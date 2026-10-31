Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 ноября: Скорпионам — решительность, Львам — удача

Таро-гороскоп на неделю расскажет, кому карты сулят успех, финансовые возможности и поддержку, а кому придётся пересмотреть планы и набраться терпения.

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/ Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие карты Таро будут определять неделю для знаков зодиака

Кому карты сулят успех в совместных делах

Кого ждут задержки и важные изменения

Главным символом недели со 2 по 8 ноября 2026 года станет карта "Тройка пентаклей", которая акцентирует внимание на важности командной работы и гармоничного сотрудничества ради общей цели. В течение всех семи дней астрологический фон будет определять Убывающая Луна - период внутреннего восстановления, принятия обстоятельств и освобождения от всего лишнего. Это время поможет каждому знаку зодиака подготовиться к предстоящей Новолунии, которая наступит 9 ноября. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание YourTango, главная задача этой недели - довериться естественному ходу событий, осознать свою роль в коллективе и позволить каждой детали занять должное место.

Гороскоп Таро на неделю - Овен - Отшельник

Для Овнов призыв отпустить ситуацию и принять ход событий заключается в том, чтобы погрузиться в собственные мысли. Карта Отшельника, связанная с энергией Девы, призывает уделить особое внимание деталям. В среду, 4 ноября, когда Убывающая Луна будет находиться в знаке Девы, стоит задавать вопросы и внимательно анализировать ответы. То, что раньше казалось разрозненными фрагментами, наконец сложится в целостную картину.

Гороскоп Таро на неделю - Телец - Семерка Пентаклей

Тельцы продолжат раскрывать тему командной работы, которая началась ещё на прошлой неделе. Семёрка Пентаклей обещает реальные и ощутимые результаты совместных усилий. Вы убедитесь, что доверие к партнерам было оправданным, а поставленные задачи удалось выполнить не только вовремя, но и качественно. Наиболее заметными результаты станут в период с позднего вечера четверга до утра субботы, когда Луна будет находиться в Весах.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы - Три Палочки (перевернутая) и Четыре Пентакли

Несмотря на неожиданные задержки, о которых предупреждает перевернутая Тройка Палочек, ваши позиции крепче, чем кажется. Четвёрка Пентаклей подтверждает: фундамент, который вы заложили, выдержит испытания. Используйте это время, чтобы оценить собственный прогресс и увидеть, как много уже удалось сделать. Луна в Льве в начале недели и в Скорпионе в воскресенье усилит ваше влияние на окружающих.

Гороскоп Таро на неделю - Рак - Десятка Палочек (перевернутая)

Для Раков перевернутая Десятка Палочек поднимает важный вопрос переутомления и истощения. Пришло время восстановить силы и чётко обозначить личные границы. Поскольку со вторника по четверг Убывающая Луна будет находиться в Деве, особого внимания потребует самочувствие. Помните: если не заботиться о собственном здоровье, будет сложно полноценно поддерживать команду и выполнять взятые на себя обязательства.

Гороскоп Таро на неделю - Лев - Десятка Кубков и Две Палочки (перевернутая)

Львам стоит и в дальнейшем доверять ходу событий и не отступать от собственных убеждений. Сочетание этих карт свидетельствует о многочисленных приятных возможностях и достижениях, которые становятся наградой за верность себе. В понедельник и вторник, когда Луна будет находиться в вашем знаке, вы сможете почувствовать особую поддержку со стороны обстоятельств и окружающих. Продолжайте двигаться по выбранному пути и не отказывайтесь от того, во что верите.

Гороскоп Таро на неделю - Дева - Шестерка Мечей

Деву ждут быстрые и незапланированные перемены вокруг. Шестерка Мечей указывает на внутреннее сопротивление новым обстоятельствам, однако борьба с неизбежным только отнимет силы. Со вторника по четверг Луна в вашем знаке напомнит, что изменения необходимы для дальнейшего движения вперёд. Воспринимайте этот этап как подготовку к новому жизненному шагу, не пытайтесь контролировать всё вокруг и встречайте новости с открытостью.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю - Весы - Три Палочки (перевернутая)

Перевернутая "Тройка палочек" указывает на вынужденные задержки, которые на самом деле могут стать своеобразной защитой и возможностью найти подходящих партнеров. Между четвергом и субботой Убывающая Луна в Весах подчеркнет ваше стремление к гармоничному сотрудничеству. Не соглашайтесь на временные решения и неподходящие замены в важных делах. Лучше подождать людей, с которыми удастся построить по-настоящему эффективную команду.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион - Страница Мечей

Скорпионам придётся столкнуться с человеком, чьи обещания расходятся с реальными действиями. Карта "Страница Мечей" призывает обратить внимание на невыполненные обязательства и требовать ответственности от тех, кто не соблюдает договорённости. В понедельник и вторник вы сможете привлечь внимание к существующим проблемам, а на выходных, когда Луна будет находиться в Скорпионе, будете действовать особенно решительно и бескомпромиссно.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец - Трезвость (Умеренность)

Карта Трезвости, или Умеренности, символизирует природную энергию Стрельцов и на этой неделе сыграет вам на руку. Ваша задача - показать на собственном примере, как нужно действовать ради общего блага. В начале недели Луна в Льве привлечёт внимание окружающих к вашим лидерским качествам. Люди готовы признать в вас авторитет и увидеть того, кто способен стать путеводной звездой для других. Главное - не отказываться от этой роли.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог - Десятка Пентаклей

Козерогам представится возможность устроить настоящий праздник. Десятка Пентаклей призывает остановиться, оглянуться назад и признать собственные заслуги и успехи команды. С понедельника по пятницу привычный рабочий ритм стоит дополнить благодарностью за достигнутые результаты. Не нужно сразу же возвращаться к новым задачам и искать поводы для беспокойства. К активной работе вы сможете вернуться на следующей неделе, а пока позвольте себе отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей - Девять Пентаклей и Четыре Кубка

Водолеи будут пожинать плоды семян, посеянных ранее. Наступает время для размышлений и осознания того, как отдельные усилия и решения сложились в одну большую картину успеха. Со среды по воскресенье сделайте паузу и оцените свои достижения. Не стоит хвастаться результатами или преуменьшать вклад других. Вместо этого попробуйте понять, как каждая деталь и каждый человек помогли достичь общей цели.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы - Страница Пентаклей (перевернутая)

Перевернутая Страница Пентаклей свидетельствует о возможном разочаровании из-за медленного развития дел или бездействия коллег. Может показаться, что команда не движется в нужном направлении, а совместные усилия не дают ожидаемого результата. Однако со вторника по субботу лучшим решением будет не вмешиваться в ход событий и не пытаться искусственно ускорить процессы. Выполняйте свою работу качественно, отпустите ситуацию и позвольте скрытым обстоятельствам раскрыться естественным путем.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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