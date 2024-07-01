Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: Львам пора на отдых, Весам - переживания

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 1 по 7 июля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Готовы ли вы к новым возможностям, или вам стоит остерегаться неожиданных поворотов судьбы?

Гороскоп на неделю Овен

Когда мир вокруг вас грандиозен и увлекателен, полон новых мест, которые нужно посетить, и людей, с которыми можно познакомиться, домашняя жизнь иногда отходит на второй план. Зачем сидеть дома, когда можно было бы заняться чем-то другим?

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Постарайтесь на этой неделе уделить больше внимания своему дому, будь то наведение порядка, перестановка мебели или запоздалый разговор о домашних делах с теми, с кем вы живете. Ваше жизненное пространство очень важно для вашего счастья, и если вы уделите ему немного времени, то удивитесь, насколько ярче станет ваша жизнь.

Гороскоп на неделю Телец

На этой неделе вы, скорее всего, заведете новые связи, просто выйдя в мир и проявив себя. Общение с незнакомцами, посещение мероприятий, на которых вы никого не знаете, знакомство с друзьями друзей - в вашей жизни столько возможностей для появления новых людей.

Главное - умерить свои ожидания и не возлагать все надежды на одного человека. Не задумывайтесь слишком далеко в будущее, не беспокойтесь о том, станут ли люди, которых вы встречаете сейчас, важными в вашей жизни. Оставайтесь открытыми и наблюдайте за развитием событий.

Гороскоп на неделю Близнецы

Вы умеете смеяться над своими проблемами, превращая каждую душевную боль и неловкость в шутку. С одной стороны, ваше чувство юмора делает вас невероятно стойким, с другой - оно также мешает вам быть по-настоящему уязвимым.

Как бы это ни было раздражающе или больно, вы должны глубоко чувствовать свои эмоции, а не отмахиваться от них или держать их на ироничном расстоянии. На этой неделе проводите время с людьми, которых не отпугнет искренность. К шуткам вы сможете вернуться позже. Сейчас вам нужно пространство, чтобы быть мягким.

Гороскоп на неделю Рак

Хорошо, когда есть друзья, к которым можно обратиться за поддержкой, когда вы не верите в себя, люди, которые подбадривают вас и поднимают настроение, которые говорят о том, какой вы замечательный человек. Нет ничего плохого в том, чтобы опираться на других, когда вам нужна поддержка, - эта взаимная забота является одной из самых приятных составляющих человеческого бытия.

Но на этой неделе вы можете обнаружить, что не нуждаетесь в таком большом количестве внешних подтверждений. К вам возвращается уверенность в себе. Вы знаете, что вы умны, сильны и круты, и собираетесь использовать это по максимуму.

Гороскоп на неделю Лев

В последнее время вам кажется, что вы крутитесь на месте. Сколько бы вы ни работали, вы не добиваетесь такого прогресса, как вам хотелось бы; сколько бы вы ни пытались продемонстрировать свои способности, вас не признают так, как вам хотелось бы.

В такие моменты вы обычно реагируете на это, заставляя себя работать еще усерднее. Но на этой неделе эффективнее будет сбросить газ. Если вы сделаете минимум, а вместо этого сосредоточитесь на отдыхе и подзарядке, вы выйдете на другую сторону более сильным и счастливым.

Гороскоп на неделю Дева

В последнее время вы чувствуете себя не в своей тарелке с окружающими вас людьми. Возможно, вы беспокоитесь, что перерастаете своих друзей - или они перерастают вас. Может быть, вам кажется, что никто из них не понимает, через что вы проходите.

Легко почувствовать, что на этой неделе вам лучше держаться от них на расстоянии, держать свои мысли и эмоции при себе. Но это худшее, что вы можете сейчас сделать. Никто не сможет прийти к вам на помощь, если вы не дадите ему такой возможности. Открытое сердце кажется невыносимо уязвимым, но это единственный способ найти и сохранить отношения и общество, в которых вы нуждаетесь.

Гороскоп на неделю Весы

Возможно, вы чувствуете себя нехарактерно неуверенно, даже если обычно вы уверены в себе. Возможно, вы переживаете, что вы не так умны, как хотите, или не так успешны, как "должны" быть, или что другие видят вас не так, как вы сами.

Главное - не воспринимать свои страхи слишком серьезно на этой неделе. Иногда сомнения в себе полезны, но чаще всего они сдерживают вас. Не отказывайтесь от своих амбициозных целей и не соглашайтесь на меньшее, чем вы заслуживаете, от людей в вашей жизни. Продолжайте просить о том, что вам нужно.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вы хорошо понимаете других людей, потому что умеете обращать внимание на мелочи - язык их тела, то, что остается невысказанным. Вы прислушиваетесь не только к тому, что они говорят, но и к тому, как они предпочитают выражать свои мысли. Это делает вас очень проницательным, но может и отвлекать от общей картины.

Иногда лучше не уделять столько места в мозгу мелочам, а просто обращать внимание на то, как окружающие люди заставляют вас чувствовать себя. Вы можете хотеть отношений с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, и это не должно быть чем-то более глубоким, чем это.

Гороскоп на неделю Стрелец

Вы легко общаетесь с людьми и способны завести новых друзей, куда бы вы ни отправились. Но вы можете начать чувствовать, что ваша социальная энергия слишком распылена. Когда вы делите свое время между большим количеством знакомых, у вас не остается шанса углубиться, построить подлинную близость, позволить другим увидеть, что скрывается под поверхностью вашей личности.

Конечно, поддерживать легкие отношения проще - это требует от вас меньше работы, и риск пострадать меньше - но на этой неделе отдайте предпочтение качеству, а не количеству в своих отношениях. Вы не пожалеете об этом.

Гороскоп на неделю Козерог

Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, вы поняли, что это нужно делать самому. Как бы вам ни хотелось полагаться на других людей, вы слишком часто обжигались.

На данный момент вы предпочитаете работать самостоятельно, не рискуя испытать стресс и разочарование от того, что ваши друзья или коллеги подведут. Но на этой неделе вам предстоит сделать слишком много, и взвалить все на свои плечи невозможно. Попробуйте придумать, как разделить нагрузку. Вы привыкли к одиночеству, но это не значит, что все может быть иначе.

Гороскоп на неделю Водолей

Когда вам кажется, что вы потерялись, плывете по течению жизни и тратите время впустую, надежный распорядок дня может изменить все к лучшему и дать вам необходимую поддержку. Проблема в том, что это должна быть рутина, которая действительно работает на вас; неправильная рутина приведет к тому, что вы будете разочарованы и почувствуете себя в ловушке.

Если привычки и структуры, которые у вас есть сейчас, не работают на вас, это прекрасная возможность изменить их. Понять, как вы хотите проводить свои дни, а затем разработать планы, которые помогут вам в этом, - один из лучших способов позаботиться о себе в данный момент.

Гороскоп на неделю Рыбы

Когда речь идет о работе, отношениях, даже о выборе жизненного пути в целом, вы представляете, что должны выбирать: Вы можете чувствовать себя в безопасности или в восторге, но никогда - и то, и другое. Кажется, что если вы хотите заниматься работой, которая стимулирует и приносит удовлетворение, то у вас никогда не будет безопасности; если вы хотите любви, которая поддерживает и стабильна, то вам придется отказаться от дополнительной искры.

Но если найти и то, и другое сложнее, это не значит, что это невозможно, что бы вам ни говорили другие. Полагайте, что вы сможете найти все, что вам нужно, и не соглашайтесь на меньшее.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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