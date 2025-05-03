Гороскоп на май 2025 для Козерогов: будет пауза в доходах на полгода

У Козерогов начнется непростой период, но в то же время откроются новые возможности.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-may-2025-dlya-kozerogov-budet-pauza-v-dohodah-na-polgoda-10661429.html Ссылка скопирована

Гороскоп на май 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Чего ждать Козерогам в личной жизни и в финансовой сфере

Какое влияние окажет ретроградное движение Плутона

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Козерогов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 мая по 7 июня Венера будет находиться в четвертом доме гороскопа Козерогов. Это сектор места жительства.

"Венера - это гармония, радость, любовь, деньги. Так что всё, что касается вашей квартиры дома, будет успешным. Может, вы переедете в лучшее место, вам будет более спокойно, гармонично где-то жить. Может быть, вы получите в течение этих пяти недель документы на ПМЖ или гражданство. Ремонт сделаете красивый или удачные покупки для дома, ведь Венера - это ещё и красота интерьера", - цитирует Главред Анжелу Перл.

4 мая Плутон во втором доме денег останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 14 октября.

"Плутон - это всегда перемены, трансформация, поэтому деньги как будто могут идти назад. Может быть вы погашаете кредит, будет пауза в доходах на полгода. Может вас кто-то содержал, а сейчас будет другая сумма. Или вы меняете место работы, например, вы увольняетесь. Новая работа будет только осенью", - рассказала Перл.

Плутон может также повышать самооценку, что, в свою очередь, может повлиять на ваше отношение к деньгам и ценностям.

Хотя этот период может показаться сложным, также могут открываться новые возможности, которые изменят вашу финансовую ситуацию к лучшему, но эта трансформация потребует времени.

11 мая Меркурий входит в пятый дом гороскопа. Козерогов ждут встречи, свидания, роман, знакомство.

12 мая - полнолуние в секторе друзей, окружения, единомышленников и будущего. Вы как будто будете планировать будущее. Прояснятся какие-то планы.

Стоит учитывать, что Черная луна находится в вашем 11 доме.

"Может быть, вы на кого-то надеялись, но этот человек не сдержит слово. Черная Луна показывает негативную реакцию или страх. Следите, чтобы у вас не появились негативные эмоции. Включайте разум и голову, что бы там ни было", - посоветовала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 мая Сатурн войдет в четвертый дом гороскопа на три года и принесет и важные изменения в семейной жизни. Это также может включать покупку, продажу или аренду недвижимости, а также ответственность за родителей или членов семьи.

Положение Сатурна часто связано с увеличением ответственности и обязательств. У вас может родиться ребенок или произойдут изменения в составе семьи.

Сатурн может также привести к новому режиму жизни, более строгим правилам в повседневной активности, что может затрагивать здоровье и сферу работы.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред