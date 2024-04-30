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Гороскоп на май 2024 для Водолеев: астролог назвала самые удачные дни

Анна Ярославская
30 апреля 2024, 21:27
В мае Водолеи будут прояснять отношения с кем-то из подруг или друзей. С некоторыми общение может закончиться, предупредила Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Водолей - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Водолеев.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на последний месяц весны, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения.

1 мая Плутон - планета трансформации и перемен - останавливается и разворачивается в обратном направлении до 11 октября.

"Водолеев ждут перемены в жизни. Вы будете переосмысливать, передумывать, что-то менять, улучшать. Плутон меняет что-то для того, чтобы улучшать вашу жизнь", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Сильнее других влияние Плутона почувствуют Водолеи, которые родились с 20 по 22 января.

"Особенно сильно будут меняться цели Водолеев. Ваш статус может меняться. Возможно вы решите сменить профессию, выйти замуж или развестись", - добавила астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

8 мая - новолуние в четвертом доме гороскопа. Это сектор семьи и места жительства.

"Новолуние может дать Водолеям новую квартиру или дом. Вы можете начать ремонт или будете заниматься оформлением документов на недвижимость. Появится новый член семьи - ребенок, внук, внучка, невестка или зять. Может быть ваша мама приедет к вам жить", - свидетельствует гороскоп на месяц.

16 мая Меркурий может принести гостей к вам в дом или поездку куда-то.

Полнолуние 23 мая пройдет в секторе друзей. Как рассказала Перл, Водолеи будут прояснять отношения с кем-то из подруг или друзей. Может быть завершение этих отношений, поскольку кто-то из вас переезжает. У Водолеев появится новый круг общения.

С 22 по 24 мая Венера будет соединяться с Юпитером. В этот период Водолеям очень повезет.

"Венера - планета малого счастья. Юпитер - планета большого счатья. Они принесут подарки в секторе семьи и дома, новость о беременности или рождение ребенка, свадьбу или удачную покупку недвижимости", - добавила астролог.

Подробный гороскоп для Водолеев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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