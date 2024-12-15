Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 16 по 22 декабря всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецов вселенная благословляет денежной удачей

Раков ждет напряженная неделя

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Очевидно, что вы на пути к успеху. Все ваши усилия до сих пор были направлены на достижение цели, и никто не сможет вас остановить. Если о чем и следует помнить, так это о своих мыслях, особенно по отношению к себе. Будьте сами себе поддержкой, и вы сможете многого добиться. Одиночки могут найти в этой фазе человека своей мечты. А брачные узы укрепятся, когда вы решите купить дом своей мечты или сделать что-то важное вместе. В сфере здоровья следите за аллергией. А в денежных делах вы почувствуете облегчение, когда погасите кредиты или получите прибавку, над которой так долго трудились.

Гороскоп на неделю Телец

На горизонте забрезжила надежда. Худшее позади. Все постепенно начинает налаживаться вокруг вас и, что еще важнее, в вашей голове. Поездки, связанные с работой, могут оказаться весьма прибыльными. Или вы можете встретить очень интересных людей.

А если вам начинает надоедать повседневная рутина, запланируйте поездку за город на выходные, чтобы поднять себе настроение. Семейные проблемы могут разрешиться. Или вы решите простить и забыть того, кто причинил вам боль. Ребенку может потребоваться дополнительное внимание, особенно если в последнее время вы были слишком заняты. Вопросы здоровья принесут положительные результаты. Могут обсуждаться вопросы наследства и имущества.

Гороскоп на неделю Близнецы

Не удивляйтесь, если ваша энергия будет привлекать все больше и больше людей. В этой фазе вы можете стать весьма популярным. Или получить признание на работе за недавнее достижение. Коллектив и начальство выглядят счастливыми, и пока вы наслаждаетесь позитивными вибрациями, не забудьте отдать должное и поблагодарить всех, кто привел вас туда, где вы сейчас находитесь. В сердечных делах вам, возможно, будет трудно сделать выбор между двумя или несколькими ухажерами. Или вы можете обнаружить, что вы немного более флиртуете, чем обычно. Наслаждайтесь этим периодом, дорогие Близнецы. Денежные вопросы выявят необходимость сбалансировать свои расходы и подумать о долгосрочном планировании. В вопросах здоровья нужно проявить больше самодисциплины.

Гороскоп на неделю Рак

Вы зашли так далеко, как только могли, но теперь, возможно, чувствуете потребность расширить свои знания или углубить практику. Вы можете найти способы повысить свою квалификацию или найти наставника, который утолит вашу жажду знаний.

Не стесняйтесь пробовать новый опыт. Новые друзья, приобретенные в этой фазе, могут оказаться весьма ценными для вас в духовном и интеллектуальном плане. Женщины в семье могут поделиться с вами чем-то важным. Будьте внимательны к внезапным болям и недомоганиям, которые могут потребовать медицинской помощи. Ваша финансовая мечта имеет все шансы осуществиться.

Гороскоп на неделю Лев

Не усложняйте ситуацию, размышляя или пытаясь контролировать неконтролируемое. Пора все упростить. А если все это кажется вам непосильным, просто принимайте все по порядку. В ближайшем будущем требования к работе могут возрасти.

Или новый начальник или изменение политики могут взъерошить немало перьев на работе. Сохраняйте спокойствие и не слишком увлекайтесь тем, что говорят другие. Даже дома вы можете отказаться от нескольких приглашений или предпочесть остаться дома в одиночестве. Прислушайтесь к своим инстинктам в отношении друзей, которые могут обращаться к вам только тогда, когда им нужна услуга. Пора установить некоторые границы. Рецидивирующий недуг может быстро излечиться. Вы можете одолжить деньги тому, кто в них нуждается, или пожертвовать на достойное дело.

Гороскоп на неделю Дева

С прошлым покончено. Зацикливаясь на нем, вы только лишаете себя свободы. Примите меры, чтобы быть в настоящем и работать над созданием светлого будущего. Отпустите, двигайтесь дальше и не позволяйте втянуть себя в дискуссию, к которой вы не готовы. Сохраняйте энергию до тех пор, пока не почувствуете, что готовы попробовать что-то новое или сложное.

Ищущим работу, возможно, придется столкнуться с неожиданными задержками или неприятными людьми, просто поймите, что это часть пути. В сердечных делах вам, возможно, придется приложить усилия, чтобы восстановить отношения с людьми. Встреча с любимыми людьми может вернуть радость, которую вы так заслуживаете и в которой так нуждаетесь. Дела, связанные со здоровьем, выглядят неплохо, если только вы следите за своим режимом сна. Инвестиции могут потребовать пересмотра.

Гороскоп на неделю Весы

Сохраните свою энергию для более важных дел. Не зацикливайтесь на вещах, которые вы не можете контролировать. Откажитесь от сплетен. Убедитесь, что ваши навыки тайм-менеджмента на высоте, ведь в ближайшие недели вам придется много работать в режиме многозадачности. Многочисленные проекты могут потребовать от вас особой эффективности. Важный жизненный урок можно извлечь, когда речь идет о личных отношениях.

Когда вы начинаете видеть собственную ценность, вы также замечаете тех, кто никогда не заботился о вас или только делал вид, что заботится. Время, проведенное на природе, помогает восстановить душевные силы. Молодой человек может нуждаться в том, чтобы вы были добрее. Денежные дела свидетельствуют о росте и стабильности. Вам может потребоваться периодическая помощь, особенно если вы чувствуете, что вас тянет в разные стороны.

Гороскоп на неделю Скорпион

Осмельтесь быть другим. Сделайте что-то радикальное. Не позволяйте страху сковывать вас. Или прислушиваться к чужим ограничениям. Это ваше путешествие, и только ваше. Лидеры-Скорпионы могут вдохновлять других своими дальновидными идеями. А если вы планируете начать свой собственный бизнес, вы можете сделать все так, как никогда раньше.

Для Скорпионов начался отличный период в сфере дизайна, исследований и инноваций. Вы способны заметить то, что другие не замечают, и эффектно выразить свои идеи. Пока вы заняты работой, не оставляйте без внимания своих близких. Старый друг может нуждаться в финансовой поддержке или совете.

Одиночки могут встретить человека с похожими идеалами и взглядами. Не отпускайте их. Старый счет может отягощать сознание, но как только он будет оплачен, вы почувствуете облегчение. Найдите время, чтобы размяться и попробовать новые виды физических упражнений.

Гороскоп на неделю Стрелец

Если вам что-то нужно, попросите об этом прямо. Никто не поймет ваших тонких намеков или косвенных просьб. Возможно, вам придется быть немного напористым на рабочем месте или громко заявить о чем-то, что вы давно и сильно переживаете. На личном фронте Вселенная хочет, чтобы вы праздновали те части себя, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, и тем самым вы приглашаете в свою жизнь новый вид связи. Это может быть романтическая привязанность или профессиональная - больше последователей и популярности.

Найдите время, чтобы сбалансировать заботу о себе с тем временем, которое вы уделяете другим. Духовные занятия и медитация принесут иной мир и даже ответы на вопросы, которые хочет услышать ваша душа. Денежные дела принесут долгосрочную выгоду, просто будьте терпеливы и не забывайте просить то, что вам причитается.

Гороскоп на неделю Козерог

Пора засучить рукава и завершить все дела, которые вы откладывали. В воздухе витает срочность, которая заставляет вас сосредоточиться на незавершенных проектах. Не отвлекайтесь на ненужные требования и пустую трату времени. Ваша работа не останется незамеченной, и в ближайшие месяцы вы можете получить признание и вознаграждение.

Деловые возможности могут прийти к вам из неожиданных источников или по зацепкам, о которых вы могли забыть. В отношениях может наступить затишье, и вы можете задаться вопросом, почему кто-то из ваших близких не выходит на связь. Как насчет того, чтобы сделать первый шаг и узнать, как у них дела? В финансовом плане остерегайтесь раздражающих задержек с платежами. Сохраняйте спокойствие и терпение.

Гороскоп на неделю Водолей

Вдохновение повсюду. Сейчас вы находитесь в наиболее творческой форме. Возможно, вам захочется выразить себя в художественной форме или быть оригинальным в своих мыслях и идеях. А если вы вовлечены в какое-либо художественное предприятие, создание контента или СМИ, ожидайте напряженного этапа. Успех в новом начинании гарантирован. А те, кто ищет работу, могут рассчитывать на открытие вакансий в новых отраслях или даже в новых городах.

Новый любовный интерес может появиться, если вы давно искали. Фальшивый друг может раскрыть свои истинные мотивы, или вы можете услышать что-то неприятное о человеке, которому, как вам казалось, вы можете доверять. Отстранитесь и сосредоточьтесь на тех, кто искренен. Что касается денег, то сейчас лучше всего полагаться на себя. Избегайте трат или одалживания денег, пока не выясните все факты. Что касается здоровья, то вам следует помнить об усталости глаз и аллергии.

Гороскоп на неделю Рыбы

Ожидайте неожиданного. Это может быть бонус к вашей работе или подарок. Или внезапный поворот событий, который заставит вас понять, что чего-то стоило ждать. Просто будьте собой и наблюдайте за тем, как в ближайшие недели вы будете привлекать возможности и людей, которые соответствуют вашим вибрациям. Пока вы заняты общением с другими людьми, избегайте слишком часто делиться личными подробностями, пока не будете абсолютно уверены, что можете им доверять.

Уделите пристальное внимание своему здоровью и диете. Небольшие корректировки, такие как правильное питание и регулярные физические упражнения, помогут вам в гораздо большей степени, чем вы думаете. В денежных вопросах вам, возможно, придется проявить некоторую бдительность. Будьте внимательны к своим ценностям.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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