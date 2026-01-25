Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Эта неделя начинается с коротким фитилем и длинной памятью. Луна, образующая квадратуру с вашей правящей планетой Марсом, может вызвать мгновенные и неизбежные реакции, особенно когда другие люди действуют медленно или уклоняются от прямолинейности. Пока Марс проходит через Водолей, терпение иссякает в отношении групповой динамики, игр власти и перформативной командной работы. Вы можете почувствовать аллергию на неэффективность или неполные ответы. Обратите внимание, где раздражение проявляется в первую очередь. Обычно это место, где что-то важное слишком долго игнорировалось.

Середина недели будет более тяжелой. Марс соединяется с Плутоном, и вдруг все становится не подлежащим обсуждению. Овен, это сырая, сфокусированная энергия, которая требует честности с самим собой прежде всего. Трин Луны к Марсу позже поможет вам скорректировать курс. Выбирайте точность, а не импульсивность. Власть лучше всего проявляется, когда она намеренна, а не реактивна.

Гороскоп на неделю Телец

Эта неделя начинается со смешанных сигналов, касающихся комфорта, привязанности и ожиданий. Квадратура Луны и Венеры может вызвать моменты, когда то, что вы хотите, не соответствует тому, что вам предлагают, особенно в социальной или романтической сфере. С Венерой в Водолее привычная динамика кажется странно незнакомой, и это может вызвать у Тельца защитную реакцию быстрее, чем обычно. Вместо того, чтобы углубляться в проблему, обратите внимание на то, что действительно кажется не так, а не на то, что просто кажется другим. В этой паузе есть информация, даже если она неудобна.

По мере развития недели ситуация смягчается. Луна в тригоне с Венерой восстанавливает легкость, а соединение Меркурия с Венерой помогает разговорам проходить гладче, чем ожидалось. Телец, говорите то, что думаете, не приукрашивая. Честные слова сейчас имеют большое значение. То, что вы говорите, имеет силу, поэтому выбирайте слова тщательно и осознанно.

Гороскоп на неделю Близнецы

Сначала ваш рот двигается быстрее, чем ваши чувства, и это может привести к неприятностям. Квадратура Луны и Меркурия приносит противоречивые сообщения, случайное излишнее раскрытие информации и тексты, отправленные с излишней уверенностью. Вы остроумны, но важно выбрать подходящий момент. Близнецы, обратите внимание, когда слова используются, чтобы избежать дискомфорта, а не для того, чтобы сказать правду. Не все требует комментариев. В некоторых моментах перед кульминацией нужно просто сделать паузу.

В конце недели дела пойдут гладче и, честно говоря, станет жарче. Луна в тригоне с Меркурием способствует беседе, а соединение Меркурия с Венерой добавляет очарование, флирт и социальную притягательность. Близнецы, люди сейчас вас слушают. Говорите, что хотите, не прячась за шутками. Когда вы говорите прямо, связи сохраняются дольше и становятся намного лучше.

Гороскоп на неделю Рак

Все кажется обострившимся, независимо от того, просили вы об этом или нет. Ранние квадратуры Луны приносят реактивные моменты, проблемы с контролем и разговоры, которые развиваются быстрее, чем ожидалось. Легко почувствовать себя вынужденным объясняться или управлять реакциями других людей. Прямо посреди всего этого, Рак, приходит резкое осознание разницы между комфортом и привычкой. То, что вам знакомо, не всегда больше поддерживает вас, даже если когда-то это давало вам стабильность.

Позже Луна возвращается в ваш знак и усиливает все, что вы сдерживали. Оптимизм нарастает, щедрость достигает пика, а границы могут стать очень тонкими. Хорошая новость в том, что поддержка появляется, когда вы ей позволяете. Предупреждение заключается в том, что не стоит брать на себя слишком много из-за чувства вины или ностальгии. Забота не должна стоить вам равновесия.

Гороскоп на неделю Лев

Сезон Водолея мешает вам быть в центре внимания, как обычно, и, честно говоря, это раздражает. Другие люди вдруг имеют свои мнения, планы и автономию, что кажется невежливым. Полумесяц в Тельце привлекает внимание к работе, репутации и тому, кто на самом деле замечает ваши усилия. Гордость задета. Признание кажется задержанным. Лев, у вас появляется слабое желание переусердствовать, чтобы напомнить всем, кто здесь главный. Сопротивляйтесь этому импульсу. Отчаяние никогда не выглядит хорошо, и вы это знаете.

К тому времени, когда Солнце образует тригон с Луной, энергия меняется. Уверенность возвращается без театральности. Вы чувствуете себя более устойчивым, более уравновешенным и странно спокойным. Это идеальный вариант. Когда вы перестаете гоняться за реакциями, люди естественным образом тянутся к вам. Пусть легкость заменит усилия. На этой неделе вам не нужно ничего доказывать. Ваше присутствие делает всю работу за вас.

Гороскоп на неделю Дева

Ваш ум крутится вокруг чужих фраз, интонаций и недосказанных мыслей. Квадратура Луны к Меркурию заставляет вас воспринимать небрежную коммуникацию как личное оскорбление, как будто вас просят убирать за другими. Возникает сильное желание вмешаться и немедленно исправить, объяснить или оптимизировать ситуацию. Дева, прежде чем превращать каждое раздражение в проект, сделайте паузу. Не все нуждается в улучшении, и не все хотят замечаний, даже если вы правы.

Позже ситуация успокоится. Луна будет лучше взаимодействовать с Меркурием, а встреча Меркурия с Венерой сделает разговоры более плавными и неожиданно приятными. Слова будут звучать лучше, если вы перестанете редактировать себя на полуслове. Говорите то, что думаете, не задумываясь о том, как это прозвучит. Когда вы немного ослабите контроль, отношения станут теплее и гораздо менее утомительными.

