Гороскоп на май 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц весны

Водолеев ждет "перезагрузка" или переосмысление карьерных целей, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на май 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие перемены в жизни Водолеев спровоцирует Плутон

Как Сатурн изменит жизнь Водолеев в ближайшие три года

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Водолеев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера входит в третий дом гороскопа до июня. У вас будет приятное окружение, приятное общение в мае и первую неделю июня.

"Может быть, вы познакомитесь с кем-то, поедете в поездку вместе. Не исключена покупка автомобиля или получение подарка. Сестра или брат приедут в гости. Вы получите хорошие новости", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Ретроградный Плутон, который будет двигаться в обратном направлении с 4 мая по 14 октября, окажет значительное влияние на карьеру и жизненные цели Водолеев. Этот период активирует 10 дом гороскопа, связанный с карьерой, статусом и достижениями.

Во время ретроградного движения Плутона можно ожидать "перезагрузки" или переосмысления карьерных целей. Водолеям будет необходимо обдумать свои профессиональные пути и, возможно, сменить работу или даже полностью изменить профессию. Есть вероятность, что некоторые Водолеи решат закрыть действующий бизнес и начать новый проект или пересмотрят свои текущие цели в жизни.

11 мая Меркурий входит в четвертый дом гороскопа и пробудет там две недели - до 27 числа. Вы будете принимать гостей или делать покупки для дома.

Полнолуние 12 мая высветит ваши планы на будущее, вашу роль в социуме и репутацию. Например, вы можете столкнуться с ситуациями, связанными с увольнением, повышением или изменением статуса, такими как новое место работы или завершение учебы.

Астролог предупредила: будьте осторожны с эмоциями, так как влияние Черной Луны может привести к негативным реакциям и ошибочным решениям. Рекомендуется принимать важные решения с холодной головой и избегать спонтанных действий.

Черная Луна будет оказывать влияние на Водолеев до 20 декабря.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 мая Сатурн меняет знак и входит в третий дом гороскопа. В течение следующих трех лет коммуникации станут более серьезными и обязательными. Вы можете начать работать с документами, заниматься транспортом или логистикой, а также уделить время развитию навыков или образованию.

Кроме того, общение с родственниками станет более важным, возможно, кто-то из них примет серьезное решение. Сатурн, как планета дисциплины и ответственности, будет способствовать структурированию вашего подхода к обучению и взаимодействию с людьми.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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