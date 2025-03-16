Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Близнецам - перерыв, Ракам - обман

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 17 по 23 марта всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Чем больше вы контролируете ситуацию, тем больше разочарований может быть. Сдайтесь и плывите по течению. Некоторые ситуации не являются идеальными, и у вас может не быть выбора, кроме как просто плыть по течению.

Воздержитесь от высказывания своего мнения, пока не выясните все факты. Выходите за пределы себя и ищите альтернативные мнения и мнения. Что касается личной жизни, возможно, пришло время избавиться от эмоционального багажа прошлого.

Обратитесь за помощью к психологу, который поможет вам лучше понять себя. Возможно, кому-то из членов семьи потребуется финансовая помощь. Используйте это время для разработки продуманного финансового плана и активного управления своими деньгами.

Гороскоп на неделю Телец

Перестаньте полагаться на то, что другие согласятся с вашими целями, чтобы добиваться их. Возьмите на себя ответственность и будьте немного более самостоятельными.

Если вы чувствуете, что вам становится все труднее, то это только потому, что вы особенный и ваше призвание выше. Поздние ночи и ранние утра тяжелой работы принесут свои плоды. В личной жизни вы можете узнать, что драмы прекращаются, когда вы отдаляетесь от определенных людей. Возможно, вы решите сделать свой круг общения небольшим.

Супружеские пары могут запланировать в ближайшие месяцы крупные расходы или даже долгожданный отпуск. Денежные вопросы принесут оптимизм, когда вы поймете, что можете достичь своих целей с помощью терпения и мудрости. Вопросы здоровья требуют изменения образа жизни.

Гороскоп на неделю Близнецы

Сделайте перерыв. Иногда отдых - самая необходимая часть продуктивной работы. Если в последнее время вы переусердствовали, возможно, у вас нет другого выбора, кроме как взять несколько дней отпуска, чтобы восстановить силы.

Задержки - это лишь знак того, что вам нужно немного отстраниться. Возможно, вы будете немного молчаливы с друзьями и семьей. Возможно, вы слишком много виделись с ними в последнее время. Или вам просто нужно немного драгоценного "моего времени", чтобы перезарядить свои батареи.

Проведите больше времени на свежем воздухе или с природой, возможно, это именно то, что нужно вашему уму, телу и душе. Творческие Близнецы могут использовать это время, чтобы подумать о своем следующем творении. Вопросы здоровья требуют терпения и оптимизма. Все наладится, а пока просто расслабьтесь.

Гороскоп на неделю Рак

Все не совсем так, как кажется, и ваше воображение может заставить вас поверить во всевозможные вещи. Прежде чем делать поспешные выводы или чувствовать то, чего нет, проверьте реальность. Напряженность в коллективе снизится, когда рабочая нагрузка сместится или кто-то другой возьмет на себя ответственность.

Матери в семье могут поделиться мудростью, и прежде чем игнорировать их советы, вспомните, что матери знают все. Кто-то, кем вы восхищаетесь, может открыть, что он все-таки человек. Может быть раскрыт секрет, который навсегда изменит отношения. Остерегайтесь бессонных ночей и старайтесь придерживаться правильного режима сна. Денежные дела покажут рост в долгосрочной перспективе.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

У вас и так много дел, поэтому будьте благоразумны, прежде чем брать на себя новую ответственность или поручение. А еще лучше - научитесь делегировать свои полномочия окружающим и лучше распоряжаться своим временем. С увеличением объема работы растет и уровень стресса на работе.

Не позволяйте себе раздражаться на окружающих. Дома вам может не хотеться никуда выходить или что-то делать. Сделайте перерыв, если нужно, или просто отключитесь и зарядитесь энергией. Ремонт больше нельзя откладывать, и вам может захотеться потратиться на обновление и модернизацию. Денежные дела выглядят хорошо, если вы остаетесь в рамках своего бюджета.

Гороскоп на неделю Дева

Успех придет к вам, когда вы объедините усилия с людьми, которые не хуже вас и разделяют ваше видение. Свободно отдавайте должное и хвалите тех, кто пытается соответствовать вашему уровню. Мотивируйте кого-то.

Или подставьте плечо коллеге, который в этом нуждается. У студентов есть возможность преуспеть в том или ином предмете, а у тех, кто готовится к конкурсным экзаменам, есть потенциал для их сдачи. Просто продолжайте верить в себя.

Домашние дела пока выглядят спокойными, так как ваша система работы начинает работать без сбоев. Поход в спа-салон или салон для обновления фигуры может оказаться именно тем, в чем нуждается ваше тело. Финансовые трудности скоро останутся в прошлом, так как вы готовитесь к новой фазе финансовых достижений.

