Гороскоп на май 2025 для Дев: перемены, карьерный рост, финансовые обязательства

В последний месяц весны Венера принесёт Девам деньги, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на май 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие финансовые изменения ожидаются у Дев в мае

Какое влияние окажет ретроградный Плутон на работу и здоровье

Как переход Сатурна в 8 дом гороскопа повлияет на отношение Дев к деньгам

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Ракам - удовольствия, Львам - победа, Девам - праздник.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера входит в восьмой дом гороскопа, который отвечает за финансы.

"Венера принесёт вам деньги. Это могут быть деньги государственные, финансовая помощь, деньги партнёра, мужа или жены. Появится инвестор, могут быть чужие деньги, например, кредит, деньги страховой компании или возврат налогов, алименты или наследство", -цитирует Главред Анжелу Перл.

Венера также даёт близкие отношения и отвечает за наши эмоции, трансформацию, переживания.

"Похоже, что с 1 мая по 7 июня ваша интимная жизнь может стать разнообразной, гармоничной", - отметила астролог.

4 мая Плутон останавливается 4 мая в шестом доме работы, обязательств здоровья. Возможно, вам по работе нужно будет научиться новым навыкам, придёт информация по работе. Поскольку Плутон разворачивается в ретроградное движение до 14 октября, то ситуация будет длиться полгода. Не исключено, что у Дев будут командировки или вы будете ждать повышения.

Ретроградный Плутон может привести к временной смене вашей ежедневной рутины. Вы, возможно, начнете выполнять обязанности, связанные с семьей или домашними делами. Нужно будет проявить заботу о близких.

В это время могут возникнуть новые обязательства, связанные со здоровьем. Например, вам нужно будет принимать препараты, проходить обследования, готовиться к операциям.

Плутон заставит Дев обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние.

Полнолуние 12 мая будет в третьем доме, который отвечает за обучение, новые навыки. Полная Луна высветит важные аспекты с 9 по 15 число. Они могут касаться вашей работы, карьеры или социальных взаимодействий. Девы получат новости от начальства или возможность показать свои достижения в социуме. Кроме того, полнолуние связано с новыми идеями и возможностями для профессионального роста.

27 мая - новолуние. Луна присоединится к Солнцу и даст новую энергию в секторе карьеры, достижений, репутации и цели.

"Новолуние может высветить новую профессию, новую работу, новую структуру вашего бизнеса. Появятся идеи относительно работы или бизнеса. Может быть вас отметят или вы будете представлять вашу компанию, или сделаете какой-то ещё шаг в направлении вашей цели", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 мая Сатурн войдет в девятый дом гороскопа на три года и будет влиять на финансовые вопросы и внутренние трансформации.

Сатурн будет менять отношение Дев к деньгам. Это может проявляться в более строгом планировании бюджета и большей финансовой ответственности. Например, может возникнуть необходимость рассчитывать только на себя, особенно если вы раньше полагались на помощь членов семьи или партнёров.

В этот период могут появиться новые финансовые обязательства, такие как оплата кредитов, обучение для детей.

Поскольку восьмой дом также связан с психологией и близкими отношениями, это время может стать подходящим для работы с психологом или решения внутренних проблем. Возможно, Девы решат избавиться от вредных привычек или проработать личные проблемы в отношениях.

Не исключено, что Сатурн может спровоцировать необходимость делать серьезные финансовые вложения, такие как покупка недвижимости или открытие бизнеса.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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