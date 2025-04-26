Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успех

Благодаря влиянию Венеры Раки будут блистать, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп на май 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие изменения в течение трёх лет может принести Ракам Сатурн

Какое влияние на Раков окажет полнолуние

Что изменится в сфере финансов и отношений

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера входит в 10 дом гороскопа. Эта планета отвечает за деньги, любовь, гармонию и все то, что нам нравится.

"С 1 мая по 7 июня Венера поднимет вашу репутацию. Может быть вы получите какой-то приз, повышение в должности или в зарплате. Вы будете чем-то гордиться и хвастаться в плане своих достижений или статуса. Возможно, состоится знакомство, которое впоследствии продлится долго. Может быть, это брак, новость о ребёнке, успехи в бизнесе. Десятый дом - самый высокий. Это когда мы действительно успешны, когда мы на вершине. Таким образом, Раков ждет победа соревнованиях, в конкурсе. До 7 июня Венера будет на вашей стороне и будет работать на вас", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Поскольку Венера - это планета красоты, вы будете "блистать и сверкать", добавила астролог.

4 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение до 14 октября в секторе финансов. Трансформация и перемены будут касаться вашего отношения к деньгам, источников дохода и бизнес-коллабораций. В это время возможны задержки в получении финансовых средств.

Астролог советует избегать серьезных планов на 4 мая и 14 октября, так как в эти моменты лучше не принимать важных решений.

11 мая Меркурий входит в 11-й дом гороскопа на две недели - до 27 числа. Раков ждут встречи с друзьями и новые знакомства, а также приглашения на мероприятия, например, на день рождения или театральные постановки.

После 21 мая Меркурий перейдет в 12 дом, что будет означать более интроспективный период, сфокусированный на самоанализе и возможных поездках, особенно в санатории или ретриты.

Меркурий поможет Ракам разобраться в личных вопросах и завершить некоторые циклы в жизни, способствуя избавлению от лишнего и подготовке к новому этапу.

12 мая - полнолуние в пятом доме гороскопа, это сектор любви, удовольствий, хобби. Полная Луна высветит дела, связанные с вашими детьми. Например, вас пригласят в школу. Вы будете встречаться с учительницей или выбирать детский сад. Некоторые узнают о беременности.

Полнолуние может высветить романтические отношения, вы увидите человека в другом свете.

Стоит помнить о Черной Луне. Около девяти месяцев она проводит в одном секторе - с 27 марта и до 20 декабря. В прошлый раз Чёрная Луна была в этом доме в 2016 году. Астролог призвала вспомнить, что в это время происходило в ваших романтических отношениях или с детьми.

"Чёрная Луна может давать негативную реакцию или страх чего-то. Главное - не идти у нее на поводу, потому что она может подтолкнуть к конфликту", - предупредила Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

26 мая Сатурн входит десятый дом гороскопа на три года. Планета принесет значительные изменения.

Раки могут взять на себя новую ответственность, например, в карьере или в бизнесе. Это может включать открытие бизнеса, руководство компанией или стать родителями.

Сатурн также отвечает за брак и партнерство, его влияние может привести к расставаниям или старту новых устойчивых отношений. Если отношения зрелые и честные, они могут укрепиться.

Сатурн будет способствовать достижению долгожданных целей, таких как получение диплома или участие в соревнованиях, которые требуют упорного труда и времени.

В целом, в течение трех лет Раков ждет как вызов, так и возможности для роста и развития в различных аспектах жизни.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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