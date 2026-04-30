Гороскоп на май для Водолеев: любовь, переезд и неожиданные перемены

Анна Ярославская
30 апреля 2026, 22:33
Май станет переломным для Водолеев. Астролог Анжела Перл рассказала о главных событиях.
Гороскоп на май 2026 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • В какой сфере Водолеев ждут главные итоги и признание уже в начале мая
  • Как ретроградный Плутон повлияет на карьеру, цели и личные трансформации
  • Когда Водолеев может накрыть неожиданная любовь или судьбоносное знакомство

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц весны нас ждут сразу два полнолуния — 1-го и 31-го числа. Это редкий случай, когда в один месяц происходят две кульминации или подводятся итоги сразу по двум разным темам.

1 мая — полнолуние в десятом доме. Это сектор отвечает за достижения, работу, статус и вашу роль в социуме. Первая неделя мая будет очень сильной в плане получения результатов. Возможно повышение, признание заслуг или смена статуса (замужество, развод, новость о беременности).

Поскольку десятый дом стоит напротив четвертого (дома недвижимости), полнолуние может подтолкнуть вас к переезду или смене места жительства.

4 мая Меркурий входит в четвертый дом гороскопа до 18 мая. В этот период на первый план выйдут вопросы семьи и жилья. Не исключено оформление прописки, ПМЖ, виз или нового паспорта. Это удачное время, чтобы присматривать квартиру, заниматься куплей-продажей или съемом жилья (в том числе для взрослых детей). Возможен приезд родственников или важные новости в жизни ваших родителей.

16 мая — новолуние в четвертом доме гороскопа. Здесь соединяется энергия Солнца и Луны, принося новые начинания: переезд в новую квартиру, начало ремонта или появление нового члена семьи (рождение ребенка или приобретение домашнего животного).

6 мая Плутон в знаке Водолея разворачивается в ретроградное движение. Плутон — это планета глобальных трансформаций. Он будет идти назад до 16 октября.

В делах карьеры может наступить затишье. Возможно, вы решите уволиться, уйти в декрет или взять творческий отпуск до октября. Наступает время глубокой внутренней перестройки. Вы можете решить, что старые цели вам больше не интересны, и начнете менять свои намерения, имидж и даже имя или фамилию.

Сильнее других влияние Плутона почувствуют Водолеи, родившиеся с 20 по 25 января, а также те, у кого Луна находится в 3–5 градусах Водолея.

18 и 22 мая Меркурий и Солнце соединяются с Ураном в пятом доме гороскопа. Уран — ваша планета, и она всегда несет неожиданности. Пятый дом — это любовь и радость. Возможна любовь с первого взгляда или очень необычное знакомство. Возможно, у вас начнется всплеск интереса к астрологии, эзотерике или экстремальным хобби (например, вождение самолета). Будьте готовы, что отпуск или участие в конкурсах пойдет совсем не так, как вы планировали — но это не значит, что будет плохо.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 мая Венера входит в ваш шестой дом гороскопа. Планета гармонии и денег принесет приятные новости на работе. Возможна выплата премий, отпускных или получение подарков от коллег. Вероятны праздники на работе, дни рождения коллег или наем новой приятной помощницы. В целом, это хорошее время для начала оздоровительных процедур, которые вам действительно нравятся.

31 мая состоится второе полнолуние в одиннадцатом доме. Вы можете получить награду, грамоту или увидеть финансовый результат своей работы. Отличное время для конференций, семинаров или просто дружеских посиделок на природе.

Вторая половина мая (особенно 18, 22 и 31 числа) идеальна для романтики. Друзья могут познакомить вас с кем-то особенным.

Детальный гороскоп для Водолеев на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