Гороскоп на неделю Весы

Постарайтесь быть немного более понимающими и чуткими к другому человеку. Это время сотрудничества и объединения. Люди будут поддерживать вас, когда будут знать, что вы поддерживаете их. Общение с людьми поможет вам выйти на новый уровень в бизнесе.

Следите за тем, чтобы не перенапрягаться, и отдыхайте тогда, когда вам это необходимо, а не в последнюю минуту. Домашние предприятия и отрасли, ориентированные на экологически чистые решения, процветают в долгосрочной перспективе.

Ваши идеи могут опережать время, но обязательно принесут вам успех. Младшие члены семьи нуждаются в том, чтобы вы больше хвалили их, а не находили недостатки. Начинается новая глава в отношениях с кем-то особенным. Может ли это сблизить вас или отдалить? Честность - лучшая политика.

Гороскоп на неделю Скорпион

С прошлым покончено. Пора перестать оглядываться через плечо и сосредоточиться на том, как сделать свое будущее более продуктивным и счастливым. Появляется новая интересная возможность, которая может многое изменить.

Какая-то часть вас готова рисковать и исследовать новые пути. Не позволяйте сомнениям в себе удержать вас от того, чтобы попробовать что-то новое. В личной жизни, возможно, придется заняться вопросами здоровья, а не ждать, что симптомы пройдут сами собой. Своевременное лечение гарантирует выздоровление. Старшим членам семьи может потребоваться больше вашего внимания и любви. Денежные дела постепенно идут в гору.

Гороскоп на неделю Стрелец

Позитивные новые начинания. Не стесняйтесь высказывать свое мнение. Или предложите ценное предложение. Неожиданные перемены на рабочем месте могут на некоторое время сделать обстановку немного неопределенной, но в конечном итоге пойдут вам на пользу.

Кто-то может решить оспорить вашу работу, так что будьте готовы отстаивать свои позиции. На личном фронте вы можете снова влюбиться. Или обнаружить родственную душу. Или решите попробовать свои силы в творческих искусствах, таких как живопись или танец, и обнаружите, насколько радостным вы себя чувствуете.

Прислушайтесь к своему сердцу и займитесь тем, что вам нравится. Новое партнерство, будь то профессиональное или личное, окажется очень выгодным в долгосрочной перспективе. Деньги, которые вам задолжали, будут возвращены. Дела со здоровьем выглядят стабильно.

Гороскоп на неделю Козерог

Умеренность - ключ к успеху, и сейчас самое время привнести в свою жизнь баланс. Если вы слишком много работаете, найдите время для игр. Если вы слишком часто переедаете или пренебрегаете своим здоровьем, возможно, вам стоит обратить внимание на предупреждения, которые подает вам организм. Может нарушиться режим сна. Слишком близкое знакомство с кем-то может породить обиду. Выделите время для себя, чтобы восстановить связь со своими внутренними потребностями. Немного отступите, если отношения становятся слишком требовательными. Временные задержки в денежных и рабочих вопросах могут сделать вас раздражительными. В конце концов все уладится, а пока наберитесь терпения.

Гороскоп на неделю Водолей

Будьте бдительны и доверяйте своим инстинктам. Что-то не так? Все ли документы на месте? Вы на 100% честны с собой? Вам кажется, что кто-то не говорит вам всей правды? Постоянно держите свои радары включенными. Соблазны могут появляться и исчезать, но карты призывают вас не поддаваться своим импульсам.

На работе, возможно, стоит задуматься о том, как все делается, и придерживаться стандартов. Избегайте недомолвок и проволочек. Если вы состоите в отношениях, неудовлетворенность может усилиться, и вы начнете сомневаться, действительно ли этот человек стоит вашей энергии и привязанности.

Хорошее время для переоценки и внесения необходимых изменений. Денежные дела показывают признаки улучшения. А вопросы здоровья указывают на необходимость частого снятия стресса.

Гороскоп на неделю Рыбы

Благодаря острому уму и памяти вы сосредоточитесь на общении, завершении старых проектов, установлении контактов с теми, кто занимает влиятельное положение, и общении с большим количеством людей в этой фазе. Ваши амбиции возрастают по мере того, как вы продвигаетесь к своим целям.

В личной сфере планы могут быть отложены или отменены, и вы обнаружите, что работаете дольше, чем общаетесь. Обратитесь к надежному другу или члену семьи, когда они вам понадобятся. Все сложится в вашу пользу, и ваши старания окупятся. Остерегайтесь внезапных растяжений и болей.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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