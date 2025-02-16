Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Тельцам - встреча, Раку - разочарование

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 17 по 23 февраля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцы могут задумать переезд

Девам не стоит верить своим негативным мыслям

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Выясните, что вас действительно беспокоит, прежде чем набрасываться на кого-то. Вы можете быть вспыльчивы или обнаружить, что вас спровоцировали самые незначительные вещи. Будьте внимательны, отправляя сообщение в плохом настроении. И не забудьте уделить время тишине, если не можете расслабиться.

Задержки в реализации проекта могут расстроить, но дадут вам больше времени на доработку. Семейные дела идут гладко, если вы соблюдаете границы с женщинами, которые берут гораздо больше, чем дают. Долги, которые вам причитались, будут получены.

Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо, но все же найдите время, чтобы снять стресс. Время, проведенное на природе, поможет вернуть внутреннюю гармонию.

Гороскоп на неделю Телец

Важно не то, что вы знаете, а то, кого вы знаете. Протяните руку помощи и наладьте контакты. Возможно, вы посетите конференцию или семинар и познакомитесь с единомышленниками.

Бывший коллега может восстановить связь, чтобы получить услугу или хорошие новости. Остерегайтесь людей, которые обещают и тут же забывают. Молодой человек в семье может нуждаться в вашем руководстве и мудрости. Одиночки могут приблизиться к тому, чтобы найти подходящего человека.

В этой фазе может быть объявлено о помолвке. Остерегайтесь импульсивных трат. При заболевании гарантировано выздоровление.

Гороскоп на неделю Близнецы

Так много нужно сделать, а времени так мало. Кажется, что все от вас чего-то хотят, и вам трудно сказать "нет". Немного организуйтесь и сосредоточьтесь на первоочередных задачах. Легкий проект окажется довольно трудоемкой работой. Не время бросать дело, но нужно покопаться в себе и найти силы продолжать.

Дети преподносят приятные сюрпризы. А если вы планировали завести семью, то в ближайшие месяцы могут появиться хорошие новости. Денежные вопросы требуют некоторой осторожности, особенно при общении с ловкими продавцами. Рецидивирующее заболевание демонстрирует признаки выздоровления.

Гороскоп на неделю Рак

Если вы начинаете чувствовать себя застрявшим или застоявшимся, спросите себя, как вы можете препятствовать своему продвижению или росту, и начните что-то с этим делать. Вы понимаете, что никто не может помочь вам, кроме вас самих, и это может потребовать больших усилий, но оно того стоит. Немного самомотивации - и все получится.

В личных делах может возникнуть небольшое разочарование из-за того, что кто-то не хочет брать на себя обязательства. Возможно, пришло время привнести в свою личную жизнь немного веселья и спонтанности, чтобы сделать ее более интересной. В денежных делах наблюдается медленный рост. Возможно, вас ждет повышение, но пока просто наберитесь терпения. В вопросах здоровья наблюдается быстрое выздоровление.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

В воздухе витает волнение. Возможно, вас что-то привлекает. Или вы приступите к работе над престижным проектом. Или вам удастся совершить прорыв в своей работе. Изменения на рабочем месте приводят к положительным результатам. Даже дома вам не захочется сидеть без дела. Вы можете принимать гостей. Или устроить вечерний выход в свет.

Студенты могут найти этот этап бодрящим. И если вы раздумывали, стоит ли вам снова учиться, то сейчас самое время начать. Здоровье молодого члена семьи может потребовать повышенного внимания. Вы можете дарить или получать денежные подарки. Благотворительная деятельность и пожертвования принесут вам особые благословения.

Гороскоп на неделю Дева

Ожидайте неожиданностей. Планы могут внезапно измениться в одно мгновение. Или неожиданное событие может заставить вас пересмотреть свои взгляды. Не стоит сейчас откусывать больше, чем можно прожевать. Лучше пойти проверенным путем, чем экспериментировать с новыми идеями. В сердечных делах родителям может потребоваться повышенное внимание или заверения.

Неожиданные расходы могут немного выбить из колеи ваш бюджет, но не волнуйтесь, вы скоро все наверстаете. Возможно, в ближайшие месяцы вы даже планируете переехать в более просторный дом или сменить место жительства. Вопросы здоровья требуют немного больше стресса.

Гороскоп на неделю Весы

Посмотрите на картину в целом. Оцените, насколько вы развились как личность и профессионал. Не время для принятия поспешных решений, но стоит сесть и оценить, где вы находитесь и куда хотели бы двигаться. Беседа с начальником может оказаться как раз тем, что вам нужно для планирования будущего роста. В сердечных делах вы можете испытывать ностальгию или скучать по кому-то из своего прошлого.

Не поддавайтесь эмоциям, а посмотрите на вещи реалистично и поймите, что, возможно, пришло время отпустить их и двигаться дальше. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо. А старые долги могут быть возвращены. Избегайте кредитов и займов, пока не разберетесь со своими финансами.

Гороскоп на неделю Скорпион

Чувство безопасности - это не только деньги и имущество. Ваше влияние расширяется, и вы завоевываете уважение и расположение коллег. Последние события показали ваши способности, и вы на пути к большему успеху. Работайте над своими межличностными отношениями и не забывайте о заслугах.

Вы можете почувствовать любовь и щедрость по отношению к близким и побаловать их подарками или особенным вечером. Не сдерживайтесь. Чем больше вы отдадите, тем больше получите. В вопросах здоровья наблюдается стабильность, но необходимо помнить о сезонных аллергиях. Денежные дела демонстрируют медленный и стабильный рост.

Гороскоп на неделю Стрелец

Встаньте во весь рост и покажите им, из чего вы сделаны. Постепенно вы начинаете входить в роль лидера. Осознайте свою силу и идите в ней, не сомневаясь в себе. Вы обладаете огромной силой, но иногда можете сжаться, и если вы занимаете авторитетное положение, не удивляйтесь, когда все больше и больше людей будут обращаться к вам за советом и руководством.

Семейные дела отойдут на второй план, так как вы будете заняты работой. Старый друг может обратиться к вам за помощью. Соблюдайте баланс между личными и профессиональными обязанностями.

Слишком много работы - это не так уж и хорошо, в конце концов. Денежные вопросы требуют некоторой осторожности с теми, кто обещает гораздо больше, чем дает. Вопросы здоровья требуют немного больше заботы о себе.

Гороскоп на неделю Козерог

Время распустить волосы и немного отпраздновать. На рабочем месте может возникнуть легкомысленная атмосфера или произойти интересное событие. Коллега по работе может стать другом. Или вы можете услышать о коллеге и обратиться к нему. Ищущим работу будет полезно активно общаться с людьми.

В домашней сфере вы можете начать планировать ремонт и обновление. В ближайшие недели возможно появление большого количества гостей. Учеба детей может потребовать повышенного внимания и руководства. Следите за приступами несварения желудка или полностью пересмотрите свой рацион.

Гороскоп на неделю Водолей

Сделайте небольшую паузу. Сделайте перерыв. Отпустите что-то. Чрезмерные размышления могут привести к бессоннице или беспокойству в желудке. Чего вы избегаете? Или чувствуете себя некомфортно из-за этого? Подавление эмоций только затягивает и продлевает стресс. Карты советуют решать проблемы в лоб и принимать меры по исправлению ситуации, пока есть возможность.

Будьте внимательны к документам - важную бумагу могут перепутать или не заметить ошибку. Друг протягивает руку помощи, когда вы больше всего в нем нуждаетесь. В ближайшие месяцы денежные дела принесут прибыль и вознаграждение. Найдите время для медитации или, по возможности, проводите больше времени на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю Рыбы

Больше присутствуйте. Слушайте внимательнее. Обратите внимание на свой внутренний голос. Прислушайтесь к совету более опытного человека. То, что очевидно для остального мира, может остаться незамеченным для вас. Вопросы, связанные с образованием и обучением, могут потребовать дополнительных разъяснений или решения в ближайшее время.

Может потребоваться более эффективное управление временем, поскольку рабочих вопросов становится все больше и больше, а также требования других людей к вашему времени и энергии. Отличная неделя для студентов. Ваша напряженная работа принесет отличные результаты, а те, кто рассматривает возможность обучения за границей, могут узнать о положительных изменениях.

Члены семьи нуждаются в том, чтобы вы больше общались с ними. Качественное время с детьми никогда не пропадет даром. В вопросах здоровья наблюдается восстановление.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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