Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших перемен

Через три года Овны могут себя просто не узнать, рассказала Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-may-2025-dlya-ovnov-poduet-veter-bolshih-peremen-10659317.html Ссылка скопирована

Гороскоп на май 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие основные астрологические события ожидают Овнов в мае

Какое влияние на Овнов будет оказывать Сатурн

Что будет происходить в сфере финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май будет очень важным месяцем для Овнов, потому что Сатурн входит в этот знак зодиака на три года.

"Цикл Сатурна 29 лет, поэтому если вы помните, что было 29- 30 лет назад, вспоминайте. Та же сфера жизни проиграется у вас", - цитирует астролога Главред.

Все, что касается вас, будет структурироваться, появятся новые планы. Жизнь будет меняться в ближайшие три года.

По словам астролога, Сатурн помогает взять на себя ответственность за свои действия. В результате это может привести как к разрыву незрелых отношений, так и, наоборот, к серьезной и долговременной связи.

Соединение с Нептуномбудет добавлять элементы интуиции и вдохновения в процесс структурирования жизни, что сделает данный период особенно важным для личного роста и развития.

По словам Перл, возможно, Овны могут не узнать себя через три года, поскольку изменения будут значительными.

Таким образом, Сатурн в Овне определит время роста, ответственности и переосмыслений в личных и профессиональных аспектах жизни.

С 1 мая Венера - планета красоты, любви, гармонии - входит в знак в Овна до 7 июня. Вы будете лучше выглядеть, вы будете излучать гармонию и любовь.

Овны проявят любовь к себе, займутся своей внешностью и гардеробом.

"Любовь может прийти в вашу жизнь. Венера - это еще и деньги, поэтому у вас будет достаточно хороший денежный месяц", - прогнозирует астролог.

4 мая Плутон - планета перемен и трансформации - разворачивается в ретроградное движение до 14 октября.

Эта планета связана с переменами и трансформациями и также управляет финансовым домом. Ожидаются изменения, которые могут касаться общих финансов, инвестиций и других денежных дел, не касающихся ваших собственных заработков, таких как наследство, кредиты и деньги партнера.

Если вы ждете прибыль, получение денег, оформление сделок или раздел имущества, то Плутон поспособствует этим процессам.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

11 мая Меркурий входит во второй дом гороскопа. Он быстро пройдет по этому сектору и уже 27 мая войдёт в третий дом.В этот период вы получите важные новости, информацию,состоятся переговоры по поводу работы и встречи с клиентами.

12 мая - полнолуние в секторе финансов. Оно может дать новые возможности для изменений в финансовом состоянии, что благоприятно для привлечения денег и повышения доходов. Однако, следует быть осторожным с финансовыми партнерствами, так как влияние Черной Луны может вызывать негативные реакции и страхи, связанных с общими деньгами или деловыми отношениями.

"Но самое главное - не боятся, не реагировать. Если у вас идёт раздел имущества или вы подаете на алименты, или идет суд по поводу наследства - самое главное здесь не боятся, потому страх говорит о том, что вы идете на поводу у этой Чёрной луны", - предупредила астролог.

27 мая будет новолуние в третьем доме гороскопа. В жизни Овнов состоится новое знакомство, появится новое окружение, с которым вы будете взаимодействовать. Овны овладеют новыми навыками. Например, получите сертификат или диплом.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред