполнится мечта. Вас ждут радостные события.

У вас будет несколько хороших возможностей, поэтому придется сделать выбор. Следует сфокусироваться на самом важном.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Львов

Карты Таро Маг, 6 кубков

Вы - хозяин своей судьбы и можете материализовать все, что вы хотите. Для этого есть все ресурсы - нужно только сделать первый шаг.

Львы окажутся в центре внимания. Не стоит стесняться себя показать и сделать шаг в новом направлении. События будут развиваться как по волшебству.

Возможно с вами свяжется человек из прошлого. Вы получите приятное сообщение, состоится теплая встреча.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Дев

Карты Таро Маг, Сила

У вас есть знания, время, финансовая поддержка для того, чтобы начать новый этап в жизни. Это может быть работа, отношения, переезд и т.д. Новый человек войдет в вашу жизнь.

Вы сильнее чем, вы думаете, и можете добиться любых желаемых результатов.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Весов

Карты Таро 9 пентаклей, 8 мечей

Затмение произойдет в знаке Весов, поэтому на них оно повлияет больше всего.

Уровень достатка повысится. Финансовое положение будет таким, что вы можете позволить себе очень много. Вы получите прибыль или важного клиента, купите машину или недвижимость. В целом, Весы достигнут результата, к которому стремились.

Стоит опасаться "золотой клетки". Но возможно вы этого хотите? В любом случае необходимо оберегать свои личные границы.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Скорпионов

Карты Таро 4 кубков, Паж жезлов

Вам захочется побыть в одиночестве, заняться самопознанием. Возможно вас заинтересуют медитации, вы поедете в санаторий или будете работать с психологом.

Скорпионы получат предложение, но откажутся от него. Слушайте интуицию, советует таролог. Если вам что-то не по душе, то не стоит соглашаться.

Не исключена какая-то пауза.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Стрельцов

Карты Таро Влюбленные, Король жезлов

Вы встретите любимого человека, существующие отношения перейдут на новый уровень. Есть шанс помириться. В бизнесе - контракт, сделка.

Вы встретите мужчину. По гороскопу он - Овен, Лев или Стрелец. Этот человек сыграет важную роль.

Вы получите подарок, предложение. Желание исполнится.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Козерогов

Карты Таро 7 пентаклей, Сила

Козерогов ждет финансовый рост. Вы сможете повысить цены на услуги. То, чем вы владеете, подорожает. Появится больше возможностей заработать. Ваши труды будут вознаграждены.

Козероги смогут достичь своих целей. Стоит заявлять о своих желаниях и использовать мягкую силу - харизму и талант, в этом случае вас точно заметят.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Водолеев

Карты Таро Туз кубков, 7 пентаклей

Водолеи получат подарок Вселенной. Откроются новые возможности. Появится источник радости. Кто-то новый войдет в вашу жизнь.

В перспективе какое-то творческое начинание принесет деньги.

Водолеи получат подарок, финансовую помощь или выгодное предложение.

Лунное затмение 25 марта 2024 для Рыб

Карты Таро Паж кубков, 6 пенткалей

У вас в руках "золотая рыбка" - какое-то желание исполнится или появится возможность для его исполнения. Вы можете исполнить чью-то мечту.

Хорошие события произойдут в жизни детей. Если вы хотите завести ребенка, то ждите новость о беременности или рождение ребенка.

Рыбы получат прибыль или кому-то окажут финансовую помощь.

Смотрите видео - Таро прогноз для всех знаков зодиака на лунное затмение 25 марта 2024:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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