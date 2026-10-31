Богатство придет неожиданно: какие китайские знаки зодиака скоро озолотятся

Впрочем, первые два дня недели астрологи советуют провести без особых затрат.

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Кому суждено разбогатеть до 8 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким знакам китайского зодиака повезет с деньгами

Почему в начале недели стоит сократить расходы

Три китайских знака зодиака будут просто купаться в богатстве и достатке на протяжении всей недели – вплоть до 8 ноября. Их ждут значительные финансовые возможности.

Астрологи YourTango отмечают, что начало недели может быть несколько сложным. Поскольку понедельник - это День разрушения, а вторник - День опасности, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака встанут на путь обогащения

Дракон

Ваша внутренняя энергия создана для процветания. В начале недели вы будете просто "гореть" делом. Избавившись от того, что было для вас настоящим бременем, вы почувствуете, будто вернули себе время. Вместо того чтобы тратить его впустую, направьте эти ресурсы на деятельность, приносящую деньги.

В четверг у вас будут отличные шансы получить то, что вам нужно. В то же время пятницу и субботу стоит максимально загрузить делами. К воскресенью вы сможете подвести финансовые итоги с отличным результатом.

Крыса

Небольшие, но значимые изменения помогут вам обрести желанное богатство. Вас ждут два особенно благоприятных дня, а ваше финансовое положение будет выглядеть довольно хорошо.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Вы сможете сосредоточиться на решении многих вопросов и довольно быстро заметите положительные изменения в своих финансах. До 6 ноября вы окажетесь в ситуации финансового благополучия, где сможете сосредоточиться на том, что приносит прибыль, а не на том, что заставляет тратить средства.

Бык

Эта неделя принесет ряд событий, которые помогут вам сократить расходы в одной финансовой сфере и укрепить позиции в другой. Вы будете притягивать богатство, решая проблемы других людей.

Приятные события ждут вас 6 ноября. Вам придется немного потратиться, но самое интересное в том, что ваши инвестиции вернутся к вам сторицей. Вы наконец решите проблему, которая дорого вам обходилась.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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