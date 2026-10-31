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Гороскоп Таро на завтра 1 ноября: Близнецам - вопросы, Тельцам - счастье

Алена Кюпели
31 октября 2026, 10:55
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 марта
Гороскоп Таро на 1 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Паж Кубков

Быть уязвимым - задача непростая, Овен. Особенно для такого человека, как ты: ты ценишь свою независимость и тщательно оберегаешь свою ранимую сторону.

Паж Кубков - эмоциональная карта. Она призывает тебя признаться кому-то в своих глубоких чувствах. Понимаю, что для тебя это может быть непросто - причин тому наверняка немало. Но 1 ноября важно открыться и говорить от чистого сердца. Никогда не узнаешь, что почувствуешь после этого, пока не попробуешь.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Десятка Кубков

Счастье - это то, что рождается внутри, Телец. И хотя Десятка Кубков говорит о радости в кругу друзей и близких, сегодня только от тебя зависит, позволишь ли ты себе быть счастливым.

Возможно, тебя беспокоит, что, следуя за собственными интересами, ты оставляешь кого-то позади. Или, быть может, кто-то из твоих близких или друзей переживает нелегкие времена, и тебе не хочется, чтобы им было плохо. Подумай вот о чем: твое счастье может помочь другим осознать, что они тоже вправе принимать собственные решения.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Влюбленные

Ты постоянно меняешься, Близнецы. Карта "Влюбленные" символизирует удовлетворенность. Но даже если тебя устраивает нынешнее положение дел, это не значит, что ты не замечаешь других возможностей, которые могли бы принести радость.

Суть в том, чтобы сделать осознанный выбор и придерживаться его. 1 ноября спроси себя: то, что у тебя есть сейчас - это действительно то, чего ты хочешь в долгосрочной перспективе? Готов ли ты отказаться от того, что имеешь, не имея при этом никаких гарантий относительно того, что ждет впереди?

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Рыцарь Кубков

По своей натуре ты человек экспрессивный, однако порой бываешь более сдержанным, чем это идет тебе на пользу. Возможно, тебя беспокоит, как окружающие воспримут твои знаки внимания, или ты просто боишься оказаться в неловком положении из-за отказа. Проблема в том, что сегодня Рыцарь Кубков выступает как карта действия. А значит, тебе предстоит выйти из своей зоны комфорта. Вы принимаете решение, опираясь на свои чувства. Эмоции берут верх над логикой. Возможно, всё ограничится лишь тем, что вы наберётесь смелости и поделитесь своими переживаниями. Вас может беспокоить то, что произойдёт потом, но всё прояснится, как только вы сделаете первый шаг.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Шестёрка Жезлов

Трудно представить вас застенчивым человеком, однако выпавшая карта указывает на то, что в вас есть некая скрытая, сдержанная сторона. До сих пор вы предпочитали оставаться в тени.

Шестёрка Жезлов часто появляется тогда, когда окружающие вот-вот заметят ваши достижения. Не стоит преуменьшать их значимость или делать вид, что это неважно. Вы много трудились, чтобы получить то, что имеете, - примите заслуженную похвалу и насладитесь этим моментом.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей напоминает: самое время потратить часть честно заработанных денег на заботу о себе.

Вы работаете невероятно много. Порой вам кажется, что работа - это то, что вы делаете для себя, но это совсем не так, Дева. 1 ноября обязательно найдите время для чего-то приятного и радостного. Жизнь не должна состоять только из одной работы.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: "Тройка кубков"

Никогда не поздно позволить себе немного поиграть. "Тройка кубков" - это карта дружбы. Будучи общительным знаком зодиака, вы чувствуете себя счастливее всего в окружении людей.

Эта карта призывает вас наладить связь с друзьями и всеми знакомыми, которые не прочь подурачиться. Перестаньте говорить окружающим, что предпочли бы остаться дома. Сейчас не время отклонять приглашения куда-то выбраться. Общение с людьми может помочь вам выбраться из подавленного состояния 1 ноября.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: "Король кубков"

"Король кубков" напоминает: вы сами управляете своими чувствами. В вас заложена внутренняя сила - это естественная часть вашей натуры.

1 ноября вы можете казаться довольно грозными для тех, кто вас плохо знает. Вы учитесь быть всё более эмоционально искренними.

У вас нет проблем с проявлением уязвимости, хотя окружающим может быть не до конца понятно, как вам это удается.

Вам не обязательно сдерживать то, что хочется сказать, но старайтесь чувствовать обстановку и настроение людей вокруг.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: "Звезда"

Иногда случаются разочарования, из-за которых опускаются руки. Позже вы можете пожалеть, что недостаточно упорно боролись за свою мечту.

1 ноября карта "Звезда" предлагает вам вернуться к началу и попробовать снова. Не позволяйте прошлым неудачам определять ваше будущее. У мечты не обязательно должен быть жесткий срок исполнения. Вам просто нужно принять решение: несмотря ни на что, продолжать попытки, пока цель не будет достигнута.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: "Двойка пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Двойка пентаклей" может указывать на упущенную финансовую возможность. У каждого есть свои ограничения. Кто-то устанавливает личные границы в определенных делах, а вы, Козерог, четко разграничиваете свое время.

1 ноября вас могут попросить сделать что-то, на что у вас попросту нет времени. Вы можете попытаться перестроить свой график, чтобы успеть всё, но, скорее всего, это не получится. Поначалу может показаться неловким сказать кому-то о чем-то прямо сейчас, но если что-то не складывается - значит, так тому и быть.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Девятка Кубков

Вам не нужны причины, чтобы что-то сделать. Вам не нужны оправдания, чтобы держать в доме какую-то вещь. Важно лишь то, как именно вы хотите прожить свою жизнь.

Поскольку жизнь у вас одна, Девятка Кубков напоминает: вы можете выбрать что-то просто потому, что хотите быть счастливыми. И вам совершенно не обязательно перед кем-либо отчитываться.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Императрица (перевернутая)

Можно отдавать так много, что в какой-то момент вы рискуете потерять себя. Со стороны это выглядит как проявление доброты и невероятной щедрости, продиктованное благими намерениями. Однако окружающие редко замечают, какой эмоциональный урон это может нанести вам самим.

1 ноября выпадает перевернутая Императрица - она призывает вас вновь прислушаться к своей интуиции. Возможно, вам стоит отдохнуть и восполнить свой внутренний ресурс. Проявите сегодня немного заботы и доброты к самому себе.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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