Гороскоп на май 2025 для Рыб: чего ждать в любви, финансах и на работе

Черная Луна будет оказывать влияние на Рыб. Важно не поддаваться на ее провокации.

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Гороскоп на май 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие основные астрологические события ожидают Рыб в мае 2025 года

Что произойдет в сфере финансов

Каких перемен ждать в работе

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Рыб. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера вошла во второй дом гороскопа до 7 июня. Это будет время финансового благополучия и приятных покупок. Можно ожидать денежные поступления, подарки и повышение самооценки, пишет Главред.

4 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в шестом доме гороскопа до 14 октября. Эта планета может принести Рыбам задержки в рабочих проектах и изменениями в повседневной рутине.

Возможно, произойдут какие-то изменения в коллективе. Этот период также будет хорош для избавления от вредных привычек и возвращения к более здоровому образу жизни.

11 мая Меркурий принесет Рыбам звонок, важную встречу, знакомство и много общения. Не исключено, что состоится поездка или вы будете покупать/бронировать билеты или номер в отеле.

12 мая будет полнолуние в девятом доме гороскопа. Полная Луна может высветить темы путешествий, образования и юридических дел. Возможно получение документов или дипломов.

Перед Рыбами откроются возможности для личного или профессионального роста. Вероятно, будет возможность для подписания контрактов, получения дипломов и повышения популярности в средствах массовой информации.

"В девятом доме у вас Чёрная Луна. Это эмоциональная планета. Она хоть эффективная, но подбивает на негативные эмоции и реакции или может давать страх. Например, вам нужно выступить или пойти на радио, а у вас такой страх, что вы решите отказаться. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации Чёрной луны", - посоветовала астролог.

Черная Луна будет оказывать влияние на Рыб до 20 декабря.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 мая Сатурн на три года входит во второй дом гороскопа - это сектор финансов.

"Сатурн - это стабильность. У вас будет стабильная работа. Но в то же время Сатурн - обычно это и усталость, то есть много работы. Не стоит перегружаться", - сказал Перл.

Возможно, вы возглавите проект, будет больше ответственности. Также Рыбы начнут копить деньги, вкладывать деньги в строительство или строить что-то в переносном смысле, то есть делать что-то очень важное для вас.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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