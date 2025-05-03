Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на май 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц весны

Анна Ярославская
3 мая 2025, 14:24
363
Водолеев ждет "перезагрузка" или переосмысление карьерных целей, рассказала Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на май 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие перемены в жизни Водолеев спровоцирует Плутон
  • Как Сатурн изменит жизнь Водолеев в ближайшие три года

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Водолеев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера входит в третий дом гороскопа до июня. У вас будет приятное окружение, приятное общение в мае и первую неделю июня.

"Может быть, вы познакомитесь с кем-то, поедете в поездку вместе. Не исключена покупка автомобиля или получение подарка. Сестра или брат приедут в гости. Вы получите хорошие новости", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Ретроградный Плутон, который будет двигаться в обратном направлении с 4 мая по 14 октября, окажет значительное влияние на карьеру и жизненные цели Водолеев. Этот период активирует 10 дом гороскопа, связанный с карьерой, статусом и достижениями.

Во время ретроградного движения Плутона можно ожидать "перезагрузки" или переосмысления карьерных целей. Водолеям будет необходимо обдумать свои профессиональные пути и, возможно, сменить работу или даже полностью изменить профессию. Есть вероятность, что некоторые Водолеи решат закрыть действующий бизнес и начать новый проект или пересмотрят свои текущие цели в жизни.

11 мая Меркурий входит в четвертый дом гороскопа и пробудет там две недели - до 27 числа. Вы будете принимать гостей или делать покупки для дома.

Полнолуние 12 мая высветит ваши планы на будущее, вашу роль в социуме и репутацию. Например, вы можете столкнуться с ситуациями, связанными с увольнением, повышением или изменением статуса, такими как новое место работы или завершение учебы.

Астролог предупредила: будьте осторожны с эмоциями, так как влияние Черной Луны может привести к негативным реакциям и ошибочным решениям. Рекомендуется принимать важные решения с холодной головой и избегать спонтанных действий.

Черная Луна будет оказывать влияние на Водолеев до 20 декабря.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 мая Сатурн меняет знак и входит в третий дом гороскопа. В течение следующих трех лет коммуникации станут более серьезными и обязательными. Вы можете начать работать с документами, заниматься транспортом или логистикой, а также уделить время развитию навыков или образованию.

Кроме того, общение с родственниками станет более важным, возможно, кто-то из них примет серьезное решение. Сатурн, как планета дисциплины и ответственности, будет способствовать структурированию вашего подхода к обучению и взаимодействию с людьми.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Водолей гороскоп на май гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину и назвал главное условие

Зеленский раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину и назвал главное условие

15:22Украина
Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

14:42Синоптик
"Это был самый лучший разговор из всех": Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане

"Это был самый лучший разговор из всех": Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане

13:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

Трамп вышел из переговоров: что это значит

Трамп вышел из переговоров: что это значит

Последние новости

15:38

ТОП-10 самых дешевых новых авто до 16 тысяч долларов: что можно купить в Украине

15:22

Зеленский раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину и назвал главное условие

14:52

Звезда популярного советского фильма "Гостья из будущего" смертельно больна

14:42

Новое похолодание накроет Украину: синоптик назвала дату

14:24

Гороскоп на май 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц весныВидео

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
13:42

"Это был самый лучший разговор из всех": Зеленский сказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане

13:36

Вдова Хью Хеффнера обручилась с горячим мачо

13:24

Гороскоп на май 2025 для Козерогов: будет пауза в доходах на полгода

13:21

Впервые в истории мира: ГУР морским дроном уничтожили самолет РФ на $50 млн

Реклама
12:50

Украина не гарантирует безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая - Зеленский

12:40

"Очень грустно": принц Гарри сделал душераздирающее заявление о своих детях

12:22

Гороскоп на май 2025 для Стрельцов: выигрыш, любовь и новые возможностиВидео

12:12

"Мы готовы начинать с...": Зеленский ответил РФ относительно перемирия и назвал условия

12:07

Садовник сказал, какой простой предмет отпугнет голубей и сорок

12:01

Минус еще один вражеский Су-30: Украина поразила истребитель РФ в Черном море

11:45

Китайский гороскоп на завтра 4 мая: Драконам - гнев, Лошадям - страх

11:27

РФ захотела территорий Казахстана: Астана нанесла болезненный ответный удар

11:07

Если Путин не подчинится, Трамп может нанести по РФ новый удар: эксперт раскрыл детали

10:20

ВСУ берут врага в клещи на ключевом направлении: где захлебнулось наступление РФ

10:14

Элиты РФ начали давить на Путина, чтобы он пошел на уступки по Украине - WP

Реклама
10:04

Гороскоп на май 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

09:06

США выходят из переговоров по войне: в Госдепе объяснили, что именно изменится

09:00

РФ может свернуть наступление из-за провала темпов: ISW подтвердили "пробуксовку" войны

08:32

Гороскоп на май 2025 для Скорпионов: какие опасности несет Черная Луна

08:10

Трамп вышел из переговоров: что это значитмнение

08:03

Взрывная ночь в РФ и оккупированном Крыму: у захватчиков есть "прилеты", перекрывался мостВидео

07:10

Где слово "так" среди множества букв: загадка, которая развеселит каждого

06:20

Гороскоп на завтра 4 мая: Львам - неожиданный подарок, Весам - успех

06:10

Почему США объявили об изменении подхода к переговорам с РФ и Украиноймнение

05:50

Загадка для самых умных: найдите корону в комнате за 5 секунд

05:21

Неожиданное открытие: почему Репин никогда не был русским художником

05:00

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

04:45

Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний": ответ всех удивитВидео

04:20

Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день

04:00

Воссоединила сама Вселенная: 4 пары знаков, которые не могут жить друг без друга

03:45

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны УкрзализныциФото

03:30

Нужно ли освящать автомобиль: ответ священникаВидео

02:30

РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

01:45

Санкции против России на горизонте: почему Кремль должен волноваться

00:56

310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

Реклама
00:38

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на ХарьковФотоВидео

02 мая, пятница
23:58

Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

23:01

Впервые заговорила о войне: Орбакайте определилась с позицией

23:00

Даниэль Дюбуа пообещал победу над Усиком: что он готовит для чемпиона

22:49

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

22:02

Москва заявила о беспокойстве: как ресурсная сделка пугает российскую элиту

21:50

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом ШахедовВидео

21:38

Какие земли в РФ контролируют ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21:21

Украина создает собственную баллистику: Зеленский раскрыл подробности о новом оружии

21:10

Украинцам за рубежом может "прилететь" штраф от ТЦК: кого и за что наказываютВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять