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Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Ракам просить о помощи, Львам - искушение

Сергей Кущ
15 сентября 2024, 11:00
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 16 по 22 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Готовы ли вы к новым возможностям, или вам стоит остерегаться неожиданных поворотов судьбы?

Гороскоп на неделю Овен

В ближайшие месяцы вас ожидают перемены, но сначала вам, возможно, придется произвести некоторые внутренние изменения и поработать над пониманием себя. Ваша нынешняя организация не подает признаков изменения, и только когда вы решите изменить свою реакцию или поискать другие варианты, вы сможете обрести мир, который ищете.

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Подумайте, чего вы хотите, чего не хотите, с кем бы вы хотели работать, в какой отрасли, и наладьте широкие связи. В плане здоровья займитесь снятием накопившегося стресса и обид. Следите за тем, как улучшаются ваши межличностные отношения. Финансы показывают необходимость сдержанности.

Гороскоп на неделю Телец

Какие бы решения вы ни принимали, они будут иметь долгосрочные последствия, поэтому выбирайте с умом. Вы планируете надежное будущее, и сейчас самое время заложить фундамент для успеха на 5 лет вперед. Думайте о структуре, планировании и общайтесь с успешными, позитивными людьми.

Ваша самая большая проблема может исходить от ощущения, что с вами несправедливо обращаются, что вы не получаете положенного. Поймите себя лучше и осознайте, что всегда найдутся люди, которые будут завидовать вам, потому что у вас есть то, чего нет у них. На личном фронте появилась карта надежды и исцеления, появятся хорошие времена и новые дружеские отношения.

А если у вас есть какая-то боль из прошлого, было бы мудро простить и отпустить воспоминания. Вопросы здоровья указывают на необходимость попробовать новые методы лечения, особенно если болезнь хроническая.

Гороскоп на неделю Близнецы

Ваша энергия показывает, что вы находитесь на пике своего потенциала. Потенциал для достижения успехов на работе. Потенциал для продвижения вперед в личной жизни и в отношениях. Используйте этот короткий, но значимый период в вашей жизни, чтобы сделать то, что вы хотели, и найти способы распространить положительную энергию вокруг себя, совершая добрые, благотворительные поступки для обездоленных.

В сердечных делах осознайте, как сильно вас любят и ценят за все, что вы делаете, и за то, кем вы являетесь. Одиночки могут найти утешение в понимающей и сострадательной душе. Денежные вопросы указывают на долгосрочную безопасность. Вопросы здоровья указывают на растущее чувство принятия и прогресса.

Гороскоп на неделю Рак

Остерегайтесь взрывов, отношения могут испортиться. Научитесь сохранять спокойствие под давлением. Трудный коллега или клиент может сделать гору из крошечного холмика, поэтому будьте осторожны, если ситуация вдруг станет нестабильной.

Даже дома вам может казаться, что ответственность лежит только на вас. Попросите о помощи и не ждите, что члены семьи будут читать ваши мысли. Старый друг может нуждаться в дополнительной поддержке на трудном этапе. Повторяющееся недомогание может потребовать от вас более внимательного отношения к себе.

Медитация приносит умиротворение. Денежные вопросы указывают на необходимость быть немного более бдительными в отношении тех, кому вы доверяете. Тщательно перепроверяйте все документы и будьте немного более организованными в своей бумажной работе.

Гороскоп на неделю Лев

Возможно, вы не решаетесь на решительные шаги или ждете, когда в вашей жизни что-то произойдет, чтобы события развернулись. Помните, что мы сами хозяева своей судьбы, и именно решения, которые мы принимаем в настоящий момент, влияют на наши дальнейшие действия. Вы жаждете двигаться вперед и испытываете сильное желание освободиться от уз прошлого.

При такой энергии следите за импульсами, не поддавайтесь искушению бросить все, уйти от токсичных отношений. Сначала спланируйте, а потом делайте свой шаг. Финансовые проблемы могут продолжать мучить вас, но они скорее воображаемые, чем реальные.

Помните, что если ваш фундамент прочен и если вы не повторяете ошибок прошлого, шансы на неудачу невелики. Смотрите в будущее с оптимизмом в сердце и заручитесь поддержкой всех своих доброжелателей. Вопросы здоровья остаются стабильными, поработайте над зависимостями в своей жизни. Небольшой детокс от телефона или сладких продуктов принесет вам много пользы.

Гороскоп на неделю Дева

Отдыхайте, заряжайтесь энергией и восстанавливайте силы. Слишком много работы и слишком много общения истощили вас. Поэтому было бы разумно просто отстраниться на некоторое время. Отключите телефон или дверной звонок, если вам захотелось побыть в тишине.

Хорошее время, чтобы оглянуться на достигнутое и поставить четкие цели на будущее. Если ваши отношения не приносят вам счастья, спросите себя, почему. Если что-то нужно изменить внутри, сейчас самое время для внутренних перемен.

Медитация и альтернативные методы лечения, такие как йога и энергетическое целительство, будут очень полезны в этот период. Научитесь отпускать неконтролируемые ситуации. Вопрос, связанный с деньгами, в конце концов будет решен, а пока просто отпустите ситуацию и верьте, что это произойдет. Вопросы, связанные со здоровьем, указывают на необходимость снять стресс, пока ситуация не приобрела хронический характер.

Гороскоп на неделю Весы

Ваша энергия кажется рассеянной и раздробленной, как будто вы делаете несколько шагов вперед, а затем быстро отступаете, разочарованные или обиженные. Ваша природная чувствительность может быть повышена, вы можете быть раздражительны или просто нетерпеливы. Соискателям работы, возможно, придется подождать немного дольше, чтобы получить ответы.

А если вы работаете, то в ближайшие недели ожидайте некоторых структурных изменений. Если в последнее время жизнь кажется вам немного скучной, карты призывают вас сосредоточиться на личном развитии.

Есть ли у вас хобби/талант/навык, которым вы можете снова заняться? Есть ли класс йоги, к которому вы можете присоединиться, чтобы научиться осознанному расслаблению и фитнесу? Борьба с неконтролируемыми проблемами приведет лишь к стрессу. Денежные вопросы приносят временный стресс, но все будет улажено. Здоровье члена семьи может потребовать дополнительной заботы. Сосредоточьтесь на том, что вы можете видеть и контролировать.

Гороскоп на неделю Скорпион

То, что вы считали проблемой, окажется замаскированным благословением. Сбывается то, чего вы так долго желали. Пусть это будет не так, как вы представляли себе изначально, но все равно будет хорошо. Отмечайте свои достижения, оглядывайтесь назад, чтобы понять, как далеко вы зашли. Знайте, что вы этого заслуживаете.

Начало позитивной фазы гладких сделок и переговоров, все идет в вашу пользу. Даже на личном фронте ожидайте теплого, радостного общения с близкими людьми. Одиноки и находитесь в поиске? В ближайшие недели вы сможете найти того самого человека.

Только не забывайте оставаться благодарными. Отношение благодарности принесет вам благословения. В вопросах здоровья наблюдается стабильность. Финансы выглядят хорошо и обещают рост в ближайшие месяцы.

Гороскоп на неделю Стрелец

Глава подходит к концу. Что-то заканчивается. И что-то начинается. На чем вы сосредоточитесь? На том, что ушло и закончилось? Или на том, что ждет вас впереди с чувством надежды? Помните, что ваши мысли создают реальность. И очень важно, чтобы вы сохраняли позитивный, оптимистичный настрой. После периода смятения и стресса все налаживается.

Просто верьте, и это произойдет. Хорошее время для воссоединения со старыми коллегами и друзьями из прошлого. Вы можете узнать об интересной возможности. Возможно, личные отношения изжили себя, и вы обнаружите, что отдаляетесь от близкого человека.

Ближе к концу месяца на первый план могут выйти вопросы здоровья, поэтому убедитесь, что вы правильно питаетесь и обращаете внимание на сигналы, которые подает вам организм. Подумайте о том, чтобы изменить образ жизни. Это того стоит.

Гороскоп на неделю Козерог

Вам предстоят путешествия. В буквальном или метафорическом смысле вы можете переехать в лучшие времена. Откройте свой разум для новых перспектив. Возможно, вы даже задумаетесь о переводе или переезде на новое место. Новый коллега на рабочем месте может вызвать недопонимание, поэтому следите за тем, чтобы все линии связи всегда оставались четкими и открытыми.

Даже дома, если отношения были напряженными, эта фаза обещает улучшить взаимодействие. Помните, что общение - это ключ к гармоничным отношениям. Ребенок может стать источником радости и утешения.

Денежные вопросы указывают на необходимость быть немного осторожными, особенно при предоставлении займов или кредитов. Вопросы здоровья принесут чувство облегчения, что-то, о чем вы беспокоились, разрешится. Доверьтесь своему телу, чтобы оно само себя исцелило.

Гороскоп на неделю Водолей

Так много нужно сделать, так мало времени. Уровень вашей энергии высок, и пришло время использовать ее с пользой. Не спешите принимать необдуманные решения. Торопясь выполнить поставленные задачи, вы можете совершить несколько дорогостоящих ошибок.

Если дела идут не так, как вам хочется, говорите об этом прямо и не бойтесь критики. Наступают позитивные перемены, просто воспользуйтесь этой энергией и используйте ее в своих интересах. На личном фронте сразу же разберитесь с другом, которым вы дорожите. Держать все в себе не поможет отношениям.

Бывший возлюбленный может захотеть возобновить с вами отношения, и только от вас будет зависеть, примите ли вы его или ее вызов. Возможно, вы устали от рутины и жаждете приключений. Дерзайте, дерзайте, живите своей мечтой. Денежные дела выглядят неплохо, а если вас беспокоило какое-то недомогание, то своевременное лечение должно помочь.

Гороскоп на неделю Рыбы

Ваш энтузиазм заразителен. И вы так популярны, как только может быть, когда так много людей претендуют на ваше внимание и энергию. Отличное время, чтобы научиться чему-то новому. Возможно, вы решите продолжить обучение или посетить семинар. Что бы вы ни делали, в конечном итоге это принесет вам большую пользу.

На этой неделе молодой человек может принести важное сообщение или проявить значимость. Предвещается финансовая прибыль. То, что вы считали неудачей и уже потеряли надежду, внезапно появится. Здоровье в порядке, и если вы планируете отпуск, то ничто не должно помешать вам получить удовольствие! Собирайте чемоданы и отправляйтесь отрываться по полной!

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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