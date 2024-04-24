Гороскоп на май 2024 для Дев: награда, новая цель и переезд

Месяц будет более благополучным и радостным, чем апрель, сказала астролог Анжела Перл.

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Дева - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Дев. Месяц будет более благополучным и радостным, чем апрель, так как не будет солнечного затмения.

Если вы пропустили Таро-прогноз на затмение в апреле 2024, читайте материал: Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньги.

"Если вы ничего не почувствовали 8 апреля, то возможно это случится месяц спустя - 8 мая. Так что следите за событиями", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

1 мая Плутон - планета перемен, трансформации - разворачивается в ретроградное движение на пять с половиной месяцев - до 11 октября.

"Что в течение пяти месяцев будет меняться? Вы будете пересматривать питание, сдавать анализы, заботиться о том, чтобы моложе и лучше выглядеть. Вы поменяете режим дня. Ваш доктор даст вам совет", - сказала специалист.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Помимо сферы здоровья Плутон может повлиять и на работу - перемены также будут продолжаться почти полгода.

8 мая - новолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор, который связан с заграницей, дальними странами и иностранцами.

"Возможно вы будете получать новый паспорт или визу, или планировать поездку за границу. Состоится знакомство с иностранцем или вы начнете изучать иностранный язык. Новолуние всегда приносит новости из издалека и приятные воспоминания из прошлого", - свидетельствует гороскоп на май.

21 мая у Дев может появиться новая цель. Вас наградят или похвалят на работе. Может поменяться статус и роль в обществе. Вы можете получить новости от своих родителей.

23 мая - полнолуние, которое может принести Девам переезд или смену места жительства.

"Возможно вы жили с родителями, а сейчас будете жить отдельно? Ждите новости или события в жизни сына, дочки, сестры, брата и всех, кого вы считаете своей семьей. Возможно завершение сделки по недвижимости, может быть продажа квартиры или дома, а может быть покупка или завершение ремонта. По этому полнолунию 23 мая можно получить гражданство, визу, ПМЖ, собеседование на гражданство", - спрогнозировала астролог.

Подробный гороскоп для Дев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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