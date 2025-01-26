Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 27 января по 2 февраля всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-nedelyu-s-27-yanvarya-po-2-fevralya-devam-bespokoystvo-rakam-obman-10634006.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

К Овнам вернется мотивация и уверенность в себе

Ракам в ближайшее время необходимо принять важное решение

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Госпожа Удача улыбается вам. И вы можете постепенно обнаружить, что то, что было заблокировано, начинает двигаться в вашу пользу. В этот период ожидайте нескольких удач или даже побегов. Возможно, вы даже откроете для себя проект страсти.

К вам вернется мотивация и уверенность в себе. Домашние дела протекают благополучно. Женщины и дети находятся в центре внимания, и вы можете потратить много времени на планирование праздника или мероприятия для молодых людей.

Творческие Овны могут совершить прорыв или поработать над идеей, которая принесет прибыль. Вопросы здоровья выглядят хорошо, женщинам рекомендуется пройти ежегодный осмотр. Денежные дела обещают быть успешными.

Гороскоп на неделю Телец

К вам возвращается дух энтузиазма и авантюризма. Вам не терпится попробовать что-то новое, освоить новые навыки и еще больше побывать на природе. Профессиональные связи позволят вам познакомиться с прекрасными умами, у которых можно поучиться.

А если вам предстоит конференция или публичное выступление, можете быть уверены, что это будет незабываемым событием. На домашнем фронте кто-то может отрицать истинное положение вещей или отказываться брать на себя ответственность за ошибку.

Пока отпустите ситуацию, вы не можете изменить никого, кроме себя. Что касается здоровья, то уровень вашей энергии высок, и в данный момент вы можете почувствовать себя готовым выполнить множество личных дел и задач. Денежные дела могут продвигаться медленно, но это не значит, что они не происходят. Сохраняйте оптимизм.

Гороскоп на неделю Близнецы

Ничто не стоит того, чтобы переживать по этому поводу. Позаботьтесь о себе. На первое место поставьте собственное эмоциональное благополучие. На работе вы, похоже, тот человек, к которому обращаются за советом и заботой.

Просто убедитесь, что вы не перегорите в процессе работы. Молодые члены коллектива могут пройти семинар или повысить квалификацию, а вы, возможно, возьмете на себя роль гида или учителя. Близнецы, занятые в сфере образования, найдут возможности для самосовершенствования.

В сердечных делах ожидайте любовного воссоединения или глубокого эмоционального момента с особым человеком. Ваша интуиция в отношении кого-то окажется верной. Вы можете потратить деньги на благотворительность, пожертвования или оказать помощь нуждающемуся другу. В вопросах здоровья и исцеления вам потребуется немного больше терпения.

Гороскоп на неделю Рак

Если для вас что-то и важно, так это профессиональная честность. Ваша сильная трудовая этика и профессиональный взгляд на вещи принесут вам уважение и, если вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью, постоянных клиентов. Переговоры проходят гладко, поскольку обе стороны стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству.

В ближайшее время необходимо принять важное решение, и в конечном итоге вы будете рады, что приняли его. В отношениях может возникнуть напряженность, когда вы поймете, что кто-то не так честен, как кажется. Или вы обнаружите белую ложь.

Не стоит долго расстраиваться, проясните ситуацию, поговорив по душам. Логичный и долгосрочный подход поможет в решении финансовых вопросов. Вопросы здоровья выглядят стабильными.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Не воспринимайте тех, кто вас поддерживает, как должное. И не думайте, что все будет продолжаться так же, как сейчас. Укрепляйте отношения с ключевыми людьми на работе. И помните, даже если никто не смотрит, делайте все, что в ваших силах.

В глубине души вы можете ощущать застой в своей жизни, обратитесь к этому чувству и сделайте все необходимое, чтобы почувствовать себя лучше. Дружба больше не стимулирует вас, или вы можете обнаружить, что дрейфуете в сторону новых групп и людей.

Исследуйте все, что вам нравится, дорогой Лев. Вы будете очаровательны независимо от того, с кем вы находитесь. Остерегайтесь излишней щедрости и импульсивных покупок.

Гороскоп на неделю Дева

Это тоже пройдет. Напомните себе, на что вы способны, и сделайте все, что нужно. Не делайте работу своим убежищем, чтобы избежать неприятных чувств, связанных с отношениями. Разберитесь с тем, что действительно происходит в глубине души, а затем добейтесь прогресса.

Старший коллега может обратиться к вам за ценным вкладом и советом. Продолжайте в том же духе, и вы сможете продвинуться по карьерной лестнице. На домашнем фронте родительская фигура может стать причиной для беспокойства.