Гороскоп на неделю Весы

Социальная динамика кажется немного нестандартной, особенно когда люди не играют свои обычные роли. Квадратура Луны к Венере подчеркивает моменты, когда усилия кажутся неравномерными, а признательность — запоздалой. Инстинкт сглаживать, смягчать или редактировать себя срабатывает быстро, но это утомительно. Весы, постоянное управление эмоциональной температурой в комнате — это не ваша неоплачиваемая работа. Пусть будут неловкие паузы. Пусть кто-то другой сделает первый шаг. Баланс не достигается тем, что вы все время подстраиваетесь.

В конце недели ситуация упростится, и это будет действительно приятно. Луна в тригоне с Венерой и Меркурий в соединении с Венерой позволяют разговорам течь без переговоров и догадок. Говорите то, что думаете, и наслаждайтесь общением. Когда вы перестаете поддерживать гармонию, она появляется естественным образом.

Гороскоп на неделю Скорпион

Что-то пробуждается рано и не остается в тайне. Луна в квадратуре с Плутоном вытаскивает на поверхность старые властные отношения, особенно в отношении контроля, лояльности и того, кто на самом деле имеет преимущество. Инстинкт подсказывает сдерживать или проверять границы. Скорпион, обратите внимание на желание доминировать в ситуации, чтобы снова почувствовать себя уверенно. Этот шаг приносит удовлетворение на пять минут, а потом вызывает усталость. Сдержанность дает больше преимуществ, чем вы думаете.

В середине недели Марс встречается с Плутоном, и напряжение достигает пика. Внимание обостряется. Мотивация становится безжалостной. Луна в тригоне с Плутоном помогает вам направлять эту энергию, не взрывая все вокруг. Используйте ее осознанно. Говорите меньше. Говорите больше. Когда вы выбираете, где применять давление, результаты оказываются именно там, где вы хотите.

Гороскоп на неделю Стрелец

Ваше стремление к смыслу обращается внутрь, когда ретроградный Юпитер проплывает через Рак, делая чувства громче, чем ваши обычные философские инстинкты. Луна в секстиле с Юпитером приносит моменты эмоциональной щедрости, которые удивительно успокаивают, как осознание того, что вам не нужно манифест для всего. Вы можете поймать себя на том, что дольше, чем ожидалось, задерживаетесь на разговорах или воспоминаниях, которые обычно отбрасываете, Стрелец, и это не неудача. Это информация.

Позже Луна в соединении с Юпитером раздувает все, к чему вы прикасаетесь, включая надежды, ожидания и обещания. Это может вызывать опьянение или ошеломление, а иногда и то, и другое. Сопротивляйтесь желанию брать на себя слишком много обязательств только потому, что в данный момент вам это нравится. Расширение все еще нуждается в сдерживании. Когда вы выбираете осторожно, то, что растет сейчас, действительно остается.

Гороскоп на неделю Козерог

Ответственность кажется тяжелее, чем обычно, но не в том смысле, что пугает вас. Сатурн в Рыбах смягчает вашу обычную резкость, делая эмоциональную работу более сложной для разделения. Луна в секстиле с Сатурном помогает вам проявлять себя без обиды, даже когда обязательства накапливаются. Вы способны выдержать многое, Козерог, но обратите внимание, когда вы делаете это по привычке, а не по выбору. Дисциплина работает лучше всего, когда она согласована, а не автоматична.

В конце недели Луна образует квадратуру с Сатурном и испытывает ваше терпение. Задержки или эмоциональное сопротивление могут восприниматься как личное оскорбление, если вы это допустите. К выходным Луна образует тригон с Сатурном, восстанавливая стабильность и уверенность в себе. Структура снова поддерживает вас. Когда вы устанавливаете границы, уважающие ваши возможности, все идет гладко.

Гороскоп на неделю Водолей

Ваша нервная система гудит, как будто вы выпили три чашки эспрессо. Ретроградный Уран в Тельце продолжает подталкивать вас к комфорту, рутине и всему, что достаточно предсказуемо, чтобы вызвать подозрения. Секстиль Луны приносит вспышки вдохновения, которые появляются в неудобное время, а соединение Луны с Ураном без предупреждения меняет ваше настроение. Возможно, вы хотите стабильности и бунтарства одновременно, Водолей, и да, в этом и заключается суть противоречия. Обратите внимание на то, что отвлекает ваше внимание, когда вы пытаетесь сосредоточиться. Это правда, пытающаяся проникнуть мимо логики.

По мере того как неделя подходит к концу, статика успокаивается настолько, что с ней можно работать. Идеи по-прежнему рождаются быстро, но их легче применять, не нарушая свой график. Сейчас лучше делать небольшие корректировки, чем грандиозные жесты. Уважайте желание измениться, не разрушая все привычное.

Гороскоп на неделю Рыбы

Нептун, собирая чемоданы и вступая в знак Овна, нарушает ваш привычный поток, подталкивая интуицию к действию, готовы вы к этому или нет. Сны кажутся громче, инстинкты — более властными, а мотивация появляется без спроса. Где-то посреди всего этого, Рыбы, есть момент, когда колебания уступают место импульсу. Луна, образующая секстиль с Нептуном, помогает вам доверять этим порывам, но квадратура позже предупреждает о том, что не стоит верить, что каждое чувство — это факт. Не все требует немедленного доверия.

К концу недели Луна в тригоне с Нептуном восстанавливает уверенность в вашем внутреннем компасе. Вдохновение становится более устойчивым, менее неуловимым. Творчество, романтика и воображение процветают, когда они основаны на реальных выборах. Следуйте за своим влечением, но держите одну ногу на земле.

