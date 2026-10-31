Китайский гороскоп на 2–8 ноября: Обезьянам — успех, Крысам — неожиданности

Китайский гороскоп на неделю подскажет, кому повезет на работе, кто получит поддержку близких, а кому придется избегать конфликтов и контролировать расходы.

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Китайский гороскоп на июль / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Каким знакам восточного гороскопа улыбнется удача

Кому грозят конфликты и неожиданные расходы

Когда лучше планировать важные дела в ноябре

Неделя со 2 по 8 ноября 2026 года потребует ясного ума, выдержки и особого внимания к деталям. Начало периода пройдет под влиянием стихии Металла, которая выдвинет на первый план четкие правила, дедлайны и документы. В среду и четверг энергетика сменится на Воду, усилив чувствительность людей. А уже в субботу, 7 ноября, наступит Ли Дун - традиционный солнечный термин, символизирующий начало зимы по китайскому календарю. Он призывает перестать тратить силы впустую и сосредоточиться на сохранении ресурсов. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание The Times of India, эта неделя проверит на прочность планы многих знаков восточного гороскопа, но в то же время откроет возможности для сохранения энергии, финансовой осмотрительности и подготовки к зимнему периоду.

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Китайский гороскоп на неделю - Собака

Начало недели может показаться напряжённым. Понедельник - День Дракона - будет находиться в прямом противостоянии с вашим знаком, поэтому возможно сопротивление со стороны руководства или старших родственников. Старайтесь отвечать чётко и аргументированно, но не возвращайтесь к одному и тому же спору и не тратьте лишние нервы. В четверг могут возникнуть незапланированные семейные хлопоты, а воскресенье, несмотря на то что это ваш собственный день, способно принести некоторое беспокойство. Спокойный вечер дома окажется гораздо полезнее, чем шумные компании и лишние встречи.

Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Среда станет днём, за которым Крысам стоит особенно внимательно следить. День Лошади находится в конфликте с вашим знаком, поэтому планы могут измениться в последнюю минуту. Например, возможна отмена поездки на такси или перенос важной встречи. Старайтесь сохранять гибкость и заранее предусмотреть запасные варианты. В четверг небольшие расходы могут незаметно накопиться и создать дополнительную нагрузку на бюджет. Зато пятница обещает быть значительно легче и спокойнее, поэтому появится возможность наверстать отложенные дела.

Об источнике: Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

В начале недели Ули могут столкнуться с последствиями чужих задержек и невыполненных обязательств. Чтобы избежать лишних проблем, реагируйте на такие ситуации заблаговременно и не откладывайте важные решения. В четверг, в День Козла, который находится в противостоянии с вашим знаком, бытовые расходы могут стать причиной мелких споров. В финансовых вопросах руководствуйтесь конкретными цифрами, а не эмоциями. В то же время вторник и суббота пройдут в более дружеской и гармоничной атмосфере. Это удачное время для общения, сотрудничества и решения вопросов без лишнего напряжения.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

На этой неделе слова окружающих могут ранить Кроликов сильнее, чем обычно. В понедельник стоит остерегаться неосторожных комментариев коллег. Не принимайте каждое замечание близко к сердцу и не позволяйте чужим словам испортить настроение. В субботу День Петуха будет конфликтовать с вашим знаком, поэтому лучше избегать острых дискуссий, особенно в групповых чатах и при обсуждении общих дел. Воскресенье будет значительно теплее и благоприятнее для общения. Поддержка близкого друга поможет восстановить душевное равновесие и взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Вторник, День Змеи под влиянием стихии Металла, станет идеальным временем для собеседований, официальных запросов и важных переговоров. Воспользуйтесь этим днём, чтобы обсудить перспективы, подать документы или продвинуть дела, требующие особого внимания. Пятница, День Обезьяны, также окажется благоприятной: она может принести полезную подсказку, интересное предложение или новое знакомство. В то же время не спешите раскрывать все свои намерения. Лучше держать планы в секрете, пока документы и договоренности не будут окончательно оформлены.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Среда станет вашим днём! Воспользуйтесь благоприятным моментом для бронирования поездок, планирования будущих дел или откровенных разговоров, которые вы долго откладывали. В четверг поддержка Козы, вашего естественного партнера по восточному календарю, поможет заручиться расположением коллег и найти общий язык с окружающими. В воскресенье особенно хорошо будут складываться дела, связанные с общественной деятельностью и общением с людьми. Однако остерегайтесь внезапного желания сменить направление движения на полпути. Не отказывайтесь от уже принятых решений под влиянием мгновенных эмоций.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Поддержка и благоприятные возможности появятся уже в начале недели. Дни Дракона и Змеи будут на вашей стороне, поэтому в понедельник и вторник можно смело предлагать новые идеи, обсуждать планы и искать единомышленников. Пятница станет вашим личным днём. Это удачное время для завершения домашнего ремонта, начала нового учебного курса или реализации дел, требующих сосредоточенности. Продуктивность и удача будут особенно ощутимы, если вы не будете пытаться делать всё самостоятельно, а будете привлекать к работе других людей.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Понедельник благодаря энергии Дракона может принести Петухам полезные знакомства с потенциальными клиентами, опытными коллегами или наставниками. Не упускайте возможности наладить контакты, которые могут пригодиться в будущем. Вторник лучше посвятить финансовым вопросам: проверьте счета, разберитесь с платежами и наведите порядок в бюджете. В субботу наступит Ли Дун - традиционное начало зимы по китайскому календарю. Этот день станет хорошим поводом завести новые сезонные привычки и продумать зимний распорядок дня. В воскресенье же стоит действовать осторожнее и не рисковать без крайней необходимости.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Тиграм стоит внимательно следить за эмоциями, особенно в пятницу, когда возможны конфликты и недоразумения с окружающими. Не спешите реагировать на провокации и не обостряйте споры. Зато среда и воскресенье принесут приятное общение, встречи в хорошей компании и возможность отдохнуть от повседневных забот.

Китайский гороскоп на неделю - Козел

Козы могут почувствовать усталость в четверг, в свой день по восточному календарю. Не стоит брать на себя слишком много обязанностей или пытаться решить все вопросы одновременно. Поддержка, полученная накануне, поможет сохранить равновесие и справиться с повседневными делами. Уделите больше внимания отдыху и восстановлению сил.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Драконы начнут неделю на подъеме, ведь понедельник будет способствовать активности и реализации планов. Однако ближе к воскресенью настроение может измениться, поэтому важно контролировать эмоции. В общении с окружающими лучше смягчить тон и не настаивать на своей правоте любой ценой. Спокойствие поможет избежать ненужных споров.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Свиньям стоит быть осторожными в общении. Во вторник лучше избегать споров, а в пятницу - не втягиваться в сплетни и обсуждения других людей. Не позволяйте чужим конфликтам отвлекать вас от собственных дел. В течение недели полезно заранее записывать планы, фиксировать важные договоренности и иметь небольшой запас наличных на непредвиденные расходы.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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