Честное, терпеливое общение поможет сгладить разногласия. Будьте терпеливы с близкими. Вопросы здоровья требуют особой осторожности, особенно когда речь идет о борьбе со стрессом. Денежные вопросы свидетельствуют о растущем чувстве безопасности.

Гороскоп на неделю Весы

Возможно, вы внимательно посмотрите на свою жизнь и свои привычки и решите внести в них необходимые изменения. Это может быть вредная привычка, или переполненный почтовый ящик, который нужно очистить, или даже связь, которая становится токсичной.

Упростите жизнь, наведите порядок и постарайтесь обрести внутренний покой. Конфронтация в личной жизни с доминирующей душой может преподать вам ценный жизненный урок. Возможно, вам также потребуется установить некоторые границы в отношениях с людьми, особенно если вы активны в социальных сетях.

Дела, связанные со здоровьем, идут на поправку, но в ближайшие дни может потребоваться повторный визит в качестве профилактического средства. Деловые и финансовые вопросы постепенно набирают обороты, и впереди вас ждет облегчение в финансовом плане.

Гороскоп на неделю Скорпион

Хорошие предчувствия. И вы заслужили вознаграждение от Вселенной. Приложите сознательные усилия, чтобы сосредоточиться на позитивной стороне жизни, и вы привлечете больше хороших вещей на свой путь. Вас могут ожидать приятные сюрпризы: вы станете больше улыбаться и меньше волноваться.

Случайная встреча может привести к особенному любовному роману. Ознакомительная деловая встреча принесет вам контракт. Или деньги, которые были вам должны, неожиданно возвращаются. Хорошая неделя для того, чтобы отдать добрую энергию вперед, случайные акты доброты приносят хорошую карму. Акты благотворительности и добровольного служения приносят благословения. Вопросы здоровья принесут облегчение.

Гороскоп на неделю Стрелец

Требуется более эффективное управление временем и самодисциплина. Заставляйте себя доводить дела до конца, и все должно получиться. Не халтурить. На вашем столе может скопиться много нерешенных задач и дел, но вы сможете справиться с ними быстро и эффективно.

Следите за своим тоном в общении с окружающими, особенно если вы склонны к нетерпению. Возможно, на этот раз другие не будут столь снисходительны. Или плохой отзыв от недовольного клиента может дорого обойтись. В социальной сфере ожидайте активных действий и деятельности.

Люди, с которыми вы познакомились давным-давно, могут вспомнить о вас в связи с интересным предложением. Друзья и родственники могут вести себя отстраненно, и если вы скучаете по ним, то постарайтесь исправить ситуацию. Ваше здоровье может потребовать внимания - своевременное лечение поможет.

Гороскоп на неделю Козерог

Все складывается лучше, чем вы себе представляли. Приятный сюрприз или поворот событий заставит вас понять, что переживания - это просто пустая трата энергии. Пора начать больше верить в свои силы и избавиться от сомнений в себе.

Похвала приходит к вам из неожиданных мест. Студенты и те, кто ищет работу, успешно сдают экзамены. Особый человек может выразить свои чувства к вам. Неделя не для того, чтобы стесняться или прятаться от публичных выступлений.

Таких людей, как вы, миру не помешает. Выходите и покажите им, на что вы способны. Только следите за тем, чтобы не предаваться излишествам, особенно в еде или напитках. И убедитесь, что все ваши счета сбалансированы.

Гороскоп на неделю Водолей

Вы открываете для себя новую страсть или хобби, и к вам возвращается прежний энтузиазм. Вам вдруг захотелось узнать что-то новое, опробовать новую стратегию. И люди начинают чувствовать вашу новую энергию и энтузиазм.

Только не забудьте довести дело до конца. Как только вы что-то поймете, вы можете потерять интерес и просто перейти к следующей важной вещи.

Студенты и соискатели начинают понимать, чего от них ждут, и переключать передачи по пути. Хорошая неделя для общения и встреч с друзьями, с которыми вы давно не виделись. Пожилые мужчины в семье могут вести себя неразумно. В денежных вопросах нужно остерегаться импульсивных покупок.

Гороскоп на неделю Рыбы

Сейчас самое время не останавливаться на достигнутом и продолжать действовать. Последовательность и постоянные действия - вот ваши ключевые слова. Если вы составили план, придерживайтесь его до конца. Если вы дали обещание, не нарушайте его.

Пусть вы не увидите результатов мгновенно, но Вселенная уверяет вас, что ваш труд будет вознагражден. Бизнес демонстрирует признаки восстановления, и если в последнее время ваша энергия была на низком уровне, ожидайте, что дела пойдут в гору.

Новый источник дохода может появиться благодаря связям или старым контактам. В сердечных делах постарайтесь поддерживать связь с теми, кто особенно дорог вам. Дружба, завязавшаяся в этой фазе, может стать долгосрочной.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред