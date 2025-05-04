Гороскоп на май 2025 для Рыб: чего ждать в любви, финансах и на работе

Вы узнаете:
- Какие основные астрологические события ожидают Рыб в мае 2025 года
- Что произойдет в сфере финансов
- Каких перемен ждать в работе
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Рыб. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера вошла во второй дом гороскопа до 7 июня. Это будет время финансового благополучия и приятных покупок. Можно ожидать денежные поступления, подарки и повышение самооценки, пишет Главред.
4 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в шестом доме гороскопа до 14 октября. Эта планета может принести Рыбам задержки в рабочих проектах и изменениями в повседневной рутине.
Возможно, произойдут какие-то изменения в коллективе. Этот период также будет хорош для избавления от вредных привычек и возвращения к более здоровому образу жизни.
11 мая Меркурий принесет Рыбам звонок, важную встречу, знакомство и много общения. Не исключено, что состоится поездка или вы будете покупать/бронировать билеты или номер в отеле.
12 мая будет полнолуние в девятом доме гороскопа. Полная Луна может высветить темы путешествий, образования и юридических дел. Возможно получение документов или дипломов.
Перед Рыбами откроются возможности для личного или профессионального роста. Вероятно, будет возможность для подписания контрактов, получения дипломов и повышения популярности в средствах массовой информации.
"В девятом доме у вас Чёрная Луна. Это эмоциональная планета. Она хоть эффективная, но подбивает на негативные эмоции и реакции или может давать страх. Например, вам нужно выступить или пойти на радио, а у вас такой страх, что вы решите отказаться. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации Чёрной луны", - посоветовала астролог.
Черная Луна будет оказывать влияние на Рыб до 20 декабря.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
26 мая Сатурн на три года входит во второй дом гороскопа - это сектор финансов.
"Сатурн - это стабильность. У вас будет стабильная работа. Но в то же время Сатурн - обычно это и усталость, то есть много работы. Не стоит перегружаться", - сказал Перл.
Возможно, вы возглавите проект, будет больше ответственности. Также Рыбы начнут копить деньги, вкладывать деньги в строительство или строить что-то в переносном смысле, то есть делать что-то очень важное для вас.
Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:
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