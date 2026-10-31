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Как выбрать имя для ребенка: нумеролог объяснил, на что стоит обратить внимание

Анна Косик
31 октября 2026, 03:23
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Специалист рассказал, какие звуки в именах следует учитывать.
Как выбрать имя для ребенка: нумеролог объяснил, на что стоит обратить внимание
Какие звуки в имени могут влиять на ребенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какую роль играет буква "Р" при выборе имени
  • Зависит ли формирование характера ребенка от его имени

Выбор имени для ребенка - важное решение для родителей, ведь оно будет сопровождать человека на протяжении всей жизни. Кто-то ориентируется на семейные традиции, другие ищут редкие и необычные варианты или учитывают значение имени.

Главред узнал, что нумерологи обращают внимание еще на один аспект - звуковую энергию. Мастер нумерологии Владислав Грицай в эфире "Завтрак с 1+1" объяснил, какие звуки стоит учитывать при выборе имени.

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Как выбрать имя ребенку по звуковой энергии

При выборе имени родители обычно обращают внимание на его звучание, происхождение и значение. Однако, по словам нумеролога Владислава Грицая, важную роль играют именно звуки, из которых состоит имя.

Как выбрать имя для ребенка: нумеролог объяснил, на что стоит обратить внимание
Какое значения чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

Эксперт объясняет, что отдельные звуки могут символически ассоциироваться с определенными чертами характера.

"Например, если ребенок рождается, скажем, не с самым сильным характером, тогда нужно подобрать имя, в котором есть буква "Р". Именно она придает силу", - подчеркнул Грицай.

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Влияет ли имя на судьбу и характер ребенка

Несмотря на внимание к звуковой энергии и особенностям имени, при его выборе не стоит сосредотачиваться исключительно на нумерологических трактовках. На становление личности влияет целый ряд факторов.

"Также стоит помнить, какое бы имя вы ни выбрали, на жизнь влияют еще и окружение, воспитание и восприятие самого себя", - добавили в эфире "Завтрака с 1+1".

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Об источнике: "Завтрак с 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

